33628 दिवसांची प्रतीक्षा अखेर संपली! विश्वचषकात इजिप्तनं मिळवला पहिला विजय
मोहम्मद सलाहच्या नेतृत्वाखालील संघानं न्यूझीलंडला 3-1 नं पराभूत करुन विश्वचषकाच्या इतिहासातील आपला पहिला विजय नोंदवला.
Published : June 22, 2026 at 10:35 AM IST
Egypt vs New Zealand : फिफा विश्वचषक 2026 मध्ये, इजिप्तनं एक असा पराक्रम केला ज्याची त्यांचे फुटबॉल चाहते जवळपास एका शतकापासून वाट पाहत होते. मोहम्मद सलाहच्या नेतृत्वाखालील संघानं न्यूझीलंडला 3-1 नं पराभूत करुन विश्वचषकाच्या इतिहासातील आपला पहिला विजय नोंदवला. हा विजय आणखी विशेष ठरला कारण 1934 मध्ये पहिल्यांदा विश्वचषकात खेळलेल्या इजिप्तला या कामगिरीसाठी 33,628 दिवस, म्हणजेच 92 वर्षे वाट पाहावी लागली.
A first-ever #FIFAWorldCup win for Egypt! 🌟— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 22, 2026
दुसऱ्या हाफमध्ये इजिप्तचं पुनरागमन : व्हँकुव्हरमध्ये खेळल्या गेलेल्या या सामन्यात, फिन सेरमनच्या गोलमुळं न्यूझीलंडनं सुरुवातीलाच आघाडी घेतली, परंतु दुसऱ्या हाफमध्ये इजिप्तनं एक उल्लेखनीय पुनरागमन केलं. मुस्तफा झिकोनं बरोबरीचा गोल केला, त्यानंतर कर्णधार मोहम्मद सलाहनं एक शानदार गोल केला, ज्यानं झिकोसोबत उत्कृष्ट समन्वय साधून संघाला आघाडी मिळवून दिली. अखेरीस, ट्रेझेगेटनं तिसरा गोल करुन विजयावर शिक्कामोर्तब केलं.
सलाह ठरला विजयाचा सुत्रधार : इजिप्तच्या या ऐतिहासिक विजयात कर्णधार मोहम्मद सलाहनं महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्यानं एक गोल केला आणि एका गोलसाठी सहाय्यही केलं. जेव्हा तो सामन्याच्या अंतिम क्षणी मैदानातून बाहेर पडला, तेव्हा संपूर्ण स्टेडियमने उभे राहून टाळ्यांचा कडकडाट केला. सालाहनं तीच भूमिका बजावली, ज्याची इजिप्शियन चाहत्यांना अनेक वर्षांपासून अपेक्षा होती. मुस्तफा झिकोनंही एक गोल आणि एका असिस्टसह विजयात महत्त्वपूर्ण योगदान दिलं.
कर्णधारानं स्पष्ट केलं ऐतिहासिक विजयाचं महत्त्व : सामन्यानंतर, इजिप्तचा कर्णधार मोहम्मद सालाह म्हणाला, "हे अविश्वसनीय आहे. याचं वर्णन करणं कठीण आहे. खेळाडू आणि सपोर्ट स्टाफ या सर्वांसाठी ही एक मोठी उपलब्धी आहे. मला आशा आहे की आम्ही प्रगती करत राहू, इतिहास घडवू आणि नॉकआऊट फेरी गाठू. येत्या काही वर्षांत, इजिप्शियन फुटबॉलच्या इतिहासातील सर्वात मोठ्या कामगिरींपैकी एक म्हणून याची गणना केली जाईल."
Updated standings for Groups G and H 🙌#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 22, 2026
इजिप्त गट 'जी' मध्ये अव्वल : या विजयासह, इजिप्तनं चार गुणांसह गट 'जी' मध्ये अव्वल स्थान मिळवलं आहे. इराण आणि बेल्जियम प्रत्येकी दोन गुणांसह त्यांच्या मागे आहेत, तर न्यूझीलंड एका गुणासह चौथ्या स्थानावर आहे. सामन्यांची अंतिम फेरी गटाचं चित्र पूर्णपणे बदलू शकते, परंतु सध्या तरी, नॉकआऊट फेरी गाठण्यासाठी इजिप्त सर्वात मजबूत स्थितीत दिसत आहे.
न्यूझीलंडच्या आशा जिवंत : पराभव होऊनही, न्यूझीलंडचे प्रशिक्षक डॅरेन बेझले यांनी आशा सोडलेली नाही. ते म्हणाले, "हे निराशाजनक आहे. आम्ही पहिल्या हाफमध्ये उत्कृष्ट खेळलो आणि अनेक संधी निर्माण केल्या. दुसऱ्या हाफमध्ये इजिप्तनं खेळाचा वेग वाढवला आणि आम्ही त्याला प्रत्युत्तर देऊ शकलो नाही. मात्र, आम्ही इतिहास रचण्यापासून फक्त एक सामना दूर आहोत. आता आम्हाला बेल्जियमला हरवावे लागेल." इजिप्तसाठी, हा केवळ 92 वर्षांची प्रतीक्षा संपवणारा विजय नाही, तर फुटबॉलच्या इतिहासातील एक असा क्षण आहे जो येणाऱ्या पिढ्यानपिढ्या स्मरणात राहील.
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