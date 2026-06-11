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FIFA World Cup 2026 : फुटबॉलचा महासंग्राम आज सुरू!, मेसी-रोनाल्डोचा शेवटचा विश्व कप?

फिफा विश्व कप 2026 आज सुरू होत आहे. 48 संघांच्या ऐतिहासिक स्पर्धेत मेसी-रोनाल्डो यांच्या खेळाकडं सर्वांचं लक्ष लागलं आहे,

FIFA World Cup 2026
FIFA World Cup 2026 (ETV BHARAT File Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 11, 2026 at 11:08 AM IST

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नवी दिल्ली: फिफा विश्व कप 2026 आजपासून सुरू (FIFA World Cup 2026) होत आहे. 39 दिवस चालणाऱ्या या भव्य स्पर्धेत 48 संघ 104 सामन्यांमधून नवीन विश्व चॅम्पियन संघ समोर येणार आहे. अमेरिका, कॅनडा आणि मेक्सिको या तीन देशांच्या संयुक्त आयोजनात नविन इतिहास रचला जाणार आहे. 16 स्टेडियमांमध्ये होणाऱ्या या टूर्नामेंटमध्ये लिओनेल मेसी यांचा अर्जेंटिन संघ आपला गेल्या स्पर्धेतील खिताब यशस्वीरित्या बचाव करण्यासाठी मैदानात उतरणार आहे.

मेसी-रोनाल्डोचा शेवटचा विश्व कप? : यावर्षीचा विश्व कप ((FIFA World Cup) लक्षात राहण्यासारखा आहे, कारण फुटबॉलचे दोन महान तारे लिओनेल मेसी आणि क्रिस्टियानो रोनाल्डो यांचा हा शेवटचा विश्व कप ठरू शकतो. दोघेही अनेक विक्रमांच्या उंबरठ्यावर आहेत. मेसी आणि रोनाल्डो हे दोघेही सहाव्या विश्व कपमध्ये भाग घेणारे जगातील पहिले खेळाडू ठरणार आहेत.

विश्व कप 2026 ची वैशिष्ट्ये

  1. 48 संघ: प्रथमच 48 संघ स्पर्धेत सहभागी होत आहेत.
  2. 104 सामने: एकूण 104 सामने खेळले जातील.
  3. 23वा विश्व कप: 23 विश्व कपमध्ये भाग घेणारा ब्राझील हा एकमेव देश आहे.

मिरोस्लाव क्लॉज : यांचा 16 गोलांचा विश्व कप विक्रम यावेळी यावेळी मोडण्याची दाट शक्यता आहे. मेसीनं 13 आणि किलियन एमबाप्पेने 12 गोल केले आहेत. दोघेही या विक्रमाला आव्हान देऊ शकतात.

आकडेवारीतून विश्व कप : या स्पर्धेत 1,248 खेळाडू सहभागी होत आहेत. हे खेळाडू 71 देशांतील 449 क्लबांमध्ये खेळतात. यातील 200 खेळाडू इंग्लंडच्या क्लबांमध्ये, तर 109 जर्मनीत आहेत. मँचेस्टर सिटीचे 19 आणि बायर्न म्युनिकचे 18 खेळाडू या विश्व कपमध्ये सर्वाधिक भाग घेताय. रोनाल्डो यांच्या नावे 126 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांचा विक्रम आहे, तर मेसी यांनी विश्व कपमध्ये सर्वाधिक 26 सामने खेळले आहेत.

इतिहास रचणार की दिग्गजांचा दबदबा? : फिफा विश्व कप 2026 हा इतिहासातील सर्वात मोठा विश्व कप आहे. छोट्या आणि नवीन फुटबॉल देशारा स्वतःला सिद्ध करण्याची मोठी संधी यात मिळाली आहे. तरीही गेल्या 96 वर्षांच्या इतिहासात ब्राझील, जर्मनी, इटली आणि अर्जेंटिना यांच्यासारख्या दिग्गज देशांनीच या खेळात आपलं वर्चस्व राखलं आहे. यावेळी काही नवीन देश चॅम्पियन बनून इतिहास रचेल की ट्रॉफी पुन्हा पारंपरिक दिग्गज देशाकडं जाईल, हे पाहणे फारच रोमांचक असेल.

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TAGGED:

MESSI
RONALDO
फिफा विश्व कप 2026
FIFA WORLD CUP
FIFA WORLD CUP 2026

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