FIFA 2026: 1998 नंतर विश्वचषकात नॉर्वेचं विजयी पुनरागमन; एम्बाप्पेच्या विक्रमी गोलच्या बळावर फ्रांसचा सेनेगलविरुद्ध विजय
फिफा विश्वचषक 2026 चा सहावा दिवस जगातील सर्वात मोठ्या फुटबॉल स्टार्सनी गाजवला.
Published : June 17, 2026 at 9:42 AM IST
FIFA WC 2026 : फिफा विश्वचषक 2026 चा सहावा दिवस जगातील सर्वात मोठ्या फुटबॉल स्टार्सनी गाजवला. नॉर्वेचा अर्लिंग हालंड आणि फ्रान्सचा कर्णधार किलियन एमबाप्पे यांनी प्रत्येकी दोन गोल करुन आपापल्या संघांना विजय मिळवून दिला, तर अर्जेंटिनाचा महान खेळाडू लिओनेल मेस्सीनंही आपली जादू दाखवत विश्वचषकातील आणखी एक अविस्मरणीय गोल केला. स्पर्धेच्या गट टप्प्यात स्टार खेळाडूंचा प्रभाव आता स्पष्टपणे दिसून येत आहे आणि प्रत्येक सामन्यात नवनवीन विक्रम प्रस्थापित होत आहेत.
An opening match win for Norway 🇳🇴#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 17, 2026
हालंडचं विश्वचषक पदार्पण अविस्मरणीय : नॉर्वेनं इराकला 4-1 नं हरवून गट 'आय' मध्ये विजयी सुरुवात केली. सामन्याचा स्टार होता अर्लिंग हालंड, ज्यानं आपल्या पहिल्याच विश्वचषक सामन्यात दोन गोल केले आणि एक असिस्टही दिला. हालंडनं 29व्या मिनिटाला डेव्हिड मोलर वुल्फच्या क्रॉसवर शानदार हेडर मारुन आपला पहिला विश्वचषक गोल केला. मात्र, 38व्या मिनिटाला आयमान हुसेनच्या हेडरनं इराकनं बरोबरी साधली.
1998 नंतर पहिलाच विश्वचषक सामना : पहिल्या हाफच्या अगदी शेवटी, इराकी बचावफळीच्या चुकीचा फायदा घेत हालंडनं दुसरा गोल करुन नॉर्वेला आघाडी मिळवून दिली. दुसऱ्या हाफमध्ये लिओ ओस्टिगार्ड आणि क्रिस्टियन थॉर्स्टवेट यांनीही गोल केले. हालंडनं अंतिम गोलसाठी असिस्ट केलं, आणि या सामन्यात त्याचा हा सलग तिसरा सहभाग होता. 1998 नंतर नॉर्वेचा हा पहिला विश्वचषक सहभाग होता आणि संघानं दणदणीत विजयासह आपलं पुनरागमन साजरा केलं.
France start off strong! 💪#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 16, 2026
म्बाप्पेनं मोडला पेलेचा विक्रम : गट 'आय'च्या दुसऱ्या सामन्यात फ्रान्सनं सेनेगलचा 3-1 नं पराभव केला. पहिल्या हाफमध्ये फ्रान्सला संघर्ष करावा लागला, पण दुसऱ्या हाफमध्ये किलियन म्बाप्पेनं आपला दर्जा दाखवला. 66व्या मिनिटाला म्बाप्पेनं फ्रान्सला आघाडी मिळवून दिली, त्यानंतर ब्रॅडली बारकोलानं बरोबरी साधून 2-0 अशी आघाडी घेतली. अतिरिक्त वेळेत गोल करुन सेनेगलनं पुनरागमनाची आशा निर्माण केली, पण पुढच्याच मिनिटाला म्बाप्पेच्या शानदार लांब पल्ल्याच्या फटक्यानं सामना निश्चित केला.
Mbappe takes top spot 👊#FIFAWorldCup pic.twitter.com/H9F3yePsxv— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 16, 2026
एम्बाप्पेची विक्रमी खेळी : या दुहेरी गोलमुळं, एम्बाप्पेच्या विश्वचषकातील एकूण गोलसंख्या 14 झाली. या बाबतीत त्यानं ब्राझीलचा महान खेळाडू पेले याला मागे टाकले. आता तो जर्मनीच्या गेर्ड म्युलरच्या बरोबरीला आला आहे. विश्वचषकाच्या इतिहासात केवळ ब्राझीलचा रोनाल्डो (15), जर्मनीचा मिरोस्लाव क्लोझ (16) आणि लिओनेल मेस्सी (16) यांनीच त्याला मागे टाकलं आहे. एम्बाप्पेनं फ्रान्ससाठी आपला 58 वा आंतरराष्ट्रीय गोल नोंदवून ऑलिव्हियर गिरुडचा राष्ट्रीय विक्रमही मोडला.
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