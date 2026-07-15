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24 वर्षांनंतर अर्जेंटिना-इंग्लंड आमनेसामने; कोणाला मिळणार फायनलचं तिकिट?

FIFA विश्वचषकात 24 वर्षांनंतर अर्जेंटिना आणि इंग्लंड एकमेकांसमोर उभे ठाकतील. विश्वचषकातील त्यांच्यात शेवटचा सामना 2002 मध्ये झाला होता,

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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 15, 2026 at 3:04 PM IST

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FIFA World Cup 2026 : FIFA विश्वचषकात 24 वर्षांनंतर अर्जेंटिना आणि इंग्लंड एकमेकांसमोर उभे ठाकतील. दोन्ही संघांमधील दुसरा उपांत्य सामना गुरुवारी रात्री उशिरा अटलांटा स्टेडियमवर भारतीय प्रमाणवेळेनुसार मध्यरात्री 12:30 वाजता सुरु होईल. विश्वचषकातील त्यांच्यात शेवटचा सामना 2002 मध्ये झाला होता, ज्यात इंग्लंडनं 1-0 नं विजय मिळवला होता.

लिओनेल मेस्सी आणि हॅरी केन यांच्यावर लक्ष असेल : या विश्वचषकात आठ गोलांसह मेस्सी गोल्डन बूटच्या शर्यतीत दुसऱ्या स्थानावर आहे. इंग्लंडचा कर्णधार हॅरी केननं आतापर्यंत सहा गोल केले आहेत. दोन्ही संघांनी आतापर्यंत 14 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले आहेत. इंग्लंडनं सहा, तर अर्जेंटिनानं तीन सामने जिंकले आहेत. पाच सामने अनिर्णित राहिले आहेत. विश्वचषकाच्या इतिहासातील दोन्ही संघांमधील ही सहावा सामना असेल. यापूर्वीच्या पाच सामन्यांमध्ये इंग्लंडनं तीन, तर अर्जेंटिनानं दोन सामने जिंकले आहेत.

अर्जेंटिनानं जिंकले सर्व सामने : या स्पर्धेत अर्जेंटिनानं सर्व सहा सामने जिंकले आहेत. गट टप्प्यात संघानं अल्जेरियाला 3-0, ऑस्ट्रियाला 2-0 आणि जॉर्डनला 3-1 नं पराभूत केलं. त्यानंतर त्यांनी राऊंड ऑफ 32 मध्ये काबो वर्देला 3-2 नं हरवलं. त्यानंतर त्यांनी राऊंड ऑफ 16 मध्ये इजिप्तला 3-2 नं आणि उपांत्यपूर्व फेरीत स्वित्झर्लंडला 3-1 नं हरवलं. हा सामना जिंकल्यास अर्जेंटिना सातव्यांदा अंतिम फेरीत पोहोचेल. यापूर्वी, संघानं 1978, 1986 आणि 2022 मध्ये विजेतेपद पटकावलं होतं. ते 1930, 1990 आणि 2014 मध्ये उपविजेते ठरले होते.

इंग्लंडनं उपांत्यपूर्व फेरीत नॉर्वेला हरवलं : इंग्लंडनं या विश्वचषकात सहा सामने खेळले असून, त्यापैकी पाच जिंकले आहेत आणि एक बरोबरीत सोडवला आहे. गट टप्प्यात, इंग्लंडनं क्रोएशियाला 4-2 आणि पनामाला 2-0 नं हरवलं. घानाविरुद्धचा सामना 0-0 असा बरोबरीत संपला. त्यानंतर संघानं राऊंड ऑफ 32 मध्ये काँगो डीआरला 2-1 नं आणि राऊंड ऑफ 16 मध्ये मेक्सिकोला 3-2 नं हरवलं. मग, उपांत्यपूर्व फेरीत त्यांनी अर्लिंग हालंडच्या नॉर्वेला 2-1 नं हरवलं. जर इंग्लंडनं हा सामना जिंकला, तर तो 60 वर्षांनंतर विश्वचषक अंतिम सामन्यात खेळेल. यापूर्वी, हा संघ 1966 मध्ये अंतिम फेरीत पोहोचला होता आणि तीच एकमेव वेळ होती जेव्हा संघानं विश्वचषक जिंकला होता.

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WORLD CUP SEMIFINAL
ARGENTINA VS ENGLAND
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