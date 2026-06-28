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शेवटच्या मिनिटांमध्ये मेस्सीचा गोल, अर्जेंटिनाचा थाटात विजय; अल्जेरिया-ऑस्ट्रिया सामना बरोबरीत संपल्यानं दोन्ही संघांना फायदा

फिफा विश्वचषक 2026 मध्ये गट 'जे' चे दोन सामने खेळले गेले. हे लीग टप्प्यातील शेवटचे दोन सामने होते.

FIFA World Cup 2026
शेटच्या मिनिटांमध्ये मेस्सीचा गोल, अर्जेंटिनाचा थाटात विजय (AP Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 28, 2026 at 10:17 AM IST

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FIFA World Cup 2026 : फिफा विश्वचषक 2026 मध्ये गट 'जे' चे दोन सामने खेळले गेले. हे लीग टप्प्यातील शेवटचे दोन सामने होते. भारतात 12 जून रोजी सुरु झालेला लीग टप्पा 28 जून रोजी संपला. यात गतविजेत्या अर्जेंटिनाचा सामना जॉर्डनशी झाला. हा सामना डॅलस स्टेडियमवर खेळला गेला आणि गतविजेत्या अर्जेंटिनानं यात 3-1 नं दणदणीत विजय मिळवला. तर अल्जेरियाचा सामना कॅन्सस सिटीमध्ये ऑस्ट्रियाशी झाला. हा सामना अटीतटीचा झाला आणि 3-3 असा बरोबरीत संपला.

अर्जेंटिना-जॉर्डन सामन्यात काय झालं : सामन्याच्या सुरुवातील जिओव्हानी सेल्सोच्या गोलमुळं अर्जेंटिनानं 24व्या मिनिटाला 1-0 अशी आघाडी घेतली. यानंतर 31व्या मिनिटाला, जॉर्डनच्या खेळाडूंना त्यांच्याच बॉक्समध्ये फाऊल करण्यात आलं. त्यानंतर अर्जेंटिनाला पेनल्टी देण्यात आली. याचा फायदा घेत लाउटारो मार्टिनेझनं गोल करुन आपल्या संघाला 2-0 अशी आघाडी मिळवून दिली. त्यानंतर जॉर्डनच्या मुसा अल तमारीनं 55व्या मिनिटाला गोल करुन स्कोअर 2-1 असा केला. अखेर मेस्सीनं 80व्या मिनिटाला गोल करुन स्कोअर 3-1 असा केला. विशेष म्हणजे हा त्याचा विश्वचषकातील सहावा गोल होता. यानंतर कोणताही संघ गोल करु शकला नाही आणि अर्जेंटिनानं सामना 3-1 नं जिंकून पुढील फेरीत जोरदार प्रवेश केला. तर या पराभवासह जॉर्डन विश्वचषकातून बाहेर पडला.

ऑस्ट्रिया आणि अल्जेरिया सामना बरोबरीत : सामना सुरु होताच ऑस्ट्रियाच्या मार्को अर्नाउटोविचनं 28व्या मिनिटाला गोल करुन आपल्या संघाला अल्जेरियावर 1-0 अशी आघाडी मिळवून दिली. त्यानंतर अल्जेरियाच्या रफिक बेलघालीनं 45व्या मिनिटाला गोल करुन स्कोअर 1-1 असा बरोबरीत आणला. पुढं सामन्याच्या 55व्या मिनिटाला ऑस्ट्रियाच्या मार्सेल सबिट्झरनं गोल करुन संघाला 2-1 अशी आघाडी मिळवून दिली. प्रत्युत्तरात रियाद माहरेझनं 60व्या मिनिटाला गोल करुन स्कोअर 2-2 असा बरोबरीत आणला. गोलांची मालिका इथंच थांबली नाही.

ठराविक वेळेनंतर चार मिनिटांचा अतिरिक्त वेळ देण्यात आला, जो नंतर सात मिनिटांपर्यंत वाढवण्यात आला. अतिरिक्त वेळेच्या 90व्या मिनिटाला रियाद माहरेझनं गोल करुन अल्जेरियाला 3-2 अशी आघाडी मिळवून दिली. ऑस्ट्रिया स्पर्धेतून बाहेर पडेल असं वाटत होतं, पण सामना संपण्याच्या काही सेकंद आधी ऑस्ट्रियानं पुन्हा गोल केला. सासा काल्जिकनं 90व्या मिनिटाला गोल करुन स्कोअर 3-3 असा बरोबर केला आणि सामना 3-3 असा बरोबरीत संपला. दोन्ही संघांमध्ये एक अटीतटीचा सामना झाला आणि ऑस्ट्रियानं कसंबसं 32 संघांच्या फेरीत आपले स्थान निश्चित केलं. अर्जेंटिना, अल्जेरिया आणि ऑस्ट्रिया हे सर्व संघ 'गट जे' मधून 32 संघांच्या फेरीत पोहोचले.

मेस्सी सुरुवातीच्या संघात नव्हता : आजच्या सामन्यात लिओनेल मेस्सी सुरुवातीच्या संघात नव्हता. तो 58व्या मिनिटाला मैदानात उतरला. ओटामेंडीनं त्याला कर्णधारपदाची पट्टी प्रदान केली. आता 32 संघांच्या फेरीत अर्जेंटिनाचा सामना केप व्हर्डेशी होईल. केप व्हर्डेनं आपल्या पदार्पणाच्या विश्वचषकात उत्कृष्ट कामगिरी करत बाद फेरीतील आपलं स्थान निश्चित केलं आहे.

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TAGGED:

FIFA WORLD CUP 2026
ARGENTINA BEAT JORDAN
ALGERIA AUSTRIA MATCH ENDED IN DRAW
LAST LEAGUE MATCH
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