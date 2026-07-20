16 वर्षांनंतर FIFA वर्ल्ड कप जिंकल्यावर स्पेनवर पैशांचा पाऊस; पराभवानंतर अर्जेंटिनाही मालामाल
रोड्रीच्या नेतृत्वाखाली स्पेननं फिफा विश्वचषक 2026 जिंकून इतिहास रचला. अंतिम सामन्यात स्पेननं अर्जेंटिनाचा 1-0 नं पराभव केला.
Published : July 20, 2026 at 9:25 AM IST
FIFA World Cup 2026 Prize Money : रोड्रीच्या नेतृत्वाखाली स्पेननं फिफा विश्वचषक 2026 जिंकून इतिहास रचला. अंतिम सामन्यात स्पेननं अर्जेंटिनाचा 1-0 नं पराभव केला. दोन्ही संघांमधील सामना इतका अटीतटीचा झाला की निर्धारित वेळेत एकही गोल झाला नाही आणि सामना अतिरिक्त वेळेत गेला, ज्यात स्पेनच्या फेरान टोरेसनं विजयी गोल केला. स्पेनच्या या ऐतिहासिक विजयाची भव्यता केवळ चषक जिंकण्यापुरती मर्यादित नव्हती; तर चॅम्पियन बनून स्पेननं फिफा विश्वचषकाच्या इतिहासातील सर्वात मोठी बक्षीस रक्कमही जिंकली.
Spain are #FIFAWorldCup Champions. 🏆 pic.twitter.com/mWLw5iis2C— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 19, 2026
फिफा विश्वचषक चॅम्पियन स्पेनला 50 दशलक्ष डॉलर्स : फिफानं स्पॅनिश विश्वचषक विजेत्या संघाला तब्बल 50 दशलक्ष डॉलर्स (अंदाजे 481 कोटी रुपये) प्रदान केले आहेत. फिफा विश्वचषकाच्या संपूर्ण इतिहासात कोणत्याही विजेत्या संघाला देण्यात आलेली ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी बक्षीस रक्कम आहे. मागील विश्वचषकात, 2022 मध्ये अर्जेंटिनाला जिंकल्यावर 42 दशलक्ष डॉलर्स मिळाले होते. त्यातुलनेत यावेळी विजेत्या संघासाठी बक्षीस रकमेत तब्बल 8 दशलक्ष डॉलर्स (अंदाजे 66 कोटी रुपये) वाढ करण्यात आली आहे.
उपविजेत्या अर्जेंटिनाला मिळाले 33 दशलक्ष डॉलर्स : अंतिम सामन्यात पराभव झाल्यानंतरही, अर्जेंटिनाच्या संघाला मोठी रक्कम मिळाली. उपविजेता म्हणून अर्जेंटिनाला 33 दशलक्ष डॉलर्स (अंदाजे 318 कोटी रुपये) मिळाले, जे मागील विश्वचषकापेक्षा 3 दशलक्ष डॉलर्स (अंदाजे 29 कोटी रुपये) अधिक आहे. दरम्यान, स्पर्धेत तिसऱ्या स्थानी राहिलेल्या इंग्लंडला 29 दशलक्ष डॉलर्स (अंदाजे 279 कोटी रुपये) आणि चौथ्या स्थानी राहिलेल्या फ्रान्सला 27 दशलक्ष डॉलर्स (अंदाजे 260 कोटी रुपये) मिळाले.
FIFA World Cup Winners – Prize Money Since 1982— The Data of Everything (@TheDataHubX) July 20, 2026
1. 🇮🇹 Italy (1982) – $1.4M
2. 🇦🇷 Argentina (1986) – $2.2M
3. 🇩🇪 West Germany (1990) – $3.5M
4. 🇧🇷 Brazil (1994) – $4.5M
5. 🇫🇷 France (1998) – $6.4M
6. 🇧🇷 Brazil (2002) – $8.5M
7. 🇮🇹 Italy (2006) – $12.2M
8. 🇪🇸 Spain… pic.twitter.com/FHy63m02qW
16 आणि 32 संघांच्या फेरीत खेळणाऱ्या संघांनाही मिळाले कोट्यवधी रुपये : फिफानं यावेळी 48 संघांसह ही स्पर्धा आयोजित केली होती आणि यासाठीच्या बक्षीस रकमेतही लक्षणीय वाढ झाली आहे. यावेळी, विश्वचषकाच्या उपांत्यपूर्व फेरीत पोहोचलेल्या प्रत्येक संघाला 19 दशलक्ष डॉलर्स (अंदाजे 183 कोटी रुपये) मिळाले. 16 संघांच्या फेरीत (म्हणजेच, अव्वल 16) बाद झालेल्या संघांना 15 दशलक्ष डॉलर्स (अंदाजे 144 कोटी रुपये) मिळाले. 32 संघांच्या फेरीत (अव्वल 32) बाद झालेल्या संघांना 11 दशलक्ष डॉलर्स (अंदाजे 106 कोटी रुपये) मिळाले. अगदी गट फेरीत (प्राथमिक फेरी) बाद झालेल्या संघांनाही 9 दशलक्ष डॉलर्स (अंदाजे 87 कोटी रुपये) मिळाले.
फिफानं विश्वचषकासाठी ठेवली 871 दशलक्ष डॉलर्सची बक्षीस रक्कम बाजूला : फिफानं संपूर्ण 2026 विश्वचषकासाठी एकूण 871 दशलक्ष डॉलर्स (अंदाजे 8386 कोटी रुपये) बक्षीस रक्कम बाजूला ठेवली होती, जी मागील विश्वचषकापेक्षा 431 दशलक्ष डॉलर्सनं अधिक आहे. या एकूण रकमेपैकी, संघांना त्यांच्या चांगल्या खेळाच्या आणि कामगिरीच्या आधारावर 655 दशलक्ष डॉलर्स देण्यात आले, तर उर्वरित रक्कम संघांना स्पर्धेसाठी पात्र ठरण्याचा आणि सामन्यांची तयारी करण्याचा खर्च म्हणून देण्यात आली.
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