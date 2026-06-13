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फुटबॉल विश्वचषकात 'दरोडा'! इंग्लंड संघाचं सर्व साहित्य चोरीला; अमेरिकेतील सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह

2026 फिफा विश्वचषकाचा थरार सुरु झाला आहे, पण चोरट्यांनी इंग्लंड संघावर दरोडा टाकल्याचं समोर आलंय. या घटनेमुळं फिफा विश्वचषकाच्या सुरक्षा व्यवस्थेतील त्रुटी उघड झाल्या आहेत.

FIFA World Cup
इंग्लंड संघाचं सर्व साहित्य चोरीला (AP Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 13, 2026 at 12:39 PM IST

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कॅन्सस सिटी FIFA World Cup : 2026 फिफा विश्वचषकाचा थरार सुरु झाला आहे, पण चोरट्यांनी इंग्लंड संघावर दरोडा टाकल्याचं समोर आलंय. या घटनेमुळं फिफा विश्वचषकाच्या सुरक्षा व्यवस्थेतील त्रुटी उघड झाल्या आहेत. ही घटना कॅन्सस सिटीमध्ये घडली, जिथं इंग्लंडच्या पहिल्या सराव सत्राच्या अगदी आधी चोरांनी एका व्हॅनमधून खेळाडूंचे मॅच शूज आणि जर्सी चोरल्या आहेत. वृत्तसंस्था एएनआयनं दिलेल्या वृत्तानुसार, फ्लोरिडातील वेस्ट पाम बीच येथून मिसूरीमधील स्वोप सॉकर व्हिलेज बेसकडे खेळाडूंचं सामान नेलं जात असताना ही चोरी झाली.

खेळाडूंचे शूजही झाले चोरी : सामन्यासाठी आणि पुढील सरावासाठी खेळाडूंकडे किती साहित्य शिल्लक आहे आणि कोणत्या वस्तू चोरीला गेल्या आहेत, याबद्दल संघ व्यवस्थापन आता चिंतेत आहे. एएनआयनं दिलेल्या अहवालात म्हटलं की, एका सूत्रानं स्थानिक मीडियाला सांगितलं, शिल्लक राहिलेल्या वस्तूंमध्ये फक्त एक फुटबॉल होता. इतकंच नाही, तर व्हॅनमधले सर्व साहित्य गायब होतं. संघातील अनुभवी खेळाडू हॅरी केन आणि ज्यूड बेलिंगहॅम यांचे शूजही गायब झाल्याचं वृत्त आहे.

इंग्लंडचा पहिला सामना क्रोएशियाविरुद्ध : इंग्लंड 2026 फिफा विश्वचषकात आपला पहिला सामना क्रोएशियाविरुद्ध खेळेल. मात्र या चोरीमुळं इंग्लंडच्या तयारीला मोठा धक्का बसला आहे. एफए (फुटबॉल असोसिएशन) या चोरीसंदर्भात स्थानिक पोलिसांच्या संपर्कात असून, खेळाडूंच्या किट आणि चोरीला गेलेल्या सर्व वस्तू लवकरात लवकर परत मिळवण्यासाठी प्रयत्न करत आहे.

1966 विश्वचषक विजेत्या इंग्लंडची तयारी : इंग्लंडच्या फुटबॉल असोसिएशननं स्पर्धेसाठी विस्तृत लॉजिस्टिकल योजना तयार केली होती. मात्र, या चोरीमुळं संघाच्या सपोर्ट स्टाफसमोर एक मोठं आव्हान उभं राहिलं आहे. फ्लोरिडातील वेस्ट पाम बीच इथं प्रशिक्षण शिबिरानंतर इंग्लंड संघ अमेरिकेत दाखल झाला, जिथं त्यांनी टँपामध्ये न्यूझीलंड आणि ऑर्लँडोमध्ये कोस्टा रिकाविरुद्ध मैत्रीपूर्ण सामने जिंकले.

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