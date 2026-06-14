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FIFA WC: 24 वर्षांनंतर तुर्कस्तानच्या पुनरागमनाच्या आनंदावर विरजण; ऑस्ट्रेलियाची दणदणीत विजयासह सुरुवात, 20 वर्षीय इर्कुंडानं रचला इतिहास

नेस्टोरी इर्कुंडा आणि कॉनर मेटकाफ यांच्या गोलमुळं ऑस्ट्रेलियानं 2-0 असा विजय मिळवला, ज्यामुळं 24 वर्षांनंतर विश्वचषकात परतलेल्या तुर्कस्तानच्या उत्साहावर पाणी फेरलं.

FIFA World Cup 2026
24 वर्षांनंतर तुर्कस्तानच्या पुनरागमनाच्या आनंदावर विरजण (AP Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 14, 2026 at 1:20 PM IST

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FIFA World Cup 2026 : नेस्टोरी इर्कुंडा आणि कॉनर मेटकाफ यांच्या गोलमुळं ऑस्ट्रेलियानं 2-0 असा विजय मिळवला, ज्यामुळं 24 वर्षांनंतर विश्वचषकात परतलेल्या तुर्कस्तानच्या उत्साहावर पाणी फेरलं. फिफाचे अध्यक्ष जियानी इन्फँटिनो हे देखील सामना पाहण्यासाठी स्टेडियममध्ये उपस्थित होते. ऑस्ट्रेलियाच्या विजयाचं श्रेय गोलरक्षक पॅट्रिक बीचलाही जातं, ज्यानं 'गट ड'च्या या सामन्यात आठ उत्कृष्ट बचाव केले.

ऑस्ट्रेलियाची स्फोटक सुरुवात : ऑस्ट्रेलिया सलग सहाव्यांदा आणि एकूण सातव्यांदा विश्वचषक स्पर्धेत सहभागी होत आहे. तुर्कस्तान 2002 च्या विश्वचषकाच्या उपांत्य फेरीत पोहोचला होता, परंतु त्यानंतरच्या पाच स्पर्धांसाठी पात्र ठरु शकला नाही. यावर्षी त्यांनी प्लेऑफमध्ये कोसोवोला हरवून पात्रता मिळवली. तीन बचावपटूंनी वेढलेलं असतानाही, नेस्टोरी इर्कुंडानं 27व्या मिनिटाला एक लो-शॉट मारुन ऑस्ट्रेलियाला आघाडी मिळवून दिली.

इरकुंडानं केला एक विक्रम : ऑस्ट्रेलियाचे महान फुटबॉलपटू टिम केहिल यांच्या योगदानाच्या स्मरणार्थ इर्कुंडानं कॉर्नर फ्लॅगला ठोसा मारुन आनंद साजरा केला. वॉटफर्डकडून खेळणारा 20 वर्षीय इर्कुंडा, ऑस्ट्रेलियाचा विश्वचषकातील सर्वात तरुण गोल करणारा खेळाडू ठरला. काही मिनिटांनंतर, बीचनं अब्दुलकरीम बर्दाकचीचा जोरदार शॉट अप्रतिमरित्या अडवला. ऑस्ट्रेलियाचे प्रशिक्षक टोनी पोपोविच यांनी अनुभवी गोलकीपर मॅथ्यू रायनच्या जागी बीचला सुरुवातीच्या अकरा खेळाडूंमध्ये स्थान देण्याचा आश्चर्यकारक निर्णय घेतला आणि तो एक शहाणपणाचा निर्णय ठरला.

मेटकाफनं केला दुसरा गोल : 57व्या मिनिटाला तुर्कीला फ्री किक मिळाली, पण बीचनं अर्दा गुलरचा शॉट अप्रतिमरित्या वाचवला. रियल माद्रिदकडून खेळणारा 21 वर्षीय मिडफिल्डर गुलर, तुर्कीनं शेवटचा विश्वचषक खेळला तेव्हा जन्मालाही आला नव्हता. 75व्या मिनिटाला इस्माईल युक्सेकच्या चुकीचा फायदा घेत कॉनर मेटकाफनं ऑस्ट्रेलियाची आघाडी दुप्पट केली.

तुर्कस्तान तिसऱ्यांदा विश्वचषक स्पर्धेत सहभागी : ऑस्ट्रेलियानं गेल्या विश्वचषकातील आपल्या सलामीच्या सामन्यात फ्रान्सचा सामना केला होता, पण त्यानंतर आपल्या गटात ट्युनिशिया आणि डेन्मार्कला पराभूत केलं. ते 16 संघांच्या फेरीत अंतिम विजेते अर्जेंटिनाकडून पराभूत झाले. तुर्कस्तान तिसऱ्यांदा विश्वचषक स्पर्धेत सहभागी होत असून, त्यांनी 1954 मध्ये पहिल्यांदा या स्पर्धेत भाग घेतला होता. 'ड' गटामध्ये अमेरिका आणि पॅराग्वे यांचाही समावेश आहे. शुक्रवारी लॉस एंजेलिसमध्ये खेळल्या गेलेल्या गटातील पहिल्या सामन्यात अमेरिकेनं पॅराग्वेचा 4-1 नं पराभव केला होता.

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TAGGED:

FIFA 2026
AUSTRALIA CRUSHES TURKIYE
20 YEAR OLD NESTORY IRANKUNDA
IRANKUNDA CREATES HISTORY
FIFA WORLD CUP 2026

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