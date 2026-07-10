एम्बाप्पे-डेम्बेलेचे निर्णायक गोल; मोरोक्कोला पराभूत करत फ्रान्स सलग तिसऱ्यांदा वर्ल्ड कप सेमीफायनलमध्ये
फिफा विश्वचषक 2026 च्या उपांत्यपूर्व फेरीत फ्रान्सनं मोरोक्कोला 2-0 नं पराभूत करुन सलग तिसऱ्यांदा उपांत्य फेरीत प्रवेश केला.
Published : July 10, 2026 at 9:32 AM IST
FIFA World Cup 2026 : फिफा विश्वचषक 2026 च्या उपांत्यपूर्व फेरीत फ्रान्सनं मोरोक्कोला 2-0 नं पराभूत करुन सलग तिसऱ्यांदा उपांत्य फेरीत प्रवेश केला. सामन्याचा पहिला हाफ गोलरहित राहिला, पण किलियन एम्बाप्पे आणि उस्मान डेम्बेले यांच्या गोलांनी फ्रान्सला एक मोठा विजय मिळवून दिला. आता उपांत्य फेरीत त्यांचा सामना बेल्जियम आणि स्पेन यांच्यातील उपांत्यपूर्व फेरीच्या सामन्याच्या विजेत्याशी होईल.
🇫🇷 France have qualified for the Semi-finals!#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 9, 2026
पहिल्या हाफमध्ये बोनूनं एम्बाप्पेची पेनल्टी रोखली : फ्रान्सनं सुरुवातीपासूनच आक्रमक खेळ केला. पाचव्या मिनिटाला, मोरोक्कोचा गोलरक्षक यासिन बोनूनं डायोट उपामेकानोचा हेडर उत्कृष्टपणे वाचवला. त्यानंतर नुसेर माझराउईनं बॉक्समध्ये एम्बाप्पेला फाऊल केल्यामुळं फ्रान्सला पेनल्टी मिळाली. मात्र, बोनूनं कर्णधार एम्बाप्पेची पेनल्टी उत्कृष्टपणे वाचवली आणि संपूर्ण पहिला हाफ 0-0 असा बरोबरीत राहिला.
60व्या मिनिटाला एम्बाप्पेनं मिळवून दिली आघाडी : दुसऱ्या हाफमध्येही फ्रान्सनं दबाव कायम ठेवला आणि 60व्या मिनिटाला, एम्बाप्पेनं बॉक्सच्या बाहेरुन एक अप्रतिम वळणदार शॉट मारुन गोल केला आणि संघाला 1-0 अशी आघाडी मिळवून दिली. या विश्वचषकातील हा त्याचा आठवा गोल होता.
A third straight Semi-final secured for France. 🇫🇷#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 9, 2026
सहा मिनिटांनंतर डेम्बेलेनं केलं विजयावर शिक्कामोर्तब : एम्बाप्पेच्या गोलनंतर सहा मिनिटांनी फ्रान्सनं दुसरा गोल केला. एम्बाप्पेनं उस्मान डेम्बेलेला एक अप्रतिम पास दिला आणि डेम्बेलेनं चेंडू जाळ्यात टाकून 2-0 अशी आघाडी घेतली. त्यानंतर फ्रान्सनं सामन्यावर पूर्ण नियंत्रण ठेवलं आणि मोरोक्कोला पुनरागमन करण्याची कोणतीही संधी दिली नाही.
फ्रान्स सलग तिसऱ्यांदा विश्वचषक उपांत्य फेरीत : या विजयासह, डिडिएर डेशासिनचा संघ सलग तिसऱ्यांदा विश्वचषक उपांत्य फेरीत पोहोचला आहे. फ्रान्सनं 2018 मध्ये विश्वचषक जिंकला होता आणि 2022 मध्ये उपविजेता ठरला होता. आता, संघ पुन्हा एकदा अंतिम सामन्यावर लक्ष ठेवून असेल.
सामन्यात कोणते विक्रम नोंदवले गेले? :
- किलियन एम्बाप्पेनं या विश्वचषकातील सर्व सहा सामन्यांमध्ये गोल केले असून तो गोल्डन बूटच्या शर्यतीत आघाडीवर आहे.
- विश्वचषकात सर्वाधिक कारकिर्दीतील गोल करण्याच्या बाबतीत एम्बाप्पे (20) आता केवळ लिओनेल मेस्सी (21) च्या मागे आहे.
- उस्मान डेम्बेले विश्वचषकाच्या एकाच आवृत्तीत पाच गोल करणारा तिसरा फ्रेंच खेळाडू ठरला.
- 18 वर्षे आणि 280 दिवसांचा अयुब बुआदिदी, एक किशोरवयीन खेळाडू म्हणून विश्वचषकात आफ्रिकन संघासाठी पाच सामने खेळणारा पहिला खेळाडू ठरला.
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