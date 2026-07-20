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विजेता-उपविजेत्याशिवाय FIFA विश्वचषकात दिले जातात अनेक अवॉर्ड; कोणाला मिळाला कोणता पुरस्कार? वाचा यादी

एका महिन्याहून अधिक काळ चाललेला फिफा विश्वचषक 2026 आज संपला. रात्री उशिरा झालेल्या सामन्यात स्पेननं अर्जेंटिनाला 1-0 नं हरवून विश्वचषक ट्रॉफी जिंकली.

FIFA World Cup 2026
कोणाला मिळाला कोणता पुरस्कार (AP Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 20, 2026 at 8:37 AM IST

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FIFA World Cup 2026 : एका महिन्याहून अधिक काळ चाललेला फिफा विश्वचषक 2026 आज संपला. रात्री उशिरा झालेल्या सामन्यात स्पेननं अर्जेंटिनाला 1-0 नं हरवून विश्वचषक ट्रॉफी जिंकली. यासह, स्पेन आता दोन वेळा विश्वविजेता बनला आहे तर मेस्सीच्या संघाचं चार वेळा विश्वचषक जिंकण्याचं स्वप्न भंगलं. मात्र, अंतिम सामना आणि त्यानंतरचा समारंभ केवळ विजेत्या आणि उपविजेत्या संघांचा सन्मान करण्यापुरता मर्यादित नव्हता; तर या स्पर्धेत अपवादात्मक कामगिरी करणाऱ्या खेळाडूंच्या उत्कृष्टतेला ओळख देण्याचा हा एक महत्त्वाचा प्रसंग होता.

फिफा विश्वचषक ट्रॉफी व्यतिरिक्त इतर कोणते पुरस्कार दिले जातात?

विजेत्याच्या ट्रॉफीव्यतिरिक्त, फिफा विश्वचषकातील खेळाडू आणि संघांच्या उत्कृष्ट कामगिरीला ओळख देण्यासाठी इतर अनेक वैयक्तिक आणि सांघिक सन्मान प्रदान केले जातात.

पदकं : विजेत्या संघातील सर्व खेळाडू आणि प्रशिक्षक संघाला सुवर्णपदकं मिळतात. उपविजेत्या संघाला रौप्यपदकं आणि तिसऱ्या क्रमांकावरील संघाला कांस्यपदकं मिळतात. याव्यतिरिक्त, अंतिम सामन्यातील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या कामगिरीनुसार पदकं प्रदान केली जातात.

गोल्डन बूट : हा पुरस्कार स्पर्धेत सर्वाधिक गोल करणाऱ्या खेळाडूला दिला जातो. जर गोलांची संख्या समान असेल, तर सर्वाधिक असिस्ट करणाऱ्या किंवा सर्वात कमी वेळ खेळणाऱ्या खेळाडूची निवड केली जाते. दुसऱ्या आणि तिसऱ्या क्रमांकाच्या सर्वाधिक गोल करणाऱ्या खेळाडूंना अनुक्रमे सिल्व्हर बूट आणि ब्राँझ बूटनं सन्मानित केलं जातं. यंदा फ्रान्सच्या एम्बाप्पेनं हा पुरस्कार जिंकला. अर्जेंटिनाचा कर्णधार लिओनेल मेस्सी आठ गोल आणि तीन उत्कृष्ट असिस्टसह अगदी जवळ होता. त्याला उपांत्य फेरी आणि अंतिम सामन्यात गोल करता आला नाही. या पुरस्कारासाठीच्या इतर प्रमुख दावेदारांमध्ये नॉर्वेचा अर्लिंग हालंड (सात गोल), इंग्लंडचे ज्यूड बेलिंगहॅम आणि हॅरी केन (दोघंही सहा गोल), फ्रान्सचा उस्मान डेम्बेले (पाच गोल) आणि स्पेनचा मिकेल ओयार्झाबाल (पाच गोल) यांचा समावेश होता.

