जास्तीच्या खेळाडूसह खेळूनही इराण गोल करण्यात अपयशी; बेल्जियमविरुद्ध सामना 0-0 'ड्रॉ'
फिफा विश्वचषक 2026 च्या गट 'जी' मधील बेल्जियम आणि इराण यांच्यातील सामना गोलशून्य बरोबरीत संपला.
Published : June 22, 2026 at 9:34 AM IST
Belgium vs Iran : फिफा विश्वचषक 2026 च्या गट 'जी' मधील बेल्जियम आणि इराण यांच्यातील सामना गोलशून्य बरोबरीत संपला. लॉस एंजेलिस स्टेडियमवर खेळल्या गेलेल्या या सामन्यात दोन्ही संघांना गोल करण्याच्या अनेक संधी मिळाल्या, परंतु कोणालाही गोल करता आला नाही. 66 व्या मिनिटाला नॅथन न्गोयला रेड कार्ड दाखवण्यात आल्यानं बेल्जियमला मोठा धक्का बसला, ज्यामुळं त्यांना उर्वरित सामना 10 खेळाडूंसह खेळावा लागला. असं असूनही, इराणला आघाडी मिळवता आली नाही आणि दोन्ही संघांना प्रत्येकी एका गुणावर समाधान मानावं लागलं.
बेल्जियमचं वर्चस्व, पण गोल करण्यात अपयश : बेल्जियमनं सामन्याच्या बहुतांश वेळेस चेंडूवर ताबा ठेवला आणि इराणच्या गोलवर वारंवार हल्ले केले. बऱ्याच कालावधीनंतर सुरुवातीच्या संघात परतलेल्या रोमेलू लुकाकूकडून संघाला मोठ्या अपेक्षा होत्या, परंतु इराणचा गोलरक्षक अलीरेझा बैरानवंदसमोर बेल्जियमचे सर्व प्रयत्न निष्फळ ठरले.
Shared points in LA 🤝#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 21, 2026
इराणलाही होती गोल करण्याची संधी : इराणच्या संघानं बचावात्मक रणनीतीचा अवलंब करत प्रतिहल्ले करुन बेल्जियमला अडचणीत आणले. पहिल्या हाफमध्ये, मेहदी तारेमीनं एका शानदार चालीनं चेंडू जाळ्यात टाकला, पण तो गोल ऑफसाईडमुळं रद्द करण्यात आला. कर्णधार तारेमी आणि हुसेन कनानी यांनीही बेल्जियन बचावफळीवर दबाव आणला.
रेड कार्डमुळं सामन्याचं चित्र पालटलं : सामन्यातील सर्वात मोठा टर्निंग पॉइंट 66व्या मिनिटाला आला, जेव्हा बेल्जियन बचावपटू नॅथन न्गोयला थेट रेड कार्ड दाखवण्यात आलं. तारेमीला गोलच्या दिशेनं पुढं जाण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न करताना झालेल्या फाऊलसाठी पंचांनी त्याला मैदानाबाहेर पाठवलं. त्यानंतर बेल्जियमला उर्वरित सामना 10 खेळाडूंसह खेळावा लागला.
अतिरिक्त खेळाडूचा फायदा घेण्यात इराण अपयशी : एक खेळाडू जास्त असूनही, इराणला निर्णायक गोल करता आला नाही. मात्र, बेल्जियमनं शौर्यानं झुंज दिली आणि सामना बरोबरीत संपवला. दोन्ही संघांच्या गोलरक्षकांनी आपल्या संघांना पराभवापासून वाचवण्यासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण बचाव केले.
गट 'जी' मध्ये अटीतटीची लढत : दोन सामन्यांनंतर, इराण आणि बेल्जियम या दोन्ही संघांचे प्रत्येकी दोन गुण आहेत. चांगल्या टायब्रेकमुळं इराण आघाडीवर आहे, तर बेल्जियम दुसऱ्या स्थानावर कायम आहे. न्यूझीलंड आणि इजिप्तलाही नॉकआऊटमध्ये पोहोचण्याची संधी आहे, त्यामुळं गट 'जी'चं चित्र खूपच रंजक बनलं आहे.
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