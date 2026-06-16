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फिफा विश्वचषक 2026: केप वर्देनं स्पेनला बरोबरीत रोखलं; उरुग्वे आणि बेल्जियमलाही धक्का

फिफा विश्वकरड 2026 च्या पाचव्या दिवशी मोठा उलटफेर! 5 लाख लोकसंख्येच्या केप वर्डेनं स्पेनला 0-0 रोखलं, तर इजिप्त आणि उरुग्वेलाही बरोबरीत समाधान मानावं लागलं.

Cape Verde vs. Spain
केप वर्दे विरुद्ध स्पेन (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 16, 2026 at 12:31 PM IST

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मुंबई: फिफा विश्वचषक 2026 च्या पाचव्या दिवशी एक मोठा उलटफेर पाहायला मिळाला. छोट्या देशांनी जागतिक फुटबॉलमधील बलाढ्य संघांना जोरदार टक्कर दिली. विशेष म्हणजे, विश्वचषकात पदार्पण करणाऱ्या केप वर्देनं युरोपियन चॅम्पियन स्पेनला 0-0 अशा बरोबरीवर रोखलं. इजिप्तनं बेल्जियमविरुद्ध 1-1 अशी बरोबरी साधली, तर उरुग्वेला सौदी अरेबियाविरुद्ध 1-1अशा बरोबरीवर समाधान मानावं लागलं. या निकालांमुळं विश्वचषकात खळबळ उडाली आहे.

केप वर्देची ऐतिहासिक कामगिरी: केप वर्दे हा आफ्रिकेतील एक छोटा बेट-देश आहे, ज्याची लोकसंख्या केवळ 5 लाख इतकी आहे. तरीही, त्यांच्या फुटबॉल संघानं विश्वचषकाच्या सामन्यात स्पेनसारख्या बलाढ्य संघाला बरोबरीत रोखलं. संपूर्ण सामन्यात केप वर्देनं उत्कृष्ट बचाव केला. 40 वर्षीय गोलकीपर 'वोजिन्हा' (Vozinha) या सामन्याचा नायक ठरला. त्यानं स्पेनच्या स्टार खेळाडूंनी निर्माण केलेल्या गोल करण्याच्या अनेक संधी हाणून पाडल्या. फेरान टोरेसचा एक फटका क्रॉसबारला लागला, तर वोजिन्हानं इतर अनेक प्रयत्न यशस्वीपणे रोखलं. सामन्याच्या अंतिम क्षणांत, उनाई सिमॉननं दिनी बोर्जेसचा हेडर अडवला. लॅमिन यामलसारख्या युवा स्टार्सचा समावेश असूनही, स्पेनला गोल करता आला नाही. केप वर्देसाठी ही एक ऐतिहासिक कामगिरी ठरली आहे.

इजिप्तची बेल्जियमला ​​जोरदार टक्कर : गट 'जी' (Group G) मध्ये, इजिप्तनं बेल्जियमविरुद्ध दमदार कामगिरी केली. 19 व्या मिनिटाला, मोहम्मद सलाहच्या उत्कृष्ट पासवर इमाम अशूरनं इजिप्तला आघाडी मिळवून दिली. त्याच्या आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीतील हा पहिलाच गोल होता. सामन्याच्या बहुतांश भागात इजिप्तनं बेल्जियमच्या स्टार खेळाडूंनी सजलेल्या संघाला जेरीस आणलं. मात्र, 66 व्या मिनिटाला त्यांचं नशीब साथ देईनासं झालं. थॉमस म्युनियरचा क्रॉस रोखण्याचा प्रयत्न करताना, मोहम्मद हानीकडून चुकून चेंडू स्वतःच्याच गोलपोस्टमध्ये गेला आणि बेल्जियमला ​​बरोबरी साधता आली. संपूर्ण सामन्यात इजिप्तनं अत्यंत जिद्दीनं खेळ केला आणि एक गुण मिळवला.

उरुग्वे आणि सौदी अरेबिया यांच्यात बरोबरी : गट 'एच' (Group H) मध्ये सौदी अरेबिया आणि उरुग्वे यांच्यात चुरशीची लढत झाली. पहिल्या हाफमध्ये अब्दुलइलाह अल-अमरीनं सौदी अरेबियाला आघाडी मिळवून दिली. या सामन्यादरम्यान, उरुग्वेचा गोलकीपर फर्नांडो मुस्लेरा (वय 39 वर्षे) आणि 364 दिवस होते. विश्वचषकाच्या इतिहासातील सर्वात वयस्कर खेळाडू ठरला आणि त्यानं विक्रमांच्या यादीत आपलं नाव नोंदवलं. दुसऱ्या हाफमध्ये उरुग्वेनं आक्रमकता वाढवली. फेडरिको विनास आणि मॅन्युएल उगारते यांना गोल करण्याच्या संधी मिळाल्या, पण त्या हुकल्या. मात्र, सामना संपायला दहा मिनिटे बाकी असताना मॅक्सी अराउजोनं गोल करून सामना बरोबरीत आणला. उरुग्वेनं शेवटपर्यंत विजयासाठी प्रयत्न केले, परंतु सौदी अरेबियाच्या भक्कम बचावफळीनं त्यांना रोखून धरलं; परिणामी सामना 1-1अशा बरोबरीत सुटला.

स्पर्धेवरील परिणाम आणि प्रतिक्रिया : या निकालांमुळं 2026 च्या विश्वचषकातील चुरस वाढली आहे. मोठ्या संघांना लहान देशांविरुद्ध अपेक्षित विजय मिळवणे कठीण जात आहे. केप वर्देच्या यशानं फुटबॉलमधील अनिश्चितता पुन्हा एकदा अधोरेखित केली आहे. स्पेन, बेल्जियम आणि उरुग्वे यांसारख्या संघांना आता आगामी सामन्यांमध्ये आपली कामगिरी सुधारावी लागेल. प्रेक्षकांसाठी हा काळ अतिशय आनंददायी ठरला आहे. बचावात्मक खेळ आणि भावूक क्षणांनी भरलेल्या या सामन्यांनी विश्वचषकाला एक नवीन वळण दिलं आहे. आगामी दिवसांत आणखी अनपेक्षित निकाल पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे.

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