गोल्डन बॉल : हा पुरस्कार स्पर्धेतील सर्वोत्कृष्ट खेळाडूला दिला जातो. फिफाच्या तांत्रिक अभ्यास गटानं तयार केलेल्या संक्षिप्त यादीच्या आधारे माध्यम प्रतिनिधी यासाठी मतदान करतात. दुसऱ्या आणि तिसऱ्या क्रमांकावरील खेळाडूंना सिल्व्हर बॉल आणि ब्राँझ बॉलनं सन्मानित केलं जातं. यंदा हा पुरस्कार स्पेनचा कर्णधार रोड्रीला देण्यात आला. इंग्लंडच्या ज्यूड बेलिंगहॅमनेही आपल्या प्रभावी मिडफिल्ड कामगिरीनं (स्पर्धेत सात गोल) स्वतःसाठी जोरदार दावा केला आहे. फ्रान्सचे किलियन एमबाप्पे आणि मायकल ओलिसेह, स्पेनचे रोड्री आणि मिकेल ओयार्झाबाल, इंग्लंडचा हॅरी केन, नॉर्वेचा अर्लिंग हालंड आणि केप व्हर्डीचा गोलकीपर वोझिन्हा हे देखील शर्यतीत होते.

गोल्डन ग्लोव्ह : हा पुरस्कार संपूर्ण स्पर्धेत उत्कृष्ट बचाव आणि क्लीन शीटच्या आधारावर सर्वोत्कृष्ट गोलरक्षकाला दिला जातो. यावेळी, स्पेनचा स्टार गोलरक्षक उनोई सिमॉनला हा पुरस्कार मिळाला. अर्जेंटिनाचा एमिलियानो मार्टिनेझ सलग दुसऱ्यांदा या पुरस्कारासाठी आघाडीवर होता. मात्र, अर्जेंटिनाच्या पराभवानंतर त्याला हा पुरस्कार गमवावा लागला. केप व्हर्डीच्या वोजिन्हानंही आपल्या शानदार बचावांनी सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं होतं. इतर दावेदारांमध्ये इंग्लंडचा जॉर्डन पिकफोर्ड, पोर्तुगालचा डिओगो कोस्टा, स्पेनचा डेव्हिड राया, ब्राझीलचा ॲलिसन, उरुग्वेचा ऑर्लँडो गिल आणि 40 वर्षीय जर्मन गोलकीपर मॅन्युएल न्युअर यांचा समावेश होता.

सर्वोत्कृष्ट उदयोन्मुख खेळाडू पुरस्कार : हा पुरस्कार सर्वोत्कृष्ट तरुण खेळाडूला (21 वर्षांखालील) दिला जातो, ज्यानं आपल्या तांत्रिक कौशल्यानं स्पर्धेत प्रभाव पाडला आहे. यावेळी हा पुरस्कार स्पेनच्या कुबारासीला मिळाला.

फेअर प्ले पुरस्कार : हा पुरस्कार संपूर्ण स्पर्धेत सर्वाधिक शिस्त, आदर आणि खिलाडूवृत्ती दाखवणाऱ्या संघाला दिला जातो. या विश्वचषकात हा पुरस्कार नेदरलँड्सनं जिंकला.

स्पर्धेतील सर्वोत्कृष्ट गोल : हा पुरस्कार स्पर्धेतील सर्वोत्तम गोलला दिला जातो, जो केवळ फुटबॉल चाहत्यांच्या मतदानानं ठरवला जातो. उपांत्यपूर्व आणि उपांत्य फेरीतील सहा सर्वोत्तम गोलांना या पुरस्कारासाठी नामांकन मिळालं होतं, ज्याचा निर्णय थेट चाहत्यांनी घेतला. अर्जेंटिनाच्या ज्युलियन अल्वारेझच्या गोलाला स्पर्धेतील सर्वोत्तम गोल म्हणून मत देण्यात आलं.

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