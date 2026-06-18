FIFA: दक्षिण आफ्रिका-झेक प्रजासत्ताक भिडणार; घरच्या मैदानावर कॅनडा कतारशी करणार दोन हात तर मेक्सिकोसमोर दक्षिण कोरियाचं आव्हान
फिफा विश्वचषक 2026 मध्ये 19 जून हा फुटबॉल चाहत्यांसाठी एक खास दिवस असेल. यादिवशीही चार सामने खेळवले जातील.
Published : June 18, 2026 at 3:53 PM IST
FIFA 2026 Today's Matches : फिफा विश्वचषक 2026 मध्ये 19 जून हा फुटबॉल चाहत्यांसाठी एक खास दिवस असेल. या दिवशी गट 'अ' आणि गट 'ब' मधील संघ गुणतालिकेतील आपलं स्थान मजबूत करण्याच्या उद्देशानं मैदानात उतरतील. पहिला सामना झेक प्रजासत्ताक विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका यांच्यात होईल नंतर स्वित्झर्लंड विरुद्ध बोस्निया आणि हर्झेगोविना यांच्यात सामना खेळला जाईल.
Coming up today 👀#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 18, 2026
फिफा विश्वचषकातील आठव्या दिवसाचे सामने -
- झेकिया विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका : रात्री 09:30 IST (18 जून)
- स्वित्झर्लंड विरुद्ध बोस्निया आणि हर्झेगोविना : मध्यरात्री 12:30 IST (19 जून)
- कॅनडा विरुद्ध कतार : पहाटे 03:30 IST (19 जून)
- मेक्सिको विरुद्ध दक्षिण कोरिया : सकाळी 06:30 IST (19 जून)
झेक प्रजासत्ताक विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका : आजचा सामना गट 'अ' मध्ये रात्री 9:30 वाजता झेक प्रजासत्ताक आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यात खेळला जाईल. हा सामना दोन्ही संघांसाठी महत्त्वाचा असेल, कारण गट फेरीतील प्रत्येक गुणामुळं बाद फेरी गाठण्याची त्यांची शक्यता वाढते. दक्षिण आफ्रिकेला त्यांच्या पहिल्या सामन्यात मेक्सिकोकडून पराभव पत्करावा लागला होता.
Plan your day around the games. #FIFAWorldCup #KickOffTimes@McDonalds pic.twitter.com/0BUgxWmTYW— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 18, 2026
स्वित्झर्लंड विरुद्ध बोस्निया आणि हर्झेगोविना : स्वित्झर्लंड बोस्निया आणि हर्झेगोविनाविरुद्ध विजय मिळवून बाद फेरीच्या दिशेनं एक मजबूत पाऊल टाकण्याचा प्रयत्न करेल. हा सामना भारतीय वेळेनुसार मध्यरात्री 12:30 वाजता सुरु होईल. स्विस संघानं त्यांच्या मागील सामन्यात चांगली कामगिरी केली होती, परंतु असं असूनही, त्यांना कतारविरुद्ध 1-1 अशा बरोबरीवर समाधान मानावं लागलं. पण आता त्यांना तिन्ही गुण मिळवणं आवश्यक आहे. दुसरीकडे, बोस्नियामध्येही अनपेक्षित विजय मिळवण्याची क्षमता आहे आणि ते कोणताही धोका पत्करण्यास मागेपुढे पाहणार नाहीत.
कॅनडा विरुद्ध कतार : तिसरा सामना कॅनडा आणि कतार यांच्यात होईल. भारतात याचं प्रक्षेपण पहाटे 3:30 वाजता सुरु होईल. यजमान देश कॅनडावर आपल्या घरच्या चाहत्यांच्या अपेक्षांचं दडपण असेल. कॅनडा आपल्या तरुण खेळाडूंच्या आणि मजबूत आक्रमणाच्या जोरावर विजय मिळवण्याचा प्रयत्न करेल. कतारसाठी, स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी हा सामना अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. विजयामुळं पुढील फेरीसाठी त्यांच्या संधी बळकट होऊ शकतात. कॅनडाचा पहिला सामना बोस्निया आणि हर्झेगोविनाविरुद्ध झाला होता, जो 1-1 असा बरोबरीत संपला.
मेक्सिको विरुद्ध दक्षिण कोरिया : दिवसातील सर्वात रोमांचक सामना सकाळी 6:30 वाजता मेक्सिको आणि दक्षिण कोरिया यांच्यात खेळला जाईल. दोन्ही संघ वेगवान आणि आक्रमक फुटबॉल खेळण्यासाठी ओळखले जातात. मेक्सिकोनं दक्षिण आफ्रिकेला 2-0 नं हरवून स्पर्धेची शानदार सुरुवात केली आहे. ते आपली विजयी लय कायम ठेवण्याचा प्रयत्न करतील. दुसरीकडे, दक्षिण कोरियाचा संघही आत्मविश्वासानं परिपूर्ण आहे. दोन्ही संघांनी आपले सुरुवातीचे सामने जिंकले आहेत. याचा अर्थ असा की या सामन्याचा विजेता जवळपास निश्चितपणे पुढच्या टप्प्यात जाईल.
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