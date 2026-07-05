एम्बाप्पेचा एकमेव निर्णायक गोल; पॅराग्वेचा पराभव करत फ्रान्स अंतिम आठ मध्ये
फिफा विश्वचषक 2026 च्या बाद फेरीमध्ये, प्रमुख दावेदार असलेल्या फ्रान्सनं पॅराग्वेला 1-0 नं हरवून पुढील फेरीत प्रवेश केला.
Published : July 5, 2026 at 9:37 AM IST
फिलाडेल्फिया France vs Paraguay : फिफा विश्वचषक 2026 च्या बाद फेरीमध्ये, प्रमुख दावेदार असलेल्या फ्रान्सनं पॅराग्वेला 1-0 नं हरवून पुढील फेरीत प्रवेश केला. अमेरिकेच्या स्वातंत्र्यदिनी फिलाडेल्फियामध्ये तीव्र उष्णतेची लाट पसरली होती, तापमान 38 अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचलं होतं. या प्रचंड उष्णतेमुळं फ्रेंच संघाला त्यांची नेहमीची आक्रमक शैली दाखवता आली नाही, तरीही त्यांनी पॅराग्वेची बचावाची भिंत भेदण्यात यश मिळवलं. फ्रान्सचा गोलरक्षक, किलियन एम्बाप्पेनं पेनल्टीचं गोलमध्ये रुपांतर करुन आपल्या संघाला विजय मिळवून दिला. या गोलमुळं, एम्बाप्पेनं विश्वचषक गोल्डन बूटच्या शर्यतीत लिओनेल मेस्सीची बरोबरी केली आणि आता तो विश्वचषकातील सर्वकालीन सर्वाधिक गोल करण्याच्या विक्रमात मेस्सीपेक्षा फक्त एक गोल मागे आहे.
France advance to the quarter-finals! 🇫🇷#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 4, 2026
पहिल्या हाफमध्ये पॅराग्वेचं वर्चस्व : फिलाडेल्फियामध्ये खेळल्या गेलेल्या सामन्यात, फ्रान्सनं पॅराग्वेला 1-0 नं हरवून अंतिम आठ संघांमध्ये प्रवेश केला. सामन्याचा निकाल तसा माफक असला तरी, सामना अत्यंत चुरशीचा होता. जर्मनीला पेनल्टी शूटआऊटमध्ये हरवून 16 संघांच्या फेरीत पोहोचलेल्या पॅराग्वेनं, पहिल्या हाफमध्ये फ्रान्सच्या स्टार खेळाडूंना मोकळेपणानं खेळू दिले नाही. फ्रान्सनं चेंडूवर ताबा ठेवला, पण गोलकीपर ऑर्लँडो गिलची परीक्षा घेऊ शकले नाहीत.
🇫🇷 France have qualified for the Quarter-finals!#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 4, 2026
दुसऱ्या हाफमध्ये फ्रान्स आक्रमक : दुसऱ्या हाफमध्ये फ्रान्सनं आक्रमक पवित्रा घेतला. उस्मान डेम्बेले आणि मानू कोने यांनी सतत दबाव टाकला. अखेरीस, 69व्या मिनिटाला, VAR रिव्ह्यूनंतर फ्रान्सला पेनल्टी देण्यात आली. स्टार स्ट्रायकर किलियन एम्बाप्पेनं अचूकपणे चेंडू जाळ्यात टाकून निर्णायक गोल केला.
एम्बाप्पेचा सातवा गोल : हा एम्बाप्पेचा स्पर्धेतील सातवा गोल होता. यासह, त्यानं गोल्डन बूटच्या शर्यतीत लिओनेल मेस्सीची बरोबरी केली, तरीही असिस्ट्समध्ये तो अजूनही आघाडीवर आहे. विश्वचषकाच्या नॉकआऊट फेरीतील हा त्याचा विक्रमी 11 वा गोल होता. पराभूत संघाच्या ऑर्लँडो गिलला त्याच्या उत्कृष्ट गोलकीपिंगसाठी 'सामन्यातील सर्वोत्कृष्ट खेळाडू' म्हणून गौरविण्यात आलं.
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