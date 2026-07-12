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अर्जेंटिनाचा स्वित्झर्लंडवर विजय! मेस्सीनं केला नाही एकही गोल तरीही संघानं जिंकला सामना; आता इंग्लंडशी भिडणार

लिओनेल मेस्सीनं एकही गोल न करताही, अर्जेंटिनानं शेवटच्या उपांत्यपूर्व सामन्यात स्वित्झर्लंडला 3-1 नं हरवून फिफा विश्वचषक 2026 च्या उपांत्य फेरीत आपलं स्थान निश्चित केलं.

Argentina Beat Switzerland
अर्जेंटिनाचा स्वित्झर्लंडवर विजय! (AP Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 12, 2026 at 9:58 AM IST

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कॅन्सस सिटी Argentina Beat Switzerland : लिओनेल मेस्सीनं एकही गोल न करताही, अर्जेंटिनानं शेवटच्या उपांत्यपूर्व सामन्यात स्वित्झर्लंडला 3-1 नं हरवून फिफा विश्वचषक 2026 च्या उपांत्य फेरीत आपलं स्थान निश्चित केलं. कॅन्सस सिटीमध्ये खेळला गेलेला हा सामना विश्वचषकातील सर्वात रोमांचक सामन्यांपैकी एक ठरला. संपूर्ण 90 मिनिटांपर्यंत दोन्ही संघ 1-1 असे बरोबरीत होते, त्यानंतर सामना अतिरिक्त वेळेत गेला.

उपांत्य फेरीत अर्जेंटिनाचा सामना इंग्लंडशी : एका रेड कार्डमुळं स्वित्झर्लंडचा संघ आधीच 10 खेळाडूंसह खेळत होता आणि याचा फायदा घेत ज्युलियन अल्वारेझनं 112 व्या मिनिटाला गोल केला. अखेरीस, लॉटारो मार्टिनेझनं 121 व्या मिनिटाला विजयी गोल केला. आता उपांत्य फेरीत अर्जेंटिनाचा सामना इंग्लंडशी होईल.

90 मिनिटांचा खेळ 1-1 बरोबरीत : अर्जेंटिनानं पुन्हा एकदा सिद्ध केलं की संघ आता केवळ एका खेळाडूवर अवलंबून नाही. संघानं पहिल्या मिनिटापासूनच आक्रमक पवित्रा घेतला आणि 10 व्या मिनिटाला ॲलेक्सिस मॅक ॲलिस्टरनं एक शानदार गोल करुन अर्जेंटिनाला 1-0 अशी आघाडी मिळवून दिली. दुसऱ्या हाफमध्ये स्वित्झर्लंडनं जोरदार पुनरागमन केलं. 67व्या मिनिटाला डॅन न्दोयेनं एक शानदार गोल करुन स्कोअर 1-1 असा बरोबर केला.

10 खेळाडूंसह स्वीस संघ मैदानात : दोन्ही संघांनी जिंकण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले, पण 72 व्या मिनिटाला ब्रील एम्बोलोला रेड कार्ड दाखवण्यात आल्यानं स्वित्झर्लंडला मोठा धक्का बसला. परिणामी, स्विस संघाला उर्वरित सामना 10 खेळाडूंसह खेळावा लागला. असं असूनही, स्वित्झर्लंडनं हार मानली नाही. 90 मिनिटांच्या खेळानंतर, दोन्ही संघ 1-1 असे बरोबरीत होते.

अर्जेंटिनाचा अतिरिक्त वेळेत विजय : 112 व्या मिनिटाला, ज्युलियन अल्वारेझनं एका शानदार गोलनं अर्जेंटिनाला 2-1 अशी आघाडी मिळवून दिली. हा गोल स्वित्झर्लंडच्या आशांना मोठा धक्का होता. स्विस संघानं बरोबरी साधल्यानंतर, लॉटारो मार्टिनेझनं अतिरिक्त वेळेत (120+1 मिनिटाला) तिसरा गोल करुन विजय निश्चित केला. जेव्हा मार्टिनेझनं चेंडू जाळ्यात टाकला, तेव्हा फक्त चार मिनिटं शिल्लक होती, ज्यामुळं स्वित्झर्लंडचा विजय अशक्य झाला होता.

उपांत्य फेरीत इंग्लंडविरुद्ध सामना : अर्जेंटिना आता 15 जुलै रोजी इंग्लंडचा सामना करेल. याचा अर्थ हॅरी केन आणि लिओनेल मेस्सी एकमेकांविरुद्ध उभे ठाकतील. उपांत्यपूर्व फेरीत मेस्सीला केवळ एका असिस्टवर समाधान मानावं लागलं होतं. आता तो उपांत्य फेरीत त्याची भरपाई करून आपल्या संघाला सलग दुसऱ्यांदा अंतिम फेरीत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करेल.

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TAGGED:

FIFA WORLD CUP 2026
ARGENTINA BEAT SWITZERLAND
ARGENTINA FACE ENGLAND IN SEMIFINAL
ARGENTINA IN SEMIFINAL
FIFA 2026

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