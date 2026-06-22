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नवख्या केप वर्देनं केला फिफा विश्वचषकात मोठा अपसेट; दोन वेळच्या विश्वविजेत्या उरुग्वेला 2-2 रोखलं बरोबरीत

फिफा विश्वचषक 2026 चा 11 वा दिवस फुटबॉल चाहत्यांसाठी अविस्मरणीय ठरला. केप वर्दे या लहान आफ्रिकन बेट राष्ट्रानं सलग दुसऱ्या सामन्यात जगाला आश्चर्यचकित केलं.

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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 22, 2026 at 10:02 AM IST

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Uruguay vs Cabo Verde : फिफा विश्वचषक 2026 चा 11 वा दिवस फुटबॉल चाहत्यांसाठी अविस्मरणीय ठरला. केप वर्दे या लहान आफ्रिकन बेट राष्ट्रानं सलग दुसऱ्या सामन्यात जगाला आश्चर्यचकित केलं. स्पेनला गोलशून्य बरोबरीत रोखल्यानंतर, त्यांनी दोन वेळच्या विश्वविजेत्या उरुग्वेलाही विजयापासून वंचित ठेवलं. स्पेनविरुद्ध केप वर्देनं एकही गोल केला नव्हता किंवा एकही गोल खाल्ला नव्हता. मात्र, आपला पहिला विश्वचषक खेळणाऱ्या या संघानं उरुग्वेविरुद्ध गोल नोंदवण्यात यश मिळवलं. या ड्रॉमुळं त्यांना आणखी एक गुण मिळाला, ज्यामुळं ते पुढील फेरीच्या शर्यतीत कायम राहिले.

आक्रमणानं केली कमाल : स्पेनविरुद्धच्या मजबूत बचावासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या केप वर्देनं उरुग्वेविरुद्धच्या आक्रमणानं सर्वांना आश्चर्यचकित केलं. ज्या पद्धतीनं संघानं सामन्याची सुरुवात केली, त्यानं प्रतिस्पर्धी संघालाही चकित केलं. 21 व्या मिनिटाला केविन पिनानं गोल करुन केप वर्देला आघाडी मिळवून दिली. या खेळानं सर्वजण थक्क झाले. केविननं 30 यार्डांवरुन मिळालेल्या फ्री किकवर गोल करुन स्वतःचा आणि आपल्या संघाचा विश्वचषकातील पहिला गोल नोंदवला.

उरुग्वे दबावाखाली : उरुग्वे संघ दबावाखाली होता, पण संघ खचला नाही. त्यांनी पुनरागमन करत पहिल्या हाफमध्ये दोन गोल केले आणि केप वर्देला बॅकफूटवर ढकललं. हाफटाईमच्या एक मिनिट आधी मॅक्सी अराउजोनं गोल करुन बरोबरी साधली. हाफटाईमच्या अतिरिक्त वेळेत, ऑस्टिन कॅनोबियोनं आणखी एक गोल करुन उरुग्वेला 2-1 अशी आघाडी मिळवून दिली आणि पहिला हाफ त्याच स्कोअरवर संपला.

दुसऱ्या हाफमध्ये पुनरागमन : केप वर्देनं दुसऱ्या हाफमध्येही आक्रमण सुरु ठेवत आपली आघाडी टिकवण्याचा आणि वाढवण्याचा प्रयत्न केला. 61व्या मिनिटाला, हेलिओ वारेलानं उरुग्वेचे प्रयत्न निष्फळ ठरवलं. उरुग्वेच्या बचावफळीतील एका चुकीमुळं वारेलाला संधी मिळाली, ज्यानं चेंडू जाळ्यात टाकून केप वर्देला बरोबरी साधून दिली. यानंतर उरुग्वेचं वर्चस्व दिसून आलं, ज्यांच्या बचावफळीनं अनेक बचाव केले, परंतु त्यांना केप वर्देची बचावफळी भेदणं अशक्य झालं आणि दोन्ही संघांना गुण विभागून घ्यावं लागलं.

केप वर्देसाठी आत्मविश्वास वाढवणारा सामना : हा उरुग्वेसाठी एक धक्का होता, तर केप वर्देसाठी आत्मविश्वास वाढवणारा सामना होता. या सामन्यानंतर, सौदी अरेबियाला हरवून तीन गुण मिळवत स्पेन 'ग्रुप एच' मध्ये अव्वल स्थानी आहे. ते चार गुणांसह अव्वल स्थानावर आहेत. उरुग्वे दोन गुणांसह दुसऱ्या स्थानावर असून केप वर्दे दोन गुणांसह तिसऱ्या स्थानावर आहे.

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URUGUAY VS CABO VERDE
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