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क्रिस्टियानो रोनाल्डोचे ऐतिहासिक गोल, पोर्तुगालचा एकतर्फा विजय; उझबेकिस्तान स्पर्धेबाहेर

क्रिस्टियानो रोनाल्डोनं दोन गोल केल्यानं पोर्तुगालनं उझबेकिस्तानचा 5-0 नं पराभव केला. पोर्तुगालनं मागील सामना बरोबरीत सोडवला होता, परंतु या सामन्यात संघानं मोठा विजय मिळवला.

FIFA 2026
क्रिस्टियानो रोनाल्डोचे ऐतिहासिक गोल, पोर्तुगालचा एकतर्फा विजय (AP Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 24, 2026 at 9:25 AM IST

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FIFA 2026 : क्रिस्टियानो रोनाल्डोनं दोन गोल केल्यानं पोर्तुगालनं उझबेकिस्तानचा 5-0 नं पराभव केला. पोर्तुगालनं मागील सामना बरोबरीत सोडवला होता, परंतु या सामन्यात संघानं मोठा विजय मिळवला. रोनाल्डोनं संघासाठी दमदार कामगिरी केली आणि सामन्यानंतर "मी परत आलो आहे" असं घोषित केलं. मागील सामन्यात गोल करण्यात अपयशी ठरलेल्या रोनाल्डोनं या सामन्यात दमदार कामगिरी केली. या पराभवासह उझबेकिस्तानचा गट फेरीतील प्रवास संपला. रोनाल्डो व्यतिरिक्त, नुनो मेंडेस आणि राफेल लिओनं पोर्तुगालसाठी प्रत्येकी एक गोल केला. तर नेमातोव्हनं उझबेकिस्तानसाठी आत्मघाती गोल केला.

गुणतालिकेची स्थिती काय : यामुळं पोर्तुगाल चार गुणांसह गट 'के' मध्ये अव्वल स्थानी पोहोचला आहे, ज्यामुळं बाद फेरीतील स्थानासाठीचा त्याचा दावा अधिक मजबूत झाला आहे. पोर्तुगालनं दोन सामन्यांतून एक विजय आणि एक बरोबरीसह चार गुण मिळवले आहेत. कोलंबिया एक विजय आणि एक बरोबरीसह तीन गुणांसह दुसऱ्या स्थानावर आहे. डीआर काँगो एका गुणासह तिसऱ्या स्थानावर आहे आणि उझबेकिस्तान दोन सामन्यांतून दोन पराभवांसह चौथ्या स्थानावर आहे.

रोनाल्डोचा सुरुवातीपासूनच आक्रमक खेळ : रोनाल्डोनं या सामन्याच्या सुरुवातीपासूनच आक्रमक भूमिका घेतली. त्यानं उझबेकिस्तानविरुद्ध सुरुवातीच्या मिनिटांतच गोल केला. संघाच्या डीआर काँगोविरुद्धच्या मागील सामन्यात रोनाल्डोला गोल करता आला नव्हता आणि या सामन्यात तो दबावाखाली होता. मात्र, रोनाल्डोनं दबावाला तोंड देत सहाव्या मिनिटाला गोल करुन संघाला आघाडी मिळवून दिली. रोनाल्डोनं आपली प्रभावी कामगिरी सुरुच ठेवली आणि पहिल्या हाफमध्ये आपला दुसरा गोल केला. रोनाल्डोनं 39व्या मिनिटाला एक शानदार गोल करुन संघाला उझबेकिस्तानविरुद्ध 3-0 अशी आघाडी मिळवून दिली. नुनो मेंडेसनं 17व्या मिनिटाला पोर्तुगालसाठी दुसरा गोल केला. पहिल्या हाफच्या समाप्तीपूर्वी काही सेकंद आधी रोनाल्डो आपला तिसरा गोल करण्याच्या अगदी जवळ होता, पण त्याचा प्रयत्न चुकला.

विश्वचषकात पोर्तुगालसाठी सर्वाधिक गोल : या सामन्यात दोन गोल करुन, रोनाल्डो पोर्तुगालचा फिफा विश्वचषकातील सर्वाधिक गोल करणारा खेळाडू बनला. रोनाल्डोनं युसेबियोला मागे टाकलं, ज्यानं विश्वचषकात पोर्तुगालसाठी नऊ गोल केले आहेत. रोनाल्डो सहा विश्वचषकांमध्ये गोल करणारा जगातील एकमेव खेळाडू ठरला आहे. रोनाल्डोनं 2006 मध्ये पहिल्यांदा हा पराक्रम केला होता. त्यानंतर त्यानं 2010, 2014, 2018, 2022 आणि आता आपल्या सहाव्या विश्वचषकात गोल करुन इतिहास रचला. यापूर्वी कोणत्याही पुरुष फुटबॉलपटूनं सलग सहा विश्वचषक स्पर्धांमध्ये गोल केला नव्हता.

उझबेक खेळाडूनं केला आत्मघातकी गोल : दुसऱ्या हाफमध्ये, उझबेकिस्तानच्या अब्दुखोदिर खुसानोव्हनं आत्मघातकी गोल करुन पोर्तुगालला 4-0 अशी आघाडी मिळवून दिली. पोर्तुगालच्या ब्रुनो फर्नांडिसनं कॉर्नर किक मारली आणि चेंडू खुसानोव्हच्या डोक्याला लागून जाळ्यात गेला. त्यानंतर पोर्तुगालनं आपला पाचवा गोल करुन उझबेकिस्तानवरील आपली आघाडी लक्षणीयरीत्या मजबूत केली. पोर्तुगालचा पाचवा गोल 87 व्या मिनिटाला राफेल लिओनं केला. सामन्याच्या शेवटपर्यंत उझबेकिस्तानला एकही गोल करता आला नाही.

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TAGGED:

FIFA WORLD CUP 2026
CRISTIANO RONALDO SCRIPTS HISTORY
PORTUGAL BEAT UZBEKISTAN
UZBEKISTAN OUT OF WORLD CUP
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