जोवो लुसिचच्या ऐतिहासिक गोलनंतरही बोस्नियाला मिळाला नाही विजय; कॅनडाविरुद्ध सामना बरोबरीत
फिफा विश्वचषक 2026 मध्ये सह-यजमान कॅनडानं दुसऱ्या हाफमध्ये उल्लेखनीय पुनरागमन करत बोस्निया-हर्झेगोविनाविरुद्ध 1-1 अशी बरोबरी साधली.
Published : June 13, 2026 at 9:54 AM IST
टोरोंटो FIFA World cup 2026 : फिफा विश्वचषक 2026 मध्ये सह-यजमान कॅनडानं दुसऱ्या हाफमध्ये उल्लेखनीय पुनरागमन करत बोस्निया-हर्झेगोविनाविरुद्ध 1-1 अशी बरोबरी साधली. एका क्षणी पिछाडीवर पडल्यानंतरही, कॅनेडियन संघानं आपली आघाडी टिकवून ठेवली आणि बदली खेळाडू सीएल लारिनच्या महत्त्वपूर्ण गोलमुळं सामना बरोबरीत सोडवला. परिणामी दोन्ही संघांना 1-1 गुण देण्यात आला.
It all ends level! 🤝#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 12, 2026
लुकिचनं सुरुवातीलाच मिळवून दिली आघाडी : सामना सुरुवातीपासूनच दोन्ही संघांमध्ये अटीतटीचा होता. घरच्या प्रेक्षकांचा पाठिंबा असूनही, कॅनडाला सुरुवातीला आघाडी घेता आली नाही. याउलट, बोस्निया-हर्झेगोविनाच्या जोवो लुकिचनं 21व्या मिनिटाला गोल करुन आपल्या संघाला 1-0 अशी आघाडी मिळवून दिली. हा त्याच्या आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीतील पहिला गोलही होता.
पहिल्या हाफमध्ये बोस्नियाचं वर्चस्व : आघाडी घेतल्यानंतर बोस्निया-हर्झेगोविनानं आत्मविश्वासानं खेळणं सुरु ठेवलं आणि कॅनडाला बरोबरी साधण्याची संधी नाकारली. गोल करणाऱ्या लुकिचला अतिरिक्त वेळेत पिवळे कार्डही मिळालं. वारंवार व्यत्यय आल्यामुळं पंचांनी पाच मिनिटांचा अतिरिक्त वेळ दिला, ज्यानंतर मध्यंतरापर्यंत बोस्निया-हर्झेगोविना 1-0 नं आघाडीवर होता.
दुसऱ्या हाफमध्ये कॅनडाचं जोरदार पुनरागमन : मध्यंतरानंतर, कॅनडानं आक्रमक पवित्रा घेतला आणि बोस्नियन गोलवर सतत दबाव टाकला. अखेरीस, 78 व्या मिनिटाला, बदली खेळाडू साईल लॅरिननं एक शानदार गोल करुन स्कोअर 1-1 असा बरोबर केला. लॅरिनच्या गोलनं सामन्याची दिशाच बदलली आणि कॅनडानं जिंकण्यासाठी आपलं सर्वस्व पणाला लावलं.
OUR NUMBER 9— CANMNT (@CANMNT_Official) June 12, 2026
🇨🇦 1-1 🇧🇦 #CANMNT pic.twitter.com/CvaN5lqOFS
अतिरिक्त वेळेत मिळाला नाही विजेता : निर्धारित 90 मिनिटांनंतर, सहा मिनिटांचा अतिरिक्त वेळ देण्यात आला. दोन्ही संघांनी विजयी गोल करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु थकवा आणि मजबूत बचावात्मक खेळामुळं कोणत्याही संघाला निर्णायक आघाडी मिळवता आली नाही.
दोन्ही संघांनी गुण विभागून घेतलं : अखेरीस सामना 1-1 असा बरोबरीत संपला. बोस्निया-हर्झेगोविनानं पहिल्या हाफमध्ये आघाडी घेऊन सामन्यावर नियंत्रण मिळवलं, तर कॅनडानं दुसऱ्या हाफमध्ये उल्लेखनीय पुनरागमन करत पराभव टाळला. विश्वचषक स्पर्धेतील आपल्या पहिल्या सामन्यात दोन्ही संघांनी प्रत्येकी एक गुण मिळवला.
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