FIFA मध्ये यजमान मेक्सिकोसमोर अपराजित इंग्लंडचं आव्हान; ब्राझीलही नॉर्वेविरुद्ध भिडणार
फिफा विश्वचषक 2026 च्या 16 संघांच्या फेरीत आज ब्राझीलचा सामना नॉर्वेशी होईल. तर दुसरा सामना मेक्सिको आणि इंग्लंड यांच्यात होईल.
Published : July 5, 2026 at 3:46 PM IST
FIFA World Cup Matches Today : फिफा विश्वचषक 2026 च्या 16 संघांच्या फेरीत आज ब्राझीलचा सामना नॉर्वेशी होईल. आंतरराष्ट्रीय फुटबॉलमध्ये ब्राझीलनं नॉर्वेला कधीही पराभूत केलेलं नाही. नॉर्वेचा स्टार स्ट्रायकर, अर्लिंग हालंडचा सध्याचा फॉर्म पाहता, हा सामना ब्राझीलसाठी कठीण असेल. हालंडनं या स्पर्धेत पाच गोल केले असून तो मेस्सी आणि एमबाप्पे यांच्या मागे, गोल्डन बूटच्या शर्यतीत तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. ब्राझील-नॉर्वे सामना न्यू जर्सी स्टेडियमवर पहाटे 1:30 वाजता सुरू होईल. तर दुसरा सामना मेक्सिको आणि इंग्लंड यांच्यात होईल. मेक्सिकोनं या स्पर्धेतील सर्व चारही सामने जिंकले आहेत, तर इतर कोणत्याही संघानं त्यांच्याविरुद्ध एकही गोल केलेला नाही. आज हॅरी केनचा इंग्लंड संघ त्यांच्याशी सामना करेल. हा सामना मेक्सिको सिटी स्टेडियमवर पहाटे 5:30 वाजता सुरु होईल.
BIG clashes in the Round of 16 👀#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 5, 2026
फुटबॉल विश्वचषकात ब्राझील आणि नॉर्वेची दुसरी लढत : आजपर्यंत ब्राझील आणि नॉर्वे यांच्यात चार आंतरराष्ट्रीय सामने झाले आहेत. यापैकी नॉर्वेनं दोन सामने जिंकले आहेत, तर दोन सामने अनिर्णित राहिले आहेत. पाच वेळा चॅम्पियन राहिलेला ब्राझील नॉर्वेविरुद्ध आपल्या पहिल्या विजयाच्या प्रतीक्षेत आहे. फिफा विश्वचषकातील हा त्यांचा दुसरा सामना असेल. यापूर्वी, 1998 च्या विश्वचषकात नॉर्वेनं ब्राझीलला 2-1 नं पराभूत केलं होतं. चार गोल करणाऱ्या फॉरवर्ड विनिसियस ज्युनियरकडून ब्राझीलला दमदार कामगिरीची अपेक्षा असेल. मिडफिल्डर लुकास पाकेटानंही चांगली कामगिरी केली आहे. दरम्यान, नॉर्वे स्ट्रायकर अर्लिंग हालंडच्या कामगिरीवर अवलंबून असेल.
ब्राझीलनं गमावला नाही एकही सामना : या स्पर्धेत ब्राझील आतापर्यंत अपराजित राहिला आहे. संघानं आपल्या चारपैकी तीन सामने जिंकले असून एक सामना अनिर्णित राहिला आहे. 32 संघांच्या फेरीत संघानं जपानला 2-1 नं पराभूत केलं. त्यापूर्वी गट टप्प्यात ब्राझीलनं स्कॉटलंडला 3-0 आणि हैतीला 3-0 नं पराभूत केले. मोरोक्कोविरुद्धचा सामना 1-1 असा अनिर्णित राहिला. दुसरीकडे, नॉर्वेनं आपल्या चारपैकी तीन सामने जिंकले असून एक गमावला आहे. 32 संघांच्या फेरीत संघानं आयव्हरी कोस्टला 2-1 नं पराभूत केलं. त्यापूर्वी, त्यांनी गट टप्प्यात इराकला 4-1 आणि सेनेगलला 3-2 नं पराभूत केलं होतं. त्यांना फ्रान्सकडून 4-1 असा पराभव पत्करावा लागला होता.
Clear your schedule!#FIFAWorldCup #KickOffTimes @mcdonalds pic.twitter.com/7dLoQ3xQt0— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 5, 2026
मेक्सिकोविरुद्ध इंग्लंडचं पारडं जड : मेक्सिको आणि इंग्लंड यांच्यात नऊ आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले गेले असून, त्यात इंग्लंडनंच वर्चस्व गाजवलं आहे. इंग्लंडनं सहा सामने जिंकले आहेत, तर मेक्सिकोनं दोन सामने जिंकले असून एक सामना अनिर्णित राहिला आहे. फिफा विश्वचषकातील या दोन संघांमधील ही दुसरी भेट असेल. इंग्लंडनं 1966 चा विश्वचषक 2-0 नं जिंकला होता. मेक्सिकन चाहते आपल्या घरच्या मैदानावर स्टार फॉरवर्ड सँटियागो जिमेनेझकडून गोलची अपेक्षा करत असतील. उपांत्यपूर्व फेरीत पोहोचण्यासाठी इंग्लंडचा कर्णधार आणि स्ट्रायकर हॅरी केनच्या उत्कृष्ट फॉर्मवर अवलंबून त्याच्या गोलची अपेक्षा करत असेल. हॅरी केननं या स्पर्धेत पाच गोल केले आहेत.
इंग्लंड अजूनपर्यंत अपराजित : मेक्सिकोनं या विश्वचषकातील सर्व चार सामने जिंकले आहेत. 32 संघांच्या फेरीत मेक्सिकोनं इक्वेडोरला 2-0 नं हरवलं. यापूर्वी गट टप्प्यात त्यांनी चेकियाला 3-0, दक्षिण कोरियाला 1-0 आणि दक्षिण आफ्रिकेला 2-0 नं पराभूत केलं होतं. इंग्लंडनंही या स्पर्धेत एकही सामना न हरता 16 संघांची फेरी गाठली होती. त्यांनी 4 सामन्यांमध्ये 3 विजय नोंदवले, तर 1 सामना अनिर्णित राहिला. राऊंड ऑफ 32 मध्ये, इंग्लंडनं काँगो डीआरला 2-1 नं पराभूत केलं. यापूर्वी गट टप्प्यात, या संघानं 2 विजय आणि 1 अनिर्णित सामन्यासह गट 'एल' मध्ये अव्वल स्थान पटकावलं होतं.
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