कर्णधार युस्टाकिओचा शेवटच्या मिनिटात गोल; सह-यजमान कॅनडा पहिल्यांदाच विश्वचषकाच्या 'राऊंड ऑफ 16' मध्ये
सह-यजमान कॅनडानं फिफा विश्वचषक 2026 च्या राऊंड ऑफ 32 च्या पहिल्या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेला 1-0 नं पराभूत करुन इतिहास रचला.
Published : June 29, 2026 at 6:52 AM IST
FIFA World Cup 2026 : सह-यजमान कॅनडानं फिफा विश्वचषक 2026 च्या राऊंड ऑफ 32 च्या पहिल्या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेला 1-0 नं पराभूत करुन इतिहास रचला. कर्णधार स्टेफान युस्टाकियोनं अतिरिक्त वेळेत (90+2') एक शानदार गोल करुन लॉस एंजेलिस स्टेडियमवर संघाला विजय मिळवून दिला. या विजयामुळं कॅनडानं प्रथमच फिफा पुरुष विश्वचषकाच्या राऊंड ऑफ 16 मध्ये प्रवेश केला आहे. यापूर्वी, 1986 आणि 2022 च्या विश्वचषकांमध्ये कॅनडाला गट फेरीच्या पुढं जाता आलं नव्हते. आता, राऊंड ऑफ 16 मध्ये त्यांचा सामना नेदरलँड्स आणि मोरोक्को यांच्यातील सामन्याच्या विजेत्याशी होईल.
A history-making goal for Canada 🇨🇦#FIFAWorldCup pic.twitter.com/Mq2U2nDHMn— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 28, 2026
पहिल्या हाफमध्ये दोन्ही संघांमध्ये चुरशीची लढत : सामन्याच्या सुरुवातीपासूनच दक्षिण आफ्रिकेनं आक्रमक खेळ केला आणि अनेक चांगल्या चाली रचल्या, परंतु अंतिम पास आणि फिनिशिंगच्या अभावामुळं त्यांना आघाडी मिळवता आली नाही. दुसरीकडे, कॅनडानं काही उत्कृष्ट संधी निर्माण केल्या. पहिल्या हाफच्या शेवटच्या क्षणांमध्ये कॅनडा दोनदा गोल करण्याच्या अगदी जवळ पोहोचला होता. सर्वप्रथम, दक्षिण आफ्रिकेचा बचावपटू ऑब्रे मोडिबानं मोईस बॉम्बिटोचा हेडर गोल रेषेवरुन बाहेर काढला. त्यानंतर लगेचच, गोलरक्षक रॉनवेन विल्यम्सनं ताजोन बुकाननच्या शॉटवर एक अप्रतिम बचाव करत आपल्या संघाला गोल होण्यापासून वाचवलं. मध्यंतरापर्यंत दोन्ही संघ 0-0 असे बरोबरीत होते.
A last-minute winner sends Canada to the Round of 16! 👊#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 28, 2026
दुसऱ्या हाफमध्ये कॅनडानं टाकला दबाव : मध्यंतरानंतर, कॅनडानं खेळावर नियंत्रण मिळवलं आणि दक्षिण आफ्रिकेच्या गोलवर वारंवार हल्ले केले. रॉनवेन विल्यम्सनं टानी ओलुवासेयीचा जोरदार शॉट अप्रतिमरित्या अडवला. त्यानंतर बचावपटू म्बेकेझेली म्बोकाझीनं रिबाउंडवर होणारा गोल टाळण्यासाठी वेळेवर चेंडू बाहेर काढला. 75व्या मिनिटाला स्टार खेळाडू अल्फोन्सो डेव्हिस मैदानात उतरला. त्याच्या वेगानं आणि उत्कृष्ट ड्रिब्लिंगनं दक्षिण आफ्रिकेच्या बचावावर सातत्यानं दबाव टाकला आणि कॅनडाच्या आक्रमणांना नवसंजीवनी दिली.
🇨🇦 Canada have qualified for the Round of 16!#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 28, 2026
युस्टाकिओनं इंज्युरी टाइममध्ये केला विजय निश्चित : सामना अतिरिक्त वेळेत जात असताना, कर्णधार स्टीफन युस्टाकिओनं दुसऱ्या मिनिटाला (90+2') बॉक्सबाहेर उसळणाऱ्या चेंडूवर एक अप्रतिम फर्स्ट-टाइम शॉट मारला. चेंडू थेट गोलपोस्टच्या खालच्या कोपऱ्यात जाऊन पडला आणि गोलकीपर रॉनवेन विल्यम्सला तो अडवता आला नाही. हा गोल निर्णायक ठरला, ज्यामुळं कॅनडाला 1-0 असा विजय मिळाला.
कॅनडानं रचला इतिहास : हा विजय कॅनेडियन पुरुष सॉकरच्या इतिहासातील सर्वात मोठ्या कामगिरींपैकी एक आहे. संघानं प्रथमच फिफा विश्वचषकाच्या नॉकआऊट फेरीसाठी पात्रता मिळवली आणि आता प्रथमच नॉकआऊट सामना जिंकून राऊंड ऑफ 16 मध्ये प्रवेश केला आहे. कॅनडानं यापूर्वी 1986 आणि 2022 च्या विश्वचषकांमध्ये भाग घेतला होता, परंतु दोन्ही वेळा गट फेरीतच ते बाहेर पडले होते. दक्षिण आफ्रिकेला पराभव पत्करावा लागला असला तरी, संघानं या विश्वचषकात इतिहास रचला. दक्षिण आफ्रिका संघ प्रथमच फिफा विश्वचषकाच्या बाद फेरीपर्यंत पोहोचला. मात्र, 32 संघांच्या फेरीत पराभव झाल्यानं त्यांचा प्रवास संपुष्टात आला.
ह्युगो ब्रूस यांच्या नावावर एक विशेष विक्रम : दक्षिण आफ्रिकेचे मुख्य प्रशिक्षक ह्युगो ब्रूस, वयाच्या 74 वर्षे आणि 79 व्या वर्षी, फिफा विश्वचषकाच्या बाद फेरीपर्यंत संघाला प्रशिक्षण देणारे सर्वात वयस्कर प्रशिक्षक ठरले आहेत. त्यांनी उरुग्वेचे माजी प्रशिक्षक ऑस्कर तबारेझ यांचा विक्रम मोडला, ज्यांनी वयाच्या 71 व्या वर्षी 2018 च्या विश्वचषकात संघाला उपांत्यपूर्व फेरीपर्यंत पोहोचवलं होतं.
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