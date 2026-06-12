FIFA WC: पहिल्या सामन्यात मेक्सिकोचा दक्षिण आफ्रिकेवर विजय तर दुसऱ्या सामन्यात चेकियाचा दक्षिण कोरियाविरुद्ध पराभव
सह-यजमान मेक्सिकोनं फिफा विश्वचषक 2026 च्या उद्घाटन सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेला 2-0 नं पराभूत करुन उत्कृष्ट कामगिरी केली.
Published : June 12, 2026 at 9:55 AM IST
मेक्सिको FIFA World Cup 2026 : सह-यजमान मेक्सिकोनं फिफा विश्वचषक 2026 च्या उद्घाटन सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेला 2-0 नं पराभूत करुन उत्कृष्ट कामगिरी केली. मेक्सिको सिटी स्टेडियमवर खेळल्या गेलेल्या या सामन्यात, यजमानांनी ज्युलियन क्विनोनेस आणि राऊल जिमेनेझ यांच्या गोलच्या जोरावर विजयासह आपल्या मोहिमेची सुरुवात करत, सुरुवातीपासूनच सामन्यावर वर्चस्व गाजवलं. तर दिवसाच्या दुसऱ्या सामन्यात दक्षिण कोरियानं चेकियाला 2-1 नं पराभूत करत मोहिमेची विजयी सुरुवात केली.
फिफा विश्वचषकाचं भव्य उद्घाटन : फिफा विश्वचषक 2026 ची सुरुवात एका भव्य आणि आकर्षक उद्घाटन सोहळ्यानं झाली, ज्यानं जगभरातील फुटबॉल चाहत्यांना मंत्रमुग्ध केलं. संगीत, रोषणाई आणि नेत्रदीपक आतषबाजीनं सजलेल्या या सोहळ्यात लोकप्रिय बँड 'माना', लॅटिन पॉप स्टार बेलिंडा, कोलंबियन गायक जे बाल्विन, जागतिक पॉप आयकॉन शकीरा आणि नायजेरियन कलाकार बर्ना बॉय यांनी दमदार सादरीकरण केलं.
Ready to celebrate the beautiful game. 🏆🎤🌎 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/prgNfOoTek— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 11, 2026
मेक्सिकोनं नवव्या मिनिटाला केला पहिला गोल : मेक्सिकोनं सुरुवातीपासूनच आक्रमक पवित्रा घेतला आणि नवव्या मिनिटाला त्याचं फळ मिळवलं. ज्युलियन क्विनोनेसनं दक्षिण आफ्रिकेचा बचाव भेदून एक शानदार गोल केला आणि संघाला 1-0 अशी आघाडी मिळवून दिली. सुरुवातीलाच एक गोल करुनही, मेक्सिकोनं सामन्यावर नियंत्रण ठेवलं आणि प्रतिस्पर्ध्यावर दबाव कायम ठेवला.
पहिल्या हाफमध्ये मेक्सिकोची 1-0 आघाडी : 17व्या मिनिटाला टेबोहो मोकोएनाला फाऊल केल्याबद्दल यलो कार्ड दाखवण्यात आल्यानं दक्षिण आफ्रिकेला पहिला धक्का बसला. यानंतर, खेळाडूंना विश्रांती देण्यासाठी 25 व्या मिनिटाला स्पर्धेतील पहिला हायड्रेशन ब्रेक घेण्यात आला. पहिल्या हाफच्या अखेरपर्यंत दक्षिण आफ्रिकेला प्रभावी प्रत्युत्तर देता आलं नाही आणि मेक्सिकोनं 1-0 च्या आघाडीसह मध्यंतरात प्रवेश केला. पहिल्या हाफमध्ये चार मिनिटांचा अतिरिक्त वेळही जोडण्यात आला.
दुसऱ्या हाफमध्ये दक्षिण आफ्रिकेच्या अडचणी वाढल्या : दुसऱ्या हाफची सुरुवात दक्षिण आफ्रिकेसाठी खराब झाली. 49व्या मिनिटाला, स्पेलो सिथोलेला थेट रेड कार्ड दाखवून मैदानाबाहेर पाठवण्यात आलं. सिथोलेनं पेनल्टी बॉक्सच्या बाहेर गोलच्या दिशेनं पुढं सरकणाऱ्या एरिक गुटिएरेझवर फाऊल केला होता. या निर्णयानंतर, दक्षिण आफ्रिकेला जवळजवळ संपूर्ण दुसरा हाफ 10 खेळाडूंसह खेळावा लागला.
Co-hosts off to a winning start! 🇲🇽#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 11, 2026
जिमेनेझनं मेक्सिकोसाठी दुसरा गोल केला : आपल्या संख्यात्मक फायद्याचा लाभ घेत, मेक्सिकोनं आपले हल्ले सुरुच ठेवले. अखेरीस, 67व्या मिनिटाला, राऊल जिमेनेझनं गोल करुन आपली आघाडी 2-0 अशी वाढवली. यानंतर सामन्यातील दुसरा हायड्रेशन ब्रेक घेण्यात आला.
84व्या मिनिटाला दक्षिण आफ्रिकेला आणखी एक रेड कार्ड : 84व्या मिनिटाला दक्षिण आफ्रिकेच्या अडचणी आणखी वाढल्या. व्हीएआर (व्हिडिओ असिस्टंट रेफरी) पुनरावलोकनानंतर, रेफरीनं थेम्बा झ्वानेला रॉबर्टो अल्वाराडोवर हल्ला केल्याबद्दल दोषी ठरवलं आणि त्याला रेड कार्ड दाखवलं. दक्षिण आफ्रिकेचे नऊ खेळाडू उरले आणि त्यांच्या पुनरागमनाच्या आशा जवळजवळ संपुष्टात आल्या.
मेक्सिकोलाही मिळालं रेड कार्ड : इंज्युरी टाइममध्ये (90+2 मिनिटं) मेक्सिकोलाही धक्का बसला. खुलिसो मुआडूवर फाऊल केल्याबद्दल बचावपटू सेझार मोंटेसला रेड कार्ड दाखवण्यात आलं. मात्र, याचा सामन्याच्या निकालावर परिणाम झाला नाही. अंतिम शिट्टी वाजताच मेक्सिकोनं 2-0 असा दणदणीत विजय मिळवला आणि आपल्या 2026 विश्वचषक मोहिमेची विजयी सुरुवात केली. दरम्यान, दक्षिण आफ्रिकेला आपल्या सलामीच्या सामन्यात पराभव पत्करावा लागला आणि दोन रेड कार्ड मिळाल्यानं त्यांच्यापुढील मार्ग अधिकच आव्हानात्मक बनला आहे.
Some fan support for Son. 🇰🇷✨#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 12, 2026
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दुसऱ्या सामन्यात दक्षिण कोरियाचा विजय : दक्षिण कोरियानं पिछाडीवरून जोरदार पुनरागमन करत चेकियाला 2-1 नं पराभूत केलं आणि फिफा विश्वचषकात विजयी सुरुवात केली. दक्षिण कोरिया आणि चेकिया यांच्यातील सामना अत्यंत रोमांचक होता. पहिल्या हाफमध्ये दोन्ही संघांनी एकही गोल केला नाही, परंतु दुसऱ्या हाफमध्ये एकूण तीन गोल झाले, ज्यामुळं दक्षिण कोरियाला आघाडी घेता आली. चेकियानं 59व्या मिनिटाला गोल करुन 1-0 अशी आघाडी घेतली. लादिस्लाव क्रेजीनं चेकियासाठी पहिला गोल केला. मात्र, दक्षिण कोरियाला रोखणं अशक्य होतं आणि 67व्या मिनिटाला हॉंग इन-बॉमनं बरोबरी साधली. त्यानंतर ओ ह्योन-ग्यूनं दक्षिण कोरियासाठी दुसरा गोल करुन 2-1 अशी आघाडी घेतली. चेक संघ शेवटपर्यंत ही आघाडी कमी करु शकला नाही परिणामी त्यांना पराभवाला सामोरं जावं लागलं.
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