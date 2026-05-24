फिफा विश्वचषकात पहिल्यांदाच सर्व 16 स्टेडियममध्ये चाहत्यांसाठी लागणार सेन्सरी रुम्स; काय आहे खासियत?

2026 च्या फिफा विश्वचषकात केवळ रोमांचक फुटबॉलच नव्हे, तर नाविन्यपूर्ण उपक्रमही पाहायला मिळतील.

फिफा विश्वचषकात पहिल्यांदाच सर्व 16 स्टेडियममध्ये चाहत्यांसाठी लागणार सेन्सरी रुम्स
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 24, 2026 at 7:23 PM IST

हैदराबाद FIFA World Cup 2026 : 2026 च्या फिफा विश्वचषकात केवळ रोमांचक फुटबॉलच नव्हे, तर नाविन्यपूर्ण उपक्रमही पाहायला मिळतील. हा विश्वचषक खेळाडू आणि प्रेक्षक या दोघांचाही अनुभव अधिक उंचावण्यासाठी सज्ज आहे. या संदर्भात, स्पर्धेदरम्यान चिंताग्रस्त होणाऱ्या चाहत्यांच्या समस्येवर उपाय म्हणून, फिफानं अमेरिका, कॅनडा आणि मेक्सिकोमधील सर्व 16 स्टेडियममध्ये तणाव कमी करणाऱ्या सेंसरी रुम (sensory rooms) बांधण्याची घोषणा केली आहे.

फिफानं केला अनोखा उपक्रम : संशोधनातून असं दिसून आलं आहे की, थेट सामन्यांदरम्यान होणारी गर्दी, अचानक टाळ्यांचा कडकडाट, आरडाओरडा आणि सततच्या हालचालींमुळं जगातील 5 ते 16.5 टक्के लोकसंख्येला चिंता वाटते. फुटबॉलमध्ये अशा परिस्थिती सामान्य आहेत आणि त्यामुळं भांडणं व चेंगराचेंगरीसुद्धा होऊ शकते. हे टाळण्यासाठी, फिफाने कल्चरसिटी संस्थेच्या सहकