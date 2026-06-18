FIFA WC: हॅरी केनचे विक्रमी गोल, इंग्लंडची विजयी सुरुवात; घानानं पनामाला तर कोलंबियानं उझबेकिस्तानला हरवलं
फिफा विश्वचषक 2026 च्या 'एल' गटातील सामन्यात इंग्लंडनं दमदार कामगिरी करत क्रोएशियाचा 4-2 असा पराभव केला. इतर दोन सामन्यांमध्ये घानानं पनामाला तर कोलंबियानं उझबेकिस्तानला हरवलं.
Published : June 18, 2026 at 10:14 AM IST
FIFA World Cup 2026 : फिफा विश्वचषक 2026 च्या 'एल' गटातील सामन्यात इंग्लंडनं दमदार कामगिरी करत क्रोएशियाचा 4-2 असा पराभव केला. डल्लास स्टेडियमवर खेळल्या गेलेल्या या रोमांचक सामन्यात इंग्लंडचा कर्णधार हॅरी केननं दोन गोल केले, तर ज्यूड बेलिंगहॅम आणि मार्कस रॅशफोर्ड यांनीही गोल करुन संघाचा विजय निश्चित केला. क्रोएशियाकडून मार्टिन बटुरिना आणि पीटर मोझेस यांनी गोल केले, परंतु त्यांचे प्रयत्न संघाला पराभवापासून वाचवू शकले नाहीत. याशिवाय दिवसातील इतर दोन सामन्यांमध्ये घानानं पनामाला पराभूत करत विजयी सुरुवात केली, तर कोलंबियानं उझबेकिस्तानवर 3-1 नं विजय मिळवला.
Matchday 7 ✔️#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 18, 2026
इंग्लंडनं क्रोएशियाला हरवलं : दिवसाच्या दुसऱ्या मोठ्या सामन्यात इंग्लंडनं क्रोएशियाला 4-2 नं हरवलं. हा सामना अत्यंत रोमांचक होता. हॅरी केननं दोन गोल केले, तर ज्यूड बेलिंगहॅम आणि मार्कस रॅशफोर्ड यांनी प्रत्येकी एक गोल केला. क्रोएशियाकडून मार्टिन बटुरिना आणि पेटार मुसा यांनी गोल केले, पण इंग्लंडच्या आक्रमकतेपुढे त्यांचे प्रयत्न अपुरे पडले. पहिला हाफ 2-2 असा बरोबरीत संपला, पण दुसऱ्या हाफच्या सुरुवातीलाच बेलिंगहॅमनं इंग्लंडला आघाडी मिळवून दिली. त्यानंतर रॅशफोर्डनं 85व्या मिनिटाला गोल करुन विजय निश्चित केला.
Three points for the Three Lions 🏴#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 17, 2026
हॅरी केननं केली विक्रमाची बरोबरी : इंग्लंडचा कर्णधार हॅरी केननं या सामन्यात दोन गोल करुन आपल्या विश्वचषकातील गोलांची संख्या 10 वर नेली. यासह, त्यानं इंग्लंडचा महान स्ट्रायकर गॅरी लाइनकरच्या विश्वचषकातील गोलांच्या विक्रमाची बरोबरी केली. केनचा पहिला गोल पेनल्टीवर झाला, तर दुसरा गोल त्यानं एका शानदार हेडरनं केला. आता आंतरराष्ट्रीय फुटबॉलमध्ये त्याचे 81 गोल झाले आहेत.
A late winner for Ghana to secure all three points 🇬🇭#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 18, 2026
घानाची विजयानं सुरुवात पनामाचा पराभव : ग्रुप एलच्या दुसऱ्या सामन्यात पनामाला 1-0 नं पराभूत करुन घानानं आपल्या मोहिमेची जोरदार सुरुवात केली. इंग्लंडनं क्रोएशियावर मिळवलेल्या विजयानंतर, घानानं शिस्तबद्ध खेळ दाखवत पनामाला फारशा संधी दिल्या नाहीत. या एकमेव विजयामुळं घानाला तीन महत्त्वाचे गुण मिळाले आणि ते ग्रुप एलमध्ये इंग्लंडसोबत अव्वल स्थानाच्या शर्यतीत आले आहेत. दुसरीकडे, पनामाला आपल्या पहिल्याच सामन्यात पराभव पत्करावा लागला, ज्यामुळं त्यांचे आगामी सामने महत्त्वाचे ठरले आहेत. घाना आता इंग्लंडविरुद्धच्या सामन्यावर लक्ष केंद्रित करेल, तर पनामा पुनरागमनाच्या आशेनं क्रोएशियाचा सामना करेल.
A Colombia win closes out the first set of group matches. 🫡#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 18, 2026
कोलंबियाचा उझबेकिस्तानवर 3-1 नं विजय : के गटाच्या पहिल्या फेरीतील अंतिम सामन्यात उझबेकिस्तानला 3-1 नं पराभूत करुन कोलंबियानं जोरदार सुरुवात केली. या विजयामुळं कोलंबिया तीन गुण आणि +2 गोल फरकासह गटात अव्वल स्थानी पोहोचला आहे. दरम्यान, पोर्तुगाल आणि डीआर काँगो यांना बरोबरीमुळं प्रत्येकी एक गुण मिळाला आहे. उझबेकिस्तान आपला पहिला सामना हरला असून गुणतालिकेत चौथ्या स्थानावर आहे. कोलंबियाच्या विजयामुळं, 2026 विश्वचषकातील सर्व 48 संघांचे पहिले सामने पूर्ण झाले असून, ही स्पर्धा आता दुसऱ्या फेरीत प्रवेश करेल.
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