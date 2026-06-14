ETV Bharat / sports

FIFA WC: इतिहासात कतारनं पहिल्यांदाच मिळवले गुण, ब्राझील-मोरोक्को सामना बरोबरीत तर स्कॉटलंडची विजयी सुरुवात

फिफा विश्वचषक 2026 च्या तिसऱ्या दिवशी झालेल्या उद्घाटनाच्या दोन सामन्यांमध्ये कतार आणि मोरोक्कोनं आपली ताकद दाखवून दिली.

FIFA World Cup 2026
इतिहासात कतारनं पहिल्यांदाच मिळवले गुण (AP Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : June 14, 2026 at 10:16 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

FIFA World Cup 2026 : फिफा विश्वचषक 2026 च्या तिसऱ्या दिवशी झालेल्या उद्घाटनाच्या दोन सामन्यांमध्ये कतार आणि मोरोक्कोनं आपली ताकद दाखवून दिली. पहिल्या सामन्यात कतारचा सामना स्वित्झर्लंडशी झाला, जो 1-1 असा बरोबरीत संपला. दरम्यान, नेमारशिवाय खेळणाऱ्या ब्राझीलला आपल्या उद्घाटनाच्या सामन्यात मोरोक्कोविरुद्ध 1-1 असा बरोबरीत खेळावा लागला. तर तिसऱ्या सामन्यात स्कॉटलंडनं हैतीला 1-0 नं पराभूत करत विजयी सुरुवात केली. विश्वचषकाच्या चौथ्या दिवशी गट टप्प्यात एकूण चार सामने खेळले जातील.

सामन्याचं चित्र शेवटच्या मिनिटात पालटलं : कतारनं जबरदस्त झुंजार वृत्ती दाखवत फिफा विश्वचषक 2026 च्या गट 'ब' सामन्यात स्वित्झर्लंडला 1-1 अशा बरोबरीत रोखलं. सॅन फ्रान्सिस्को बे एरिया स्टेडियमवर खेळल्या गेलेल्या या सामन्यात स्वित्झर्लंडनं सुरुवातीपासूनच वर्चस्व गाजवलं आणि 17व्या मिनिटाला ब्रील एम्बोलोनं पेनल्टीवर गोल करुन संघाला आघाडी मिळवून दिली. स्विस संघानं पहिल्या आणि दुसऱ्या हाफमध्ये अनेक संधी निर्माण केल्या, परंतु कतारी गोलरक्षक महमूद अबुनादाने केलेलं उत्कृष्ट बचाव आणि खराब फिनिशिंगमुळं त्यांना आपली आघाडी वाढवता आली नाही.

शेवटच्या क्षणांमध्ये कतारचं पुनरागमन : सामन्याच्या शेवटच्या क्षणांमध्ये कतारनं जोरदार पुनरागमन केलं. 90व्या मिनिटाला, इंज्युरी टाईमच्या सहाव्या मिनिटाला, मिरो मुहेमनं एक शानदार हेडर मारुन स्कोअर बरोबर केला. या गोलनं स्वित्झर्लंडच्या विजयाच्या आशांवर पाणी फेरलं. सामना 1-1 असा बरोबरीत संपला, ज्यामुळं कतारला स्पर्धेतील पहिला गुण मिळाला, तर स्वित्झर्लंडला, अधिक चांगली कामगिरी करुनही, एका गुणावर समाधान मानावे लागले. फिफा विश्वचषकात कतारनं गुण मिळवण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.

विनिसियसनं टाळला अनपेक्षित निकाल : दिवसाच्या दुसऱ्या सामन्यात, पाच वेळच्या चॅम्पियन ब्राझीलचा सामना विजेतेपदाचा प्रबळ दावेदार असलेल्या मोरोक्कोशी झाला. 21व्या मिनिटाला इस्माईल सबारीनं मोरोक्कोला आघाडी मिळवून दिली. मात्र, ब्राझीलला बरोबरी साधण्यासाठी जास्त वेळ वाट पाहावी लागली नाही, 32व्या मिनिटाला विनिसियस ज्युनियरनं एक शानदार गोल करुन स्कोअर 1-1 असा बरोबर केला. पहिल्या हाफमध्ये दोन्ही संघांनी एकही गोल केला नाही. दुसऱ्या हाफमध्ये, ब्राझील आणि मोरोक्को या दोन्ही संघांनी अनेक संधी निर्माण केल्या पण त्या अयशस्वी ठरल्या. अखेरीस, सामना बरोबरीत संपला, ज्यामुळे दोन्ही संघांना 1-1 गुण विभागून घ्यावा लागला. या सामन्यात ब्राझील नेमारशिवाय खेळला.

स्कॉटलंडची विजयी सुरुवात : दिवसाच्या तिसऱ्या सामन्यात स्कॉटलंडनं गट 'क' ची सुरुवात विजयानं केली. स्कॉटलंडनं हैतीला 1-0 नं हरवून पूर्ण तीन गुण मिळवले. ते सध्या गट 'क' मध्ये आघाडीवर आहेत. जॉन मॅकगिननं 28व्या मिनिटाला स्कॉटलंडसाठी गोल केला, जो गोल अखेरीस निर्णायक ठरला. गोलरहित पहिल्या हाफनंतर, दोन्ही संघांनी दुसऱ्या हाफमध्ये गोल करण्याचा खूप प्रयत्न केला, पण ते अयशस्वी ठरले.

चौथ्या दिवशी चार सामने : विश्वचषकाच्या चौथ्या दिवशी, 15 जून रोजी, चार सामने खेळले जातील. नेदरलँड्स आणि जपान यांच्यातील पहिला सामना पहाटे 1:30 वाजता सुरु होईल. आयव्हरी कोस्ट आणि इक्वेडोर यांच्यातील सामना पहाटे 4:30 वाजता सुरू होईल. स्वीडन आणि ट्युनिशिया यांच्यातील सामना 15 जून रोजी सकाळी 7:30 वाजता सुरु होईल. तर दिवसाचा शेवटचा सामना स्पेन आणि केप व्हर्डे यांच्यात भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सकाळी 9:30 वाजता खेळला जाईल.

हेही वाचा :

  1. IND vs AFG: पहिल्या सामन्यात टीम इंडियाचा दणदणीत विजय; गुरबाजची शतकी खेळी व्यर्थ
  2. दोन बहिणींमुळं स्कॉटलँडनं रचला इतिहास; आयरिश संघाला पराभूत करत वर्ल्ड कपमध्ये नोंदवला पहिला विजय
  3. फुटबॉल विश्वचषकात 'दरोडा'! इंग्लंड संघाचं सर्व साहित्य चोरीला; अमेरिकेतील सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह

TAGGED:

FIFA WORLD CUP 2026
QATAR EARN 1ST EVER WORLD CUP POINT
BRAZIL VS MOROCCO
SCOTLAND VS HAITI
FIFA 2026

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.