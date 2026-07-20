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अंतिम सामन्यात भिडले अर्जेंटिना-स्पेनचे खेळाडू, एकमेकांना केली मारहाण; पाहा व्हिडिओ

स्पेननं दुसऱ्यांदा फिफा विश्वचषक जिंकल्यानंतर लगेचच मैदानावर तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झालं होतं.

FIFA World Cup 2026
अंतिम सामन्यात भिडले अर्जेंटिना-स्पेनचे खेळाडू (AP Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 20, 2026 at 11:54 AM IST

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FIFA World Cup 2026 : स्पेननं दुसऱ्यांदा फिफा विश्वचषक जिंकल्यानंतर लगेचच मैदानावर तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झालं होतं. अंतिम सामन्यात पराभवानंतर अर्जेंटिनाचा मिडफिल्डर लिआंद्रो पारेडेसचा संयम सुटला आणि त्याचा स्पॅनिश खेळाडूंशी जोरदार वाद झाला. या घटनेत बार्सिलोनाचा युवा स्टार गावीच्या चेहऱ्यावरही जखम झाली. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगानं व्हायरल होत आहे.

एरिक गार्सियासोबतचा वाद : अंतिम सामना संपताच स्पेनचे खेळाडू आपला विजय साजरा करत होते. त्याचवेळी, पारेडेस स्पेनचा बचावपटू एरिक गार्सियाकडे गेला आणि त्यांच्यात वाद सुरु झाला. परिस्थिती चिघळली आणि पारेडेसनं गार्सियावर हल्ला केला. यानंतर स्पेनचा मिडफिल्डर गावी परिस्थिती निवळण्यासाठी पुढं सरसावला. त्यानंतर पारेडेसनं त्याच्यावरही हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला. अर्जेंटिनाच्या थियागो अल्माडानं त्याला थांबवण्याचा प्रयत्न केला, पण असं असूनही पारेडेसचा ठोसा गावीच्या चेहऱ्यावर बसला. वृत्तानुसार, या घटनेत गावीच्या डोळ्याजवळ दुखापत झाली.

स्कालोनीनं परिस्थिती हाताळली : वाढता तणाव पाहून, अर्जेंटिनाचे मुख्य प्रशिक्षक लिओनेल स्कालोनी तात्काळ मैदानावर धावले आणि त्यांनी आपल्या खेळाडूंना मागे खेचलं. अधिकाऱ्यांनी घटनेचं गांभीर्य ओळखून पारेडेसला रेड कार्ड दाखवलं. त्यानंतर, दोन्ही संघांतील खेळाडू वेगळे झाले आणि परिस्थिती शांत झाली. पारेडेस व्यतिरिक्त, एन्झो फर्नांडिसलाही रेड कार्ड दाखवण्यात आलं.

स्पेननं अंतिम सामना अतिरिक्त वेळेत जिंकला : सामन्याबद्दल बोलायचं झाल्यास, अतिरिक्त वेळेच्या 106व्या मिनिटाला फेरान टोरेसनं केलेल्या गोलमुळं स्पेननं अर्जेंटिनाचा 1-0 नं पराभव करुन आपलं दुसरं विश्वचषक विजेतेपद पटकावलं. नियमित वेळेच्या शेवटच्या क्षणी एन्झो फर्नांडिसला रेड कार्ड मिळाल्यामुळं अर्जेंटिनाला 10 खेळाडूंसह खेळावं लागलं. स्पेननं संपूर्ण सामन्यावर वर्चस्व गाजवलं आणि विश्वचषकाच्या इतिहासात संपूर्ण स्पर्धेत फक्त एक गोल स्वीकारणारा पहिला संघ बनला. अर्जेंटिनाचं सलग दुसरा विश्वचषक जिंकण्याचं स्वप्न भंगलं आणि पराभवानंतर मैदानावर झालेली मारामारी चर्चेचा एक मोठा विषय बनली.

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