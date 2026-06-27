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FIFA मध्ये बेल्जियमकडून न्यूझीलंडचा मोठा पराभव; इजिप्त-इराण सामना बरोबरीत

फिफा विश्वचषकाच्या 16व्या दिवशी, फ्रान्स, सेनेगल आणि बेल्जियमनं मोठे विजय मिळवले. या विजयामुळं फ्रान्सनं आपल्या गटात अव्वल स्थान पटकावलं.

FIFA World Cup 2026
FIFA मध्ये बेल्जियमकडून न्यूझीलंडचा मोठा पराभव (AP Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 27, 2026 at 12:28 PM IST

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FIFA World Cup 2026 : फिफा विश्वचषकाच्या 16व्या दिवशी, फ्रान्स, सेनेगल आणि बेल्जियमनं मोठे विजय मिळवले. या विजयामुळं फ्रान्सनं आपल्या गटात अव्वल स्थान पटकावलं, तर सेनेगलनं नॉकआऊट फेरी गाठण्याची आपली आशा जिवंत ठेवली. दरम्यान, केप व्हर्डेनं सौदी अरेबियासोबत सामना बरोबरीत सोडवला, पण ते पुढील फेरीत पोहोचले. स्पेननं उरुग्वेचा पराभव केला. बेल्जियम आणि इजिप्त गट 'जी' मधून नॉकआऊट फेरीसाठी पात्र ठरले, तर इराण तिसऱ्या स्थानावर राहूनही स्पर्धेत कायम आहे.

इजिप्त 32 संघांच्या फेरीत : इजिप्त आणि इराण यांच्यातील गट 'जी' मधील सामना 1-1 असा बरोबरीत संपला. त्यामुळं इजिप्त आपल्या गटात दुसऱ्या स्थानावर राहिला आणि 32 संघांच्या फेरीसाठी पात्र ठरला. इराण तिसऱ्या स्थानावर आहे, पण त्याचा प्रवास अजून संपलेला नाही. अव्वल आठ संघ पुढील फेरीसाठी पात्र ठरु शकतात, ज्यात इराण सहाव्या स्थानावर आहे. सामन्याबद्दल बोलायचं झाल्यास, पहिल्या हाफमध्ये दोन्ही संघ 1-1 असे बरोबरीत होते. पाचव्या मिनिटाला महमूद साबेरनं इजिप्तला आघाडी मिळवून दिली, पण इराणनं बरोबरी साधण्यासाठी जास्त वेळ घेतला नाही. 14व्या मिनिटाला रामिन रझाईयाननं इराणसाठी बरोबरी साधली. पहिल्या हाफमध्ये दोन्ही संघ 1-1 अशा बरोबरीत होते. त्यानंतर दुसऱ्या हाफमध्ये इराणनं आक्रमक पवित्रा घेतला आणि शेवटच्या मिनिटांमध्ये एक गोल केला, परंतु वेळेच्या पुनरावलोकनानंतर तो गोल फाऊल ठरवण्यात आला.

बेल्जियमचा एकतर्फी विजय : ग्रुप जी च्या दुसऱ्या सामन्यात न्यूझीलंड आणि बेल्जियम एकमेकांसमोर आले. बेल्जियमनं न्यूझीलंडचा 5-1 असा पराभव करुन नॉकआऊट फेरीसाठी पात्रता मिळवली. बेल्जियमनं पहिल्या हाफमध्ये आघाडी घेतली. लिआंद्रो ट्रोसार्डनं 28 व्या मिनिटाला बेल्जियमसाठी गोल करुन संघाला सुरुवातीची आघाडी मिळवून दिली. बेल्जियमनं पहिल्या हाफमध्ये ही आघाडी कायम ठेवली. मात्र, दुसऱ्या हाफमध्ये संघानं आक्रमक पवित्रा घेतला आणि आपली आघाडी अधिक मजबूत केली. लिआंद्रोनं 50 व्या मिनिटाला आणखी एक गोल केला, तर केविन डी ब्रुयननं 66व्या मिनिटाला आघाडी 3-0 अशी वाढवली.

न्यूझीलंडच्या एलिजा जस्टनं 84व्या मिनिटाला गोल करुन पिछाडी कमी करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु बेल्जियमनं आपले हल्ले सुरुच ठेवले आणि रोमेलू लुकाकूनं 86व्या मिनिटाला संघाचा चौथा गोल केला. त्यानंतर ॲलेक्सिस सेलमेकर्सनं अतिरिक्त वेळेच्या चौथ्या मिनिटाला गोल करुन स्कोअर 5-1 असा केला. अशाप्रकारे बेल्जियमने हा सामना एकतर्फी जिंकला.

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FIFA WORLD CUP 2026
BELGIUM ONE SIDE BEAT NEW ZEALAND
EGYPT DRAW IRAN 1 1
FIFA WORLD CUP 2026 MATCHES
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