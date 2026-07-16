FIFA World Cup 2026: अर्जेंटिनाचा इंग्लंडवर 2-1 नं विजय; सलग दुसऱ्यांदा अंतिम फेरीत धडक
फिफा वर्ल्ड कप 2026 सेमीफायनलमध्ये अर्जेंटिनानं इंग्लंडला 2-1 नं हरवलं. शेवटच्या क्षणात संघानं कमबॅक करत सलग दुसऱ्यांदा फायनलमध्ये प्रवेश केला.
Published : July 16, 2026 at 9:57 AM IST
न्यूयॉर्क: फिफा विश्वचषक 2026 च्या दुसऱ्या उपांत्य सामन्यात गतविजेत्या अर्जेंटिनानं इंग्लंडचा 2-1 असा पराभव केला. सामन्याच्या अंतिम क्षणांत रोमांचक पुनरागमन करत, लिओनेल मेस्सीच्या नेतृत्वाखालील अर्जेंटिना संघानं सलग दुसऱ्यांदा विश्वचषकाच्या अंतिम फेरीत आपलं स्थान निश्चित केलं. 85 व्या मिनिटाला बरोबरी साधल्यानंतर, अर्जेंटिनानं 'स्टॉपेज टाइम'मध्ये (90+2मिनिटे) विजयी गोल नोंदवला आणि इंग्लंडचं अंतिम फेरीत पोहोचण्याचं स्वप्न भंग केलं.
10 मिनिटांत उत्कृष्ट खेळाचं प्रदर्शन : सामन्याच्या 55 व्या मिनिटाला इंग्लंडनं आघाडी घेतली. मॉर्गन रॉजर्सच्या 'क्रॉस'वर गॉर्डननं गोल करत इंग्लंडला 1-0 अशी आघाडी मिळवून दिली. मात्र, अर्जेंटिनानं दबाव वाढवला आणि शेवटच्या 10 मिनिटांत उत्कृष्ट खेळाचं प्रदर्शन केलं. 85 व्या मिनिटाला एन्झो फर्नांडिसनं 'बॉक्स'च्या बाहेरून शानदार शॉट मारत सामना बरोबरीत आणला. त्यानंतर, 'स्टॉपेज टाइम'मध्ये लाउटारो मार्टिनेझने 'हेडर'द्वारे विजयी गोल केला. या विजयासह, अर्जेंटिनाचा सामना 20 जुलै रोजी न्यूयॉर्क-न्यू जर्सी येथे होणाऱ्या अंतिम सामन्यात स्पेनशी होईल.
अर्जेंटिनाची उपांत्य फेरीतील अपराजित कामगिरी: अर्जेंटिनानं आजवर खेळलेल्या सर्व सहा उपांत्य सामन्यांत विजय मिळवला आहे. पिछाडीवर पडल्यानंतर पुनरागमन करत त्यांनी ही परंपरा पुन्हा एकदा कायम राखली. सलग स्पर्धांमध्ये अंतिम फेरी गाठणारा अर्जेंटिना हा सहावा संघ ठरला आहे. यापूर्वी इटली (1934-38), ब्राझील (1958-62), अर्जेंटिना (1986-90), ब्राझील (194-98) आणि फ्रान्स (2018-22) यांनी ही कामगिरी केली होती.
इंग्लंडचा उपांत्य फेरीतील तिसरा पराभव: हा सामना इंग्लंडसाठी निराशाजनक ठरला. 166 नंतर पहिल्यांदाच अंतिम फेरीत पोहोचण्याचं ध्येय बाळगणाऱ्या हॅरी केनच्या संघाच्या आशा मावळल्या; 1990 आणि 2018 मध्ये याच टप्प्यावर झालेल्या पराभवानंतर त्यांना पुन्हा एकदा अशाच प्रकारच्या पराभवाचा सामना करावा लागला. गॉर्डनचा गोल इंग्लंडसाठी पुरेसा ठरला नाही; संपूर्ण सामन्यात चांगली कामगिरी करूनही, अखेरीस अर्जेंटिनाच्या अनुभवी खेळाडूंच्या कौशल्यामुळं त्यांना पराभवाचा सामना करावा लागला.
मेस्सीचा उल्लेखनीय विक्रम: 39 वर्षे आणि 21 दिवस वय असताना, लिओनेल मेस्सी विश्वचषकाच्या उपांत्य फेरीत खेळणारा सर्वात वयस्कर 'आउटफील्ड' खेळाडू ठरला. त्यानं फ्रिट्झ वॉल्टर आणि गुन्नार ग्रेन यांच्या नावावर असलेला (1958 मध्ये प्रस्थापित) विक्रम मोडला. याव्यतिरिक्त, स्पर्धेत आठ गोल करून मेस्सी 'गोल्डन बूट'च्या शर्यतीत आघाडीवर आहे. मेस्सीच्या नेतृत्वाखाली, अर्जेंटिनानं पुन्हा एकदा विश्वचषक जिंकण्याच्या दिशेनं वाटचाल केली आहे; ही कामगिरी त्यांनी यापूर्वी 2022 मध्ये केली होती. एंझो फर्नांडिस आणि लाउटारो मार्टिनेझ यांनी केलेल्या गोलांमुळं अर्जेंटिनाचं अंतिम फेरीतील स्थान निश्चित झालं. फर्नांडिसचा दुरून मारलेला फटका (long-range shot) आणि मार्टिनेझची निर्णायक 'हेडर' (डोक्याने मारलेला फटका) हे सामन्याचा निकाल ठरवणारे क्षण ठरले. अर्जेंटिनाचे खेळाडू आणि त्यांची एकजूट तसेच मेस्सीची प्रेरणादायी उपस्थिती यामुळे संघाला शेवटपर्यंत लढण्याची प्रेरणा मिळाली.
अंतिम सामन्याची तयारी: 20 जुलै रोजी होणाऱ्या अंतिम सामन्यात अर्जेंटिनाचा सामना स्पेनशी होणार आहे. या दोन्ही संघांमध्ये चुरशीची लढत होण्याची अपेक्षा आहे; अर्जेंटिना आपलं सातवं विश्वचषक विजेतेपद मिळवण्याचा प्रयत्न करेल, तर स्पेन आपल्या युवा संघाच्या जोरावर पहिल्यांदाच विश्वविजेते बनण्याचे ध्येय ठेवेल.
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