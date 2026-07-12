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ज्युड बेलिंगहॅमच्या गोलनं इंग्लंडचा विजय; नॉर्वेचं FIFA वर्ल्ड कप जिंकण्याचं स्वप्न भंगलं

फिफा विश्वचषकाच्या उपांत्यपूर्व सामन्यात नॉर्वेला 2-1 नं पराभूत करुन इंग्लंडनं फिफा विश्वचषक 2026 च्या उपांत्य फेरीत आपलं स्थान निश्चित केलं.

England Beat Norway
ज्युड बेलिंगहॅमच्या गोलनं इंग्लंडचा विजय (AP Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 12, 2026 at 10:21 AM IST

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England Beat Norway : फिफा विश्वचषकाच्या उपांत्यपूर्व सामन्यात नॉर्वेला 2-1 नं पराभूत करुन इंग्लंडनं फिफा विश्वचषक 2026 च्या उपांत्य फेरीत आपलं स्थान निश्चित केलं. संपूर्ण 90 मिनिटं दोन्ही संघ 1-1 असं बरोबरीत राहिल्यानं सामना अतिरिक्त वेळेत गेला. ज्युड बेलिंगहॅमनं इंग्लंडचा दुसरा गोल करुन एक संस्मरणीय विजय मिळवून दिला. नॉर्वेनं संपूर्ण स्पर्धेत उत्कृष्ट कामगिरी करत उपांत्यपूर्व फेरी गाठली होती. अर्लिंग हालंड हा सात गोल करणारा सर्वात प्रभावी स्ट्रायकरांपैकी एक होता. मात्र, इंग्लंडचा अनुभव आणि त्यांच्या वरिष्ठ खेळाडूंची कामगिरी अखेरीस भारी पडली.

इंग्लंडचा चौथ्यांदा विश्वचषक उपांत्य फेरीत प्रवेश : या विजयासह, इंग्लंडनं विश्वचषकाच्या इतिहासात चौथ्यांदा अंतिम चारमध्ये स्थान मिळवलं आहे. यापूर्वी, संघाने 1966, 1990 आणि 2018 मध्ये उपांत्य फेरी गाठली होती.

  • 1966: पोर्तुगालला 2-1 नं हरवून अंतिम फेरीत प्रवेश केला आणि पहिल्यांदा विश्वचषक जिंकला.
  • 1990: पश्चिम जर्मनीकडून पेनल्टी शूटआऊटमध्ये पराभूत होऊन चौथ्या स्थानावर राहिला.
  • 2018: क्रोएशियाकडून अतिरिक्त वेळेत 2-1 ने पराभूत होऊन चौथ्या स्थानावर राहिला.
  • 2026: नॉर्वेला अतिरिक्त वेळेत 2-1 नं हरवून उपांत्य फेरीत प्रवेश केला.

पहिल्या सत्रात बरोबरी : सामन्याच्या सुरुवातीच्या मिनिटांमध्ये नॉर्वेनं इंग्लंडवर सतत दबाव टाकला. 36व्या मिनिटाला अँड्रियास शेल्डरअपनं शानदार गोल करुन आपल्या संघाला 1-0 अशी आघाडी मिळवून दिली, तेव्हा या दबावाचं फळ मिळालं. पहिल्या सत्रात नॉर्वेचा बचावही मजबूत दिसत होता आणि त्यांनी इंग्लंडचे अनेक हल्ले परतवून लावले. मात्र, पहिल्या सत्राच्या अतिरिक्त वेळेत इंग्लंडला बरोबरी साधण्याची संधी मिळाली होती. 45व्या मिनिटाला, ज्युड बेलिंगहॅमला अँथनी गॉर्डनकडून पास मिळाला आणि त्यानं कोणतीही चूक न करता गोल करुन स्कोअर 1-1 असा बरोबर केला.

अतिरिक्त वेळेत इंग्लंडचा विजय : दुसऱ्या हाफमध्ये, दोन्ही संघांनी विजयी गोल करण्यासाठी वारंवार प्रयत्न केलं. इंग्लंडनं चेंडूवर अधिक ताबा ठेवला, तर नॉर्वेनं वेगवान प्रतिहल्ल्यांद्वारे संधी निर्माण केल्या पण त्यांना अपयश आले. दोन्ही गोलरक्षकांनी अनेक उत्कृष्ट बचाव करून 90 मिनिटांपर्यंत कोणत्याही संघाला आघाडी घेण्यापासून रोखलं. त्यानंतर सामना अतिरिक्त वेळेत गेला. अतिरिक्त वेळेत इंग्लंडनं आपला अनुभव दाखवला. 93व्या मिनिटाला, ज्युड बेलिंगहॅमनं पुन्हा एकदा आपला दर्जा सिद्ध करत एक शानदार गोल केला, जो अखेरीस निर्णायक ठरला.

इंग्लंडनं कशी मिळवली आघाडी : सामन्याची आकडेवारी देखील इंग्लंडच्या बाजूनं होती. संघानं एकूण 14 शॉट्स मारले, त्यापैकी आठ लक्ष्यावर होते, तर नॉर्वेला त्यांच्या 13 पैकी केवळ पाचच शॉट्स यशस्वी करता आले. इंग्लंडनं 53 टक्के चेंडूवर ताबा ठेवला आणि 606 पास पूर्ण केले, ज्यात पासची अचूकता 91 टक्के होती. स्पर्धेतील नॉर्वेचा प्रवास कदाचित संपला असेल, पण या संघानं आपल्या कामगिरीने फुटबॉल चाहत्यांच्या मनात आणि हृदयात एक विशेष छाप सोडली आहे.

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TAGGED:

FIFA WORLD CUP 2026
ENGLAND BEAT NORWA
ENGLAND IN SEMIFINAL
ENGLAND VS NORWAY
FIFA 2026

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