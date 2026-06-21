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12 वर्षांची प्रतीक्षा संपली! आयव्हरी कोस्टचा पराभव करत जर्मन संघ विश्वविजयानंतर पहिल्यांदाच नॉकआउट फेरीत

फिफा विश्वचषक 2026 मध्ये, जर्मनीनं 'गट ड' मधील सामन्यात, जर्मनीनं आयव्हरी कोस्टला 2-1 नं पराभूत करत 'राऊंड ऑफ 32' फेरीतील आपलं स्थानही निश्चित केलं.

Germany vs Ivory Coast
आयव्हरी कोस्टचा पराभव करत जर्मन संघ विश्वविजयानंतर पहिल्यांदाच नॉकआउट फेरीत (AP Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 21, 2026 at 9:43 AM IST

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Germany vs Ivory Coast : फिफा विश्वचषक 2026 मध्ये, जर्मनीनं अखेर तो पराक्रम केला ज्याची त्यांचे चाहते 12 वर्षांपासून वाट पाहत होते. 'गट ड' मधील एका सामन्यात, जर्मनीनं आयव्हरी कोस्टला 2-1 नं पराभूत करुन केवळ आपला सलग दुसरा विजयच नोंदवला नाही, तर 'राऊंड ऑफ 32' म्हणजेच बाद फेरीतील आपलं स्थानही निश्चित केलं. या सामन्याचा नायक डेनिस उंडाव होता, ज्यानं दोन गोल करुन जर्मनीला एक धमाकेदार विजय मिळवून दिला.

बाद फेरी गाठणारा तिसरा संघ : या विजयामुळं, अमेरिका आणि कॅनडा यांच्यानंतर जर्मनी बाद फेरी गाठणारा तिसरा संघ ठरला. विशेष म्हणजे, 2014 चा विश्वचषक जिंकल्यानंतर जर्मन संघानं फिफा विश्वचषकाच्या बाद फेरीत पोहोचण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. 2018 आणि 2022 च्या विश्वचषकांमध्ये जर्मनी गट फेरीतच बाहेर पडला होता.

आयव्हरी कोस्टनं दिली कडवी झुंज : आपल्या पहिल्या सामन्यात कुराकाओचा 7-1 नं धुव्वा उडवणारा जर्मन संघ पूर्ण आत्मविश्वासानं मैदानात उतरला होता, परंतु आयव्हरी कोस्टच्या मजबूत बचावानं त्यांना बराच काळ अडचणीत आणलं. जर्मनीनं चेंडूवर ताबा आणि आक्रमणांवर वर्चस्व राखलं, तरीही आयव्हरी कोस्टनं पहिला गोल केला. 30व्या मिनिटाला, अमाद डायलोच्या धोकादायक पासनं जर्मन बॉक्समध्ये प्रवेश केला, जिथं कर्णधार फ्रँक केसीनं संधी साधून हेडरद्वारे चेंडू जाळ्यात टाकला. या गोलमुळं आयव्हरी कोस्टनं 1-0 अशी आघाडी घेतली.

उंडाव ठरला जर्मनीचा हिरो : पहिल्या हाफमध्ये जर्मनीला दोन मोठे धक्के बसले. काय हावर्ट्झचा शानदार हेडर गोलकीपर याहिया फोफानानं उत्कृष्टरित्या अडवला, तर अलेक्झांडर पावलोविचचा कॉर्नर गोल फाऊलमुळं रद्द करण्यात आला. मध्यंतरापर्यंत जर्मनी 0-1 नं मागे होता आणि संघावरील दबाव वाढत होता. दुसऱ्या हाफमध्ये जर्मनीनं सतत आक्रमणं केली आणि त्यांचे बदल यशस्वी ठरले. अखेरीस, 68व्या मिनिटाला डेनिस उंडावनं गोल करुन 1-1 अशी बरोबरी साधली. त्यानंतर सामना अत्यंत रोमांचक झाला. 88व्या मिनिटाला, आयव्हरी कोस्टच्या सायमन अडिंग्राला एक सुवर्णसंधी मिळाली, पण तो त्याचा फायदा उठवू शकला नाही. या चुकीमुळंच अखेरीस त्यांना पराभव पत्करावा लागला.

12 वर्षांनंतर जर्मनी बाद फेरीमध्ये दाखल : इंज्युरी टाइममध्ये, फेलिक्स नमेचानं बॉक्समध्ये असलेल्या उंडावला एक अप्रतिम पास दिला. स्टटगार्टच्या स्ट्रायकरनं उत्कृष्ट नियंत्रण दाखवत चेंडू जाळ्यात टाकला आणि जर्मनीला 2-1 असा नाट्यमय विजय मिळवून दिला. या विजयासह, जर्मनीनं आपला सलग दुसरा विजय नोंदवला आणि गट 'डी' मधून बाद फेरीतील आपलं स्थान निश्चित केलं. 2014 मध्ये विश्वविजेता बनल्यापासून फिफा विश्वचषकाच्या बाद फेरीत पोहोचण्याची जर्मन संघाची ही पहिलीच वेळ आहे.

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TAGGED:

FIFA WORLD CUP 2026
GERMANY REACH KNOCKOUT
GERMANY BEAT IVORY COAST BY 2 1
KNOCKOUT STAGE FOR FIRST TIME
FIFA 2026

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