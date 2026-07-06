ज्युड बेलिंगहॅमचे तीन मिनिटांत दोन गोल, इंग्लंड उपांत्यपूर्व फेरीत; कॅनडानंतर यजमान मेक्सिकोही वर्ल्ड कपच्या बाहेर
इंग्लंडनं फिफा विश्वचषक 2026 च्या राऊंड ऑफ 16 मध्ये सह-यजमान मेक्सिकोला पराभूत करुन उपांत्यपूर्व फेरीत प्रवेश केला.
Published : July 6, 2026 at 9:53 AM IST
मेक्सिको England Beat Mexico : इंग्लंडनं फिफा विश्वचषक 2026 च्या राऊंड ऑफ 16 मध्ये सह-यजमान मेक्सिकोला पराभूत करुन उपांत्यपूर्व फेरीत प्रवेश केला. दुसऱ्या हाफमध्ये 10 खेळाडूंसह खेळत असूनही, यजमान संघावर इंग्लिश संघाचं वर्चस्व असल्याचं दिसत होतं. ज्युड बेलिंगहॅमनं इंग्लंडसाठी पहिला गोल केला आणि त्यानंतर त्याला हॅरी केन आणि जेरेल कुसॅक यांनी साथ दिली. मायदेशात पराभव झाल्यामुळं मेक्सिको स्पर्धेतून बाहेर पडला. हा सामना एस्टाडिओ अझ्टेका स्टेडियमवर खेळला गेला, जिथं मेक्सिको यापूर्वी 2013 मध्ये शेवटच्या वेळी पराभूत झाला होता.
🏴 England advance to the final eight.#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 6, 2026
पहिल्या हाफमध्ये इंग्लंडचं वर्चस्व : इंग्लंड विरुद्ध मेक्सिको सामना हा राऊंड ऑफ 16 मधील सर्वात रोमांचक सामन्यांपैकी एक होता. इंग्लिश संघासमोर एस्टाडिओ अझ्टेका स्टेडियमच्या जास्त उंचीचा सामना करण्याचं आव्हान होतं, परंतु त्याचा त्यांच्या खेळावर कोणताही परिणाम झाला नाही. ज्युड बेलिंगहॅमनं 36व्या आणि 38व्या मिनिटाला सलग दोन गोल करुन संघाला 2-0 अशी भक्कम आघाडी मिळवून दिली. मात्र, 42 व्या मिनिटाला ज्युलियन क्विनोनेसनं केलेल्या गोलमुळं मेक्सिकोनं पुनरागमनाची आशा निर्माण केली आणि पहिला हाफ 2-1 नं संपवला.
The Three Lions are headed to the Quarter-finals! 🦁#FIFAWorldCup #Qualified @mcdonalds pic.twitter.com/xHyOrJRZg6— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 6, 2026
10 खेळाडूंसह खेळूनही विजय : दुसऱ्या हाफमध्ये सामना आणखी रोमांचक झाला. 54व्या मिनिटाला इंग्लंडचा बचावपटू जॅरेल क्विन्सियाला रेड कार्ड दाखवण्यात आलं, ज्यामुळं संघाला 10 खेळाडूंसह खेळावं लागलं. असं असूनही, इंग्लंडनं जबरदस्त झुंजार वृत्ती दाखवली आणि 60व्या मिनिटाला कर्णधार हॅरी केननं पेनल्टीचं गोलमध्ये रुपांतर करुन स्कोअर 3-1 केला. मेक्सिकोनं हार मानली नाही आणि 69व्या मिनिटाला राऊल जिमेनेझनं पेनल्टीचं गोलमध्ये रुपांतर करुन स्कोअर 3-2 केला. शेवटच्या मिनिटांमध्ये, मेक्सिकोनं बरोबरी साधण्यासाठी वारंवार हल्ले केले, पण ते अयशस्वी ठरले. अखेरीस, इंग्लंडनं 3-2 असा विजय मिळवला आणि उपांत्यपूर्व फेरीत आपलं स्थान निश्चित केलं.
🏴 England have qualified for the Quarter-finals!#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 6, 2026
मेक्सिकोच्या अभेद्य किल्ल्याला खिंडार : एस्टाडिओ अझ्टेका इथं पराभवाला सामोरं जावं लागेल अशी मेक्सिकोनं अपेक्षा केली नसेल. या स्टेडियमवर खेळल्या गेलेल्या 89 सामन्यांपैकी केवळ दोन सामन्यांमध्ये मेक्सिकोला पराभव पत्करावा लागला आहे, त्यातील शेवटचा पराभव 2013 मध्ये झाला होता. उपांत्यपूर्व फेरीत इंग्लंडचा सामना नॉर्वेशी होईल. नॉर्वेनं ब्राझीलला हरवून पुढील टप्प्यात प्रवेश केला आहे.
Instantly iconic 🏴#FIFAWorldCup pic.twitter.com/phhZdeqWqm— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 6, 2026
हेही वाचा :