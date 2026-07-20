फेरान टोरेसचा निर्णायक गोल, 16 वर्षांनंतर स्पेननं जिंकला वर्ल्ड कप; गतविजेत्या अर्जेंटिनाचा पराभव
2026 फिफा विश्वचषक अंतिम सामन्यात स्पेननं इतिहास रचला. 16 वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर, स्पेन पुन्हा एकदा फिफा विश्वचषक विजेता बनला.
Published : July 20, 2026 at 6:37 AM IST
न्यूयॉर्क FIFA World Cup 2026 Final : येथील न्यू जर्सी स्टेडियमवर खेळल्या गेलेल्या 2026 फिफा विश्वचषक अंतिम सामन्यात स्पेननं इतिहास रचला. 16 वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर, स्पेन पुन्हा एकदा फिफा विश्वचषक विजेता बनला. एका रोमांचक सामन्यात, स्पेननं गतविजेत्या अर्जेंटिनाला 1-0 नं पराभूत करुन दुसऱ्यांदा फिफा विश्वचषक ट्रॉफी जिंकली. अतिरिक्त वेळेच्या 106 व्या मिनिटाला फेरान टोरेसनं सामन्यातील एकमेव आणि निर्णायक गोल केला. स्पेननं यापूर्वी 2010 मध्ये दक्षिण आफ्रिकेत आपला पहिला फिफा विश्वचषक जिंकला होता. आता, 2026 मध्ये दुसऱ्यांदा विजेतेपद जिंकून, त्यांनी जागतिक फुटबॉलमधील आपलं वर्चस्व पुन्हा एकदा सिद्ध केलं आहे. संपूर्ण स्पर्धेत स्पेनच्या बचावफळीनं उत्कृष्ट खेळ केला. 2026 फिफा विश्वचषकातील आपल्या आठ सामन्यांमध्ये स्पेननं केवळ एक गोल स्वीकारला. विश्वचषक विजेत्या कोणत्याही संघानं स्वीकारलेले हे सर्वात कमी गोल आहेत.
Spain are #FIFAWorldCup Champions. 🏆 pic.twitter.com/mWLw5iis2C— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 19, 2026
फेरान टोरेस ठरला स्पेनचा हिरो : मध्यंतरानंतर खेळ पुन्हा सुरु झाल्यावर, स्पेनला अखेर 106 व्या मिनिटाला यश मिळालं. योग्य वेळी योग्य ठिकाणी असलेल्या फेरान टोरेसनं एक शानदार गोल करुन संघाला 1-0 अशी आघाडी मिळवून दिली. 105 मिनिटांच्या संघर्षानंतर, हुकलेल्या संधींनंतर आणि एका नामंजूर गोलच्या दीर्घ प्रतीक्षेनंतर, स्पेनच्या प्रयत्नांना यश आले. या गोलमुळं अर्जेंटिनाचा मजबूत बचावही भेदला गेला.
Champions.#FIFAWorldCup pic.twitter.com/h7BTVx8R6A— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 19, 2026
स्पेनचं सामन्यावर वर्चस्व : सामन्याच्या आकडेवारीवर नजर टाकल्यास संपूर्ण सामन्यात स्पेनचं एकतर्फी वर्चस्व दिसून येतं. स्पेननं 68 टक्के चेंडूचा ताबा राखला आणि एकूण 803 पास पूर्ण केले, तर अर्जेंटिनाला केवळ 32 टक्के चेंडूचा ताबा आणि 445 पास करता आले. आक्रमणाच्या आघाडीवर, स्पेननं गोलवर एकूण 20 प्रयत्न केले, त्यापैकी 11 लक्ष्यभेदी होते, तर अर्जेंटिनाला केवळ 3 शॉट्स मारता आले आणि एकही लक्ष्यभेदी नव्हता. सामना आक्रमकता आणि फाऊल्सनं भरलेला होता. स्पेननं 21 फाऊल केले पण त्यांना एकही यलो कार्ड मिळालं नाही, तर अर्जेंटिनानं 24 फाऊल केले आणि त्यांना पाच यलो कार्ड मिळाले.
The bracket is complete. #FIFAWorldCup pic.twitter.com/QmhRragZ1d— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 19, 2026
मध्यंतरापर्यंत एकही गोल नाही : या फिफा विश्वचषक 2026 च्या अंतिम सामन्यात, स्पेन आणि अर्जेंटिना यांच्यातील पहिला हाफ अत्यंत रोमांचक आणि बचावात्मक डावपेचांनी भरलेला होता, ज्यामुळं सामना 0-0 असा बरोबरीत सुटला. मात्र, स्पेननं सामन्याच्या पहिल्या हाफवर पूर्णपणे वर्चस्व गाजवलं. स्पेननं 64 टक्के बॉल पझेशनसह खेळावर नियंत्रण ठेवलं, तर अर्जेंटिनाकडे केवळ 36 टक्के पझेशन होते. इतकंच नाही तर, स्पेननं गोलवर तीन शॉट्स मारले, तर अर्जेंटिनाला पहिल्या हाफमध्ये स्पेनचा बचाव भेदण्यात अपयश आलं.
Spain have added another star above their crest 🌟#FIFAWorldCup pic.twitter.com/sFvm9NE2Lz— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 19, 2026
90 मिनिटांनंतरही एकही गोल नाही : अंतिम सामन्यात, दोन्ही संघ संपूर्ण 90 मिनिटांनंतर 0-0 असे बरोबरीत राहिले, ज्यामुळं सामना अतिरिक्त वेळेत गेला. स्पेननं सामन्यावर पूर्णपणे वर्चस्व गाजवलं, 65 टक्के पझेशन मिळवले, 17 प्रयत्न केले आणि 11 शॉट्स टार्गेटवर मारले. दुसरीकडे, गतविजेत्या अर्जेंटिनाला एकही शॉट मारता आला नाही आणि सामन्याच्या अतिरिक्त वेळेत (90+3) एन्झो फर्नांडिसला रेड कार्ड दाखवून बाहेर काढल्यानं त्यांच्या अडचणी आणखी वाढल्या. अर्जेंटिनाला हा सामना 10 खेळाडूंसह खेळण्यास भाग पडलं.
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