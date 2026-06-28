निर्णायक सामन्यात क्रोएशियानं घानाला हरवलं; 'राऊंड ऑफ 32' मध्ये स्थान निश्चित
फिफा विश्वचषक 2026 च्या गट 'एल' मधील निर्णायक सामन्यात क्रोएशियानं घानाला 2-1 नं पराभूत करत एक उत्कृष्ट कामगिरी केली.
Published : June 28, 2026 at 9:38 AM IST
Croatia vs Ghana : फिफा विश्वचषक 2026 च्या गट 'एल' मधील निर्णायक सामन्यात क्रोएशियानं घानाला 2-1 नं पराभूत करत एक उत्कृष्ट कामगिरी केली. या विजयामुळं, झ्लात्को डॅलिकच्या संघानं गुणतालिकेत घानाला मागे टाकत दुसरं स्थान मिळवलं आणि 32 संघांच्या फेरीत प्रवेश केला. सामना बरोबरीत सुटला असता तरी क्रोएशिया सर्वोत्तम तिसऱ्या क्रमांकावरील संघांसोबत पुढं जाऊ शकला असता, परंतु संघानं सुरुवातीपासूनच आपला इरादा स्पष्ट केला आणि संपूर्ण सामन्यात आक्रमक फुटबॉल खेळला.
A crucial victory to send Croatia to the Round of 32 🇭🇷#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 27, 2026
सुचिचनं पहिल्या हाफमध्ये दिली आघाडी मिळवून : सामन्याच्या सुरुवातीच्या मिनिटांपासूनच क्रोएशियानं घानाच्या गोलवर सतत दबाव टाकला. 17व्या मिनिटाला, निकोला व्लासिचनं सुमारे 20 यार्डांवरुन एक जोरदार शॉट मारला, परंतु चेंडू पोस्टच्या बाहेरच्या बाजूला लागून आत गेला. क्रोएशियाच्या अथक आक्रमणांना 31व्या मिनिटाला यश आलं. पेटार सुचिचनं सुमारे 30 यार्डांवरून एक उत्कृष्ट लांब पल्ल्याचा शॉट मारला, जो दोन बचावपटूंमधून जात डाव्या पोस्टला लागून आत गेला. या उत्कृष्ट गोलमुळं क्रोएशियाला 1-0 अशी आघाडी मिळाली. दुसरीकडे, घानाला पहिल्या हाफमध्ये फारसा प्रभाव पाडता आला नाही. फक्त अँटोइन सेमेन्योनं काही चांगले प्रयत्न केले, पण हाफटाईमच्या अगदी आधी मारलेला त्याचा शॉट गोलपोस्टच्या अगदी जवळून बाहेर गेला.
🇭🇷 Croatia have qualified for the Round of 32!#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 27, 2026
घानाचा पुनरागमन करण्याचा प्रयत्न : दुसऱ्या हाफमध्ये घानाचा खेळ पूर्णपणे बदलला. संघानं दबाव कायम ठेवला आणि 73व्या मिनिटाला बरोबरी साधली. फ्री-किकच्या संधीचा फायदा घेत, डेरेक लुकासेननं एक उत्कृष्ट गोल करुन स्कोअर 1-1 असा बरोबर केला. मात्र, ही बरोबरी फार काळ टिकली नाही. 83व्या मिनिटाला, निकोला व्लासिचनं, कोणाचीही नजर नसताना, लुका मॉड्रिकच्या कॉर्नरवर बॉक्समध्ये एक उत्कृष्ट हेडर मारुन क्रोएशियाला 2-1 अशी निर्णायक आघाडी मिळवून दिली. घानाला शेवटच्या मिनिटांमध्ये पुनरागमन करता आलं नाही आणि क्रोएशियाने एक महत्त्वपूर्ण विजय मिळवला.
सुकिचनं केला एक विशेष विक्रम : वयाच्या 22 वर्षे आणि 245 दिवसांचा असताना, पेटार सुकिच फिफा विश्वचषकात क्रोएशियासाठी गोल करणारा दुसरा सर्वात तरुण खेळाडू ठरला. त्याच्यापेक्षा पुढं फक्त जोस्को ग्वार्डिओल आहे, ज्यानं 2022 च्या विश्वचषकात वयाच्या 20 वर्षे आणि 328 दिवसांनी हा पराक्रम केला होता. क्रोएशियन मिडफिल्डर पेटार सुकिचला त्याच्या उत्कृष्ट कामगिरी आणि शानदार गोलसाठी 'मिशेलोब अल्ट्रा सुपीरियर प्लेयर ऑफ द मॅच' म्हणून गौरविण्यात आलं.
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