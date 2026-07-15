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FIFA विश्वचषकात गोल्डन बूट शर्यतीत मेस्सी-एम्बाप्पे आघाडीवर; समान गोल असल्यास कोण होणार विजेता?

फिफा विश्वचषक 2026 आता अंतिम टप्प्यात पोहोचला असून, गोल्डन बूटची शर्यत खूपच रोमांचक झाली आहे.

FIFA World Cup 2026
FIFA विश्वचषकात गोल्डन बूट शर्यतीत मेस्सी-एम्बाप्पे आघाडीवर (Getty Images)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 15, 2026 at 10:59 AM IST

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FIFA World Cup 2026 : फिफा विश्वचषक 2026 आता अंतिम टप्प्यात पोहोचला असून, फुटबॉल चाहते उत्साहात आहेत. स्पर्धेत केवळ तीन सामने शिल्लक आहेत, ज्यानंतर या वर्षीचा विश्वचषक विजेता निश्चित होईल. पहिला उपांत्य सामना फ्रान्स आणि स्पेन यांच्यात झाला. यात स्पेननं 2-0 असा विजय मिळवला. विश्वचषकाच्या इतिहासात हे दोन संघ एकमेकांसमोर येण्याची ही केवळ दुसरी वेळ होती.

गोल्डन बूटच्या शर्यतीत एम्बाप्पे आणि मेस्सी आघाडीवर : फिफा विश्वचषक 2026 मधील गोल्डन बूटची शर्यत खूपच रोमांचक झाली आहे. फ्रान्सचा किलियन एम्बाप्पे आणि अर्जेंटिनाचा लिओनेल मेस्सी प्रत्येकी 6 सामने खेळून, प्रत्येकी 8 गोलांसह या शर्यतीत आघाडीवर आहेत. इंग्लंडचे हॅरी केन आणि ज्यूड बेलिंगहॅम हे देखील प्रत्येकी 6 गोलांसह या शर्यतीत आहेत. स्पर्धेच्या शेवटी जर दोन खेळाडू बरोबरीत राहिले, तर सर्वाधिक असिस्ट करणाऱ्या खेळाडूला गोल्डन बूट दिला जातो. या बाबतीत सध्या एम्बाप्पे मेस्सीपेक्षा आघाडीवर आहे. या हंगामात एम्बाप्पेनं तीन असिस्ट केले आहेत, तर मेस्सीनं दोन केले आहेत. यामुळं फ्रान्सचा कर्णधार एमबाप्पेच्या गोल्डन बूट जिंकण्याच्या शक्यता वाढतात.

फिफा विश्वचषक 2026 मधील सर्वाधिक गोल करणारे खेळाडू : सध्या, किलियन एमबाप्पे आणि लिओनेल मेस्सी यांच्यानंतर, हॅरी केन आणि ज्यूड बेलिंगहॅम हे दोन इंग्लिश स्टार खेळाडू फिफा विश्वचषकात सर्वाधिक गोल करणारे खेळाडू आहेत. या हंगामात त्यांनी प्रत्येकी सहा गोल केले आहेत. या यादीत नॉर्वेचा अर्लिंग हालंड सात गोलांसह त्यांच्या पुढं असला तरी, त्याचा संघ स्पर्धेतून बाहेर पडला आहे. याचा अर्थ हालंड आता आणखी सामने खेळू शकणार नाही आणि त्यामुळं तो गोल्डन बूट जिंकू शकत नाही.

जेव्हा गोलसंख्या समान असते, तेव्हा गोल्डन बूट विजेता कसा ठरवला जातो? : फिफा विश्वचषकात सर्वाधिक गोल करणाऱ्या खेळाडूला गोल्डन बूट दिला जातो. परंतु जर दोन किंवा अधिक खेळाडूंनी समान गोल केले, तर विजेता निश्चित करण्यासाठी काही नियम ठरवण्यात आले आहेत. प्रथम, कोणत्या खेळाडूनं सर्वाधिक असिस्ट केले आहेत याचा विचार केला जातो. जर दोन्ही खेळाडूंचे असिस्ट समान असतील, तर जो खेळाडू मैदानावर कमी वेळ होता त्याचा विचार केला जातो. संपूर्ण स्पर्धेत सर्वात कमी मिनिटं खेळून सर्वाधिक गोल करणाऱ्या खेळाडूला विजेता मानलं जाईल. या नियमानुसार, सध्या एम्बाप्पे आघाडीवर आहे, कारण तो या फिफा विश्वचषकात मेस्सीपेक्षा कमी वेळ मैदानावर होता.

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