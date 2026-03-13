FIFA विश्वचषकात खेळणं महागात पडू शकतं; डोनाल्ड ट्रम्प यांचा इराणी फुटबॉल संघाला इशारा
जगातील सर्वात मोठी फुटबॉल स्पर्धा, फिफा विश्वचषक 2026 बाबत एक नवीन राजकीय वादविवाद सुरु झाला आहे.
Published : March 13, 2026 at 9:32 AM IST
नवी दिल्ली Donald Trump : जगातील सर्वात मोठी फुटबॉल स्पर्धा, फिफा विश्वचषक 2026 बाबत एक नवीन राजकीय वादविवाद सुरु झाला आहे. स्पर्धेपूर्वी, अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प विधानामुळं खळबळ उडाली आहे, त्यांनी इराणी राष्ट्रीय संघाला इशारा दिला आहे की जर त्यांनी विश्वचषकात भाग घेतला तर त्यांचं जीवन आणि सुरक्षितता धोक्यात येऊ शकते.
विश्वचषकात सहभाग सुरक्षित नाही : डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणी फुटबॉल संघाबाबत एक मोठं विधान केलं आहे. त्यांनी ट्रुथ सोशलवर एका पोस्टमध्ये म्हटलं की इराणचं विश्वचषकात स्वागत आहे, परंतु खेळाडूंसाठी तिथं असणं सुरक्षित नाही. ट्रम्प यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर लिहिलं की "इराणी फुटबॉल संघाचं विश्वचषकात स्वागत आहे, परंतु त्यांना खरोखर वाटत नाही की त्यांची उपस्थिती त्यांच्या जीवनासाठी आणि सुरक्षिततेसाठी योग्य आहे."
🚨📲 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Donald Trump on Truth Social, recommending that Iran should not attend the World Cup. pic.twitter.com/VEDwDz9U1Z— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) March 12, 2026
अमेरिकेत होणार फिफा वर्ल्ड कप : 2026 चा फिफा विश्वचषक अमेरिकेत होणार आहे आणि पश्चिम आशियातील सुरु असलेल्या संघर्षामुळं इराणच्या सहभागाबाबत परिस्थिती गुंतागुंतीची झाली आहे. दरम्यान, इराण स्पर्धेतून माघार घेऊ शकते अशी अटकळ निर्माण झाली आहे. ट्रम्प यांचं हे विधान अशावेळी आलं आहे जेव्हा फिफा अध्यक्ष जियानी इन्फँटिनो यांनी सांगितलं आहे की त्यांना ट्रम्पकडून आश्वासन मिळालं आहे की स्पर्धेत इराणचं स्वागत केलं जाईल. इन्फँटिनोनं सोशल मीडियावर सांगितलं की त्यांनी ट्रम्प यांच्याशी सध्याच्या परिस्थितीवर चर्चा केली आणि राष्ट्रपतींनी पुन्हा सांगितलं की इराणला अमेरिकेत होणाऱ्या विश्वचषकात सहभागी होण्याची परवानगी दिली जाईल.
इराणनं माघार घेतली तर कोणाला संधी मिळेल? : मात्र, ट्रम्प यांच्या ताज्या विधानानंतर, इराण स्पर्धेत सहभागी होईल का असे प्रश्न आता उपस्थित झाले आहेत. जर इराणनं अधिकृतपणे विश्वचषकातून माघार घेतली तर फिफाला बदली संघाला संधी द्यावी लागेल. अशा परिस्थितीत, आशियाई संघांमध्ये इराक हा सर्वात मजबूत दावेदार मानला जातो, कारण तो अद्याप विश्वचषकासाठी पात्र न झालेल्या आशियाई संघांमध्ये सर्वोच्च स्थानावर आहे. युएई देखील संभाव्य पर्यायांमध्ये आहे.
हेही वाचा :