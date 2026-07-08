अर्जेंटिनाविरुद्ध पराभवानंतर इजिप्तची फिफाकडे तक्रार; पंचाची हकालपट्टी करण्याची मागणी
फिफा विश्वचषकाच्या राऊंड ऑफ 16 मध्ये अर्जेंटिनाकडून 3-2 नं पराभव झाल्यानंतर, इजिप्शियन फुटबॉल फेडरेशननं रेफरी फ्रान्स्वा लेटेक्सियर यांच्या निर्णयांविरुद्ध फिफाकडे औपचारिक तक्रार दाखल केली
Published : July 8, 2026 at 7:41 PM IST
FIFA World Cup 2026 : फिफा विश्वचषक 2026 च्या राऊंड ऑफ 16 मध्ये अर्जेंटिनाकडून 3-2 नं पराभव झाल्यानंतर, इजिप्शियन फुटबॉल फेडरेशननं रेफरी फ्रान्स्वा लेटेक्सियर यांच्या निर्णयांविरुद्ध फिफाकडे औपचारिक तक्रार दाखल केली आहे. एका क्षणी, इजिप्तनं 2-0 अशी आघाडी घेतली होती आणि ते ऐतिहासिक विजयाच्या दिशेनं वाटचाल करत होते. मात्र, अर्जेंटिनानं शेवटच्या क्षणी उल्लेखनीय पुनरागमन करत सामना जिंकला. लिओनेल मेस्सीनं एक गोल केला आणि दुसऱ्या गोलमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावली, तर एन्झो फर्नांडिसनं स्टॉपेज टाइममध्ये विजयी गोल केला.
इजिप्शियन फुटबॉल फेडरेशननं रेफरीविरुद्ध कोणते आरोप केले : सामन्यानंतर इजिप्शियन संघानं अनेक महत्त्वाच्या निर्णयांवर नाराजी व्यक्त केली. संघाचा दावा आहे की, VAR रिव्ह्यूनंतर त्यांचा एक गोल अवैध ठरवण्यात आला, तर अर्जेंटिनाच्या निर्णायक गोलपूर्वी दिलेल्या पेनल्टीच्या अपिलाचं VAR द्वारे पुनरावलोकनही झाले नाही. स्पॅनिश प्रकाशन 'डायरिओ एएस'च्या वृत्तानुसार, इजिप्शियन फुटबॉल फेडरेशनचे अध्यक्ष हानी अबू रिदा यांनी फ्रेंच रेफरी फ्रान्स्वा लेटेक्सियर आणि त्यांच्या पंच संघाविरुद्ध फिफाकडे औपचारिक तक्रार दाखल केली आहे.
पंच आणि त्यांच्या टीमला हटवण्याची मागणी : वृत्तानुसार, इजिप्शियन फुटबॉल फेडरेशननं वादग्रस्त मानलेल्या निर्णयांची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. फेडरेशननं फ्रेंच पंच आणि त्यांच्या संपूर्ण पंच टीमला स्पर्धेतील उर्वरित सामन्यांमधून काढून टाकण्याची अधिकृत विनंती देखील केली आहे.
सामन्यानंतर इजिप्तचे प्रशिक्षक काय म्हणाले? : यापूर्वी, इजिप्तचे मुख्य प्रशिक्षक हसन यांनीही पंचांच्या अनेक निर्णयांवर नाराजी व्यक्त केली होती. त्यांनी सांगितलं की, सामन्याचा निकाल केवळ मैदानातील खेळावर अवलंबून नव्हता. ते म्हणाले की, "आम्ही प्रत्येक बाबतीत सध्याच्या विश्वविजेत्यांपेक्षा चांगला खेळलो, परंतु निकालावर मैदानावर आणि मैदानाबाहेरील दोन्ही घटकांचा प्रभाव होता. कदाचित विश्वविजेत्यांनी स्पर्धेत राहावं अशी त्यांची इच्छा होती. कदाचित मेस्सीनं खेळत राहावं अशी त्यांची इच्छा होती."
व्हीएआर आणि 'फेअर प्ले' संदर्भात हसन यांनी कोणते आरोप केले : हसन म्हणाले की, फुटबॉलमध्ये बाह्य प्रभाव अनेकदा तांत्रिक बाबींच्या पलीकडे जातात आणि विश्वविजेत्यांना प्रत्येक स्तरावर पाठिंबा मिळाला होता. ते म्हणाले, "आज आम्हाला आदरही मिळाला नाही आणि फेअर प्लेही मिळाला नाही." पेनल्टी दिली गेली नाही, आणि VAR द्वारे त्याचं पुनरावलोकनही झालं नाही. आमचा दुसरा गोलसुद्धा काही कारणास्तव रद्द करण्यात आला. आमच्यासोबत अन्याय झाला आहे आणि हा एक अन्याय आहे.
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