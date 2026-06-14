मुंबई-पुण्यापेक्षाही कमी लोकसंख्या असलेला देश पहिल्यांदाच खेळणार फिफा वर्ल्ड कप; चौथ्या दिवशी होणार चार सामने
फिफा विश्वचषक 2026 ची उत्सुकता दिवसेंदिवस वाढत आहे. स्पर्धेच्या चौथ्या दिवशी, फुटबॉल चाहत्यांना अनेक मोठे सामने पाहायला मिळतील.
Published : June 14, 2026 at 3:48 PM IST
FIFA World Cup 2026 : फिफा विश्वचषक 2026 ची उत्सुकता दिवसेंदिवस वाढत आहे. स्पर्धेच्या चौथ्या दिवशी, फुटबॉल चाहत्यांना अनेक मोठे सामने पाहायला मिळतील, ज्यात चार वेळचा विजेता जर्मनीचा समावेश आहे, तर नेदरलँड्स आणि जपान यांच्यात एक हाय-व्होल्टेज सामना होईल. याव्यतिरिक्त, आयव्हरी कोस्ट विरुद्ध इक्वेडोर आणि स्वीडन विरुद्ध ट्युनिशिया हे सामने देखील चाहत्यांची उत्सुकता वाढवतील.
Coming up today 📋#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 14, 2026
जर्मनी करणार मोहिमेची सुरुवात : दिवसाचा पहिला मोठा सामना जर्मनी आणि कुराकाओ यांच्यात खेळला जाईल. मागील दोन विश्वचषकांमधील निराशा विसरुन, जर्मनी या स्पर्धेत जोरदार पुनरागमन करण्यास उत्सुक आहे. 2014 मध्ये चॅम्पियन बनल्यानंतर, हा संघ सलग दोन विश्वचषकांमध्ये गट टप्प्यातूनच बाहेर पडला होता. त्यामुळं, यावेळी दमदार सुरुवात करण्यासाठी जर्मन संघावर दबाव असेल. दरम्यान, कुराकाओ प्रथमच फिफा विश्वचषकात खेळत आहे. सुमारे 1,56,000 लोकसंख्या असलेला हा छोटा देश प्रथमच विश्वचषकात खेळत आहे. जी राज्यातील मुंबई, पुणे, नागपूर या शहरांपेक्षाही कमी आहे.
जपान विरुद्ध नेदरलँड्स सामना : दिवसातील पुढचा, सर्वात रोमांचक सामना नेदरलँड्स आणि जपान यांच्यात होईल. तीन वेळा विश्वचषक अंतिम फेरीत खेळलेला डच संघ पुन्हा एकदा विजेतेपदाच्या शोधात असेल. नेदरलँड्सनं 1974 पासून जवळजवळ प्रत्येक विश्वचषकात बाद फेरी गाठली आहे. दुसरीकडे, जपान हा आशियातील सर्वात बलाढ्य संघांपैकी एक आहे. ते त्यांच्या सलग आठव्या विश्वचषकात सहभागी होत आहेत. 1998 मध्ये पहिल्यांदा विश्वचषकात सहभागी झाल्यापासून जपाननं मागे वळून पाहिलं नाही. त्यामुळं, हा सामना अटीतटीचा होण्याची अपेक्षा आहे.
Today’s matches await!#FIFAWorldCup #KickOffTimes@McDonalds pic.twitter.com/cpSA5A6sXe— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 14, 2026
आयव्हरी कोस्ट आणि इक्वेडोर आमनेसामने : गट 'इ' मधील आणखी एका सामन्यात, आयव्हरी कोस्टचा सामना इक्वेडोरशी होईल. इक्वेडोर सलग दुसऱ्या आणि एकूण पाचव्या विश्वचषकात सहभागी होत आहे. या संघानं दक्षिण अमेरिकन पात्रता फेरीत उत्कृष्ट कामगिरी करत अर्जेंटिनाच्या मागे दुसरं स्थान पटकावलं. दरम्यान, आयव्हरी कोस्ट 12 वर्षांनंतर विश्वचषकात परतत आहे. या आफ्रिकन संघानं पात्रता प्रक्रियेत दमदार कामगिरी करून थेट प्रवेश मिळवला आहे. 2014 नंतर प्रथमच विश्वचषकात खेळणारा आयव्हरी कोस्ट संघ, यावेळी आणखी चांगली कामगिरी करण्याच्या प्रयत्नात असेल.
शेवटच्या सामन्यात स्वीडन आणि ट्युनिशिया एकमेकांसमोर : ट्युनिशिया सातव्यांदा विश्वचषकात खेळत असून, सलग तिसऱ्यांदा या स्पर्धेत सहभागी झाला आहे. मात्र, हा संघ कधीही गट फेरीच्या पुढं जाऊ शकलेला नाही. दुसरीकडे, स्वीडन आपला 13वा फिफा विश्वचषक खेळत आहे. या संघानं अमेरिकेत झालेल्या 1994 च्या विश्वचषकात तिसरं स्थान पटकावलं होतं आणि यावेळीही त्याच कामगिरीची पुनरावृत्ती करण्याची त्यांना आशा असेल.
फिफा विश्वचषक 2026 चौथ्या दिवसाचं वेळापत्रक :
- जर्मनी विरुद्ध कुराकाओ - रात्री 10:30 (14 जून, IST)
- नेदरलँड्स विरुद्ध जपान - पहाटे 1:30 (15 जून, IST)
- आयव्हरी कोस्ट विरुद्ध इक्वेडोर - पहाटे 4:30 (15 जून, IST)
- स्वीडन विरुद्ध ट्युनिशिया - सकाळी 7:30 (15 जून, IST)
हेही वाचा :
- FIFA WC: 24 वर्षांनंतर तुर्कस्तानच्या पुनरागमनाच्या आनंदावर विरजण; ऑस्ट्रेलियाची दणदणीत विजयासह सुरुवात, 20 वर्षीय इर्कुंडानं रचला इतिहास
- FIFA WC: इतिहासात कतारनं पहिल्यांदाच मिळवले गुण, ब्राझील-मोरोक्को सामना बरोबरीत तर स्कॉटलंडची विजयी सुरुवात
- फुटबॉल विश्वचषकात 'दरोडा'! इंग्लंड संघाचं सर्व साहित्य चोरीला; अमेरिकेतील सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह