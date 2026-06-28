बेलिंगहॅम आणि हॅरी केन यांचे 5 मिनिटांत दोन गोल; इंग्लंडनं उडवला पनामाचा धुव्वा
न्यूयॉर्कमधील न्यू जर्सी स्टेडियमवर मुसळधार पावसात खेळल्या गेलेल्या फिफा विश्वचषक 2026 च्या गट 'एल' सामन्यात इंग्लंडनं दुसऱ्या हाफमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करत पनामाला 2-0 नं हरवलं.
Published : June 28, 2026 at 9:53 AM IST
Panama vs England : न्यूयॉर्कमधील न्यू जर्सी स्टेडियमवर मुसळधार पावसात खेळल्या गेलेल्या फिफा विश्वचषक 2026 च्या गट 'एल' सामन्यात इंग्लंडनं दुसऱ्या हाफमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करत पनामाला 2-0 नं हरवलं. ज्युड बेलिंगहॅम आणि कर्णधार हॅरी केन यांनी पाच मिनिटांच्या आत गोल करुन संघाला सलग दुसरा विजय मिळवून दिला. या विजयामुळं इंग्लंडनं गट 'एल' मध्ये अव्वल स्थान पटकावलं आणि 32 संघांच्या फेरीसाठी पात्र ठरले.
The Three Lions end their group stage campaign with a win 🏴#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 27, 2026
पनामानं पहिल्या हाफमध्ये दिली कडवी झुंज : इंग्लंडनं रशिया 2018 मध्ये पनामाला 6-1 नं हरवलं होतं, पण यावेळी सामना त्याहूनही अधिक आव्हानात्मक होता. पनामानं पहिल्या हाफमध्ये मजबूत बचाव केला आणि इंग्लंडचं आक्रमण सातत्यानं परतवून लावलं. घानाविरुद्धच्या बरोबरीनंतर प्रशिक्षक थॉमस टुशेल यांनी संघात पाच बदल केले. मॉर्गन रॉजर्स, मार्कस रॅशफोर्ड आणि बुकायो साका यांना विश्वचषकात पहिल्यांदाच सुरुवातीच्या 11 खेळाडूंमध्ये स्थान मिळालं. पहिल्या हाफमध्ये मार्कस रॅशफोर्डनं इंग्लंडसाठी सर्वात धोकादायक संधी निर्माण केल्या. त्यानं सामन्याच्या सुरुवातीच्या मिनिटांमध्ये एक शानदार शॉट मारला, पण पनामाचा गोलरक्षक ऑर्लँडो मोस्केरानं उत्कृष्ट बचाव केला. नंतर, इलियट अँडरसनच्या क्रॉसवर रॅशफोर्डनं मारलेला हेडरही गोलपोस्टच्या वरुन गेला.
बेलिंगहॅमनं गोल करुन खातं उघडलं : दुसऱ्या हाफमध्ये इंग्लंडने दबाव वाढवला. मोस्केरानं हॅरी केनचा एक अप्रतिम डायव्हिंग प्रयत्न वाचवला, पण 62व्या मिनिटाला इंग्लंडला अखेर यश मिळालं. बुकायो साकाच्या कॉर्नरनंतर, ज्यूड बेलिंगहॅमनं आपल्या डिफेंडरला मागे टाकत व्हॉली मारुन चेंडू नेटमध्ये टाकला आणि इंग्लंडला 1-0 अशी आघाडी मिळवून दिली. स्पर्धेतील हा बेलिंगहॅमचा दुसरा गोल होता. अवघ्या पाच मिनिटांनंतर, बेलिंगहॅमनं एक अप्रतिम क्रॉस दिला, ज्यावर कर्णधार हॅरी केननं अचूक हेडर मारुन गोल करत 2-0 अशी आघाडी घेतली. विश्वचषकातील हा केनचा 11 वा गोल होता आणि या गोलसह त्यानं गॅरी लाइनकरला (10) मागे टाकत विश्वचषकाच्या इतिहासात इंग्लंडचा सर्वाधिक गोल करणारा खेळाडू बनण्याचा मान मिळवला.
A Bellingham breakthrough 💪#FIFAWorldCup pic.twitter.com/tDF3ms5Hcc— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 27, 2026
पनामाचे प्रयत्न अयशस्वी : दुसऱ्या हाफमध्येही पनामानं काही संधी निर्माण केल्या. जोसे लुईस रॉड्रिगेझनं एक जोरदार हल्ला चढवला, पण इंग्लंडचा गोलकीपर जॉर्डन पिकफोर्डनं एक अप्रतिम बचाव केला. सामन्याच्या शेवटच्या मिनिटांमध्ये, जोसे फाजार्डोनं हेडरनं चेंडू जाळ्यात टाकला, पण ऑफसाइडमुळं तो गोल अवैध ठरवण्यात आला. गोलवर 10 पेक्षा जास्त प्रयत्न करुनही, पनामा एकही गुण किंवा एकही गोल न करता स्पर्धेतून बाहेर पडला.
पिकफोर्डनं केला विशेष विक्रम : इंग्लंडचा गोलकीपर जॉर्डन पिकफोर्डनं या सामन्यासह आपला 15वा विश्वचषक सामना खेळला. यामुळं त्यानं बॉबी मूर, बॉबी चार्लटन, टेरी बुचर आणि ॲशले कोल यांना मागे टाकत, विश्वचषकाच्या इतिहासात इंग्लंडसाठी सर्वाधिक सामने खेळणाऱ्या खेळाडूंच्या यादीत दुसरं स्थान पटकावले. आता केवळ 17 विश्वचषक सामने खेळलेला पीटर शिल्टन त्याच्या पुढं आहे.
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