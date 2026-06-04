FIFA 2026: पहिल्यांदाच फुटबॉल विश्वचषकात 48 संघ होणार सहभागी; कोणता संघ कोणत्या ग्रपमध्ये?
फुटबॉल विश्वचषक 12 जून रोजी सुरु होणार आहे. इतिहासात प्रथमच, या स्पर्धेत 32 ऐवजी 48 संघ सहभागी होणार आहेत.
Published : June 4, 2026 at 2:31 PM IST
नवी दिल्ली FIFA World Cup 2026 : फुटबॉल विश्वचषक 12 जून रोजी सुरु होणार आहे. इतिहासात प्रथमच, या स्पर्धेत 32 ऐवजी 48 संघ सहभागी होणार असून, आंतरराष्ट्रीय फुटबॉलमधील एका नव्या युगाची ही सुरुवात आहे. ही स्पर्धा अमेरिका, कॅनडा आणि मेक्सिको इथं संयुक्तपणे आयोजित केली जाईल. तसंच, सहभागी देशांची सर्वाधिक संख्या आणि सामन्यांची सर्वाधिक संख्या असलेला हा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा विश्वचषक असेल.
8 days to go...— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 3, 2026
Only 8 nations have ever won the #FIFAWorldCup 🏆 pic.twitter.com/zVFSxox0Le
सहा आठवडे चालणार विश्वचषक : या वर्षी विश्वचषकात एकूण 104 सामने खेळले जातील आणि ही स्पर्धा अंदाजे सहा आठवडे चालेल. स्पर्धेतील देशांची वाढलेली संख्या अशा अनेक देशांसाठी फायदेशीर आहे, जे दीर्घ कालावधीनंतर या बहुराष्ट्रीय स्पर्धेत परतत आहेत. इराक 40 वर्षांनंतर या स्पर्धेत परतत आहे, तर स्कॉटलंड 28 वर्षांनंतर आपला पहिला विश्वचषक खेळणार आहे.
अंतिम फेरी कशी गाठता येणार? : फिफा 2026 मध्ये सहभागी होणाऱ्या 48 देशांना प्रत्येकी चार संघांच्या 12 गटांमध्ये विभागण्यात आलं आहे. प्रत्येक संघ गट टप्प्यात तीन सामने खेळेल. प्रत्येक गटातील अव्वल दोन संघ, तसंच तिसऱ्या स्थानावरील आठ सर्वोत्तम संघ नॉकआऊट फेरीसाठी पात्र ठरतील. त्यानंतर, 32 संघ नॉकआऊट टप्प्यात प्रवेश करतील. पहिल्या नॉकआऊट फेरीला '32 संघांची फेरी' म्हटले जाईल, त्यानंतर '16 संघांची फेरी', आणि मग उपांत्यपूर्व फेरी, उपांत्य फेरी व अंतिम सामना होईल.
1248 players. 48 nations. Locked in. 🔒— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 2, 2026
The Official Squad Lists for #FIFAWorldCup 2026 are here ⤵️
फिफा विश्वचषक 2026 ग्रुप आणि संघ :
- ग्रुप A : मेक्सिको, दक्षिण आफ्रिका, दक्षिण कोरिया, चेक प्रजासत्ताक
- ग्रुप B : कॅनडा, बोस्निया आणि हर्झेगोविना, कतार, स्वित्झर्लंड
- ग्रुप C : ब्राझील, मोरोक्को, हैती, स्कॉटलंड
- ग्रुप D : अमेरिका, पॅराग्वे, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की
- ग्रुप E : जर्मनी, कुराकाओ, आयव्हरी कोस्ट, इक्वेडोर
- ग्रुप F : नेदरलँड्स, जपान, स्वीडन, ट्युनिशिया
- ग्रुप G : बेल्जियम, इजिप्त, इराण, न्यूझीलंड
- ग्रुप H : स्पेन, काबो वर्दे, सौदी अरेबिया, उरुग्वे
- ग्रुप I : फ्रान्स, सेनेगल, इराक, नॉर्वे
- ग्रुप J : अर्जेंटिना, अल्जेरिया, ऑस्ट्रिया, जॉर्डन
- ग्रुप K : पोर्तुगाल, डीआर काँगो, उझबेकिस्तान, कोलंबिया
- ग्रुप L : इंग्लंड, क्रोएशिया, घाना, पनामा
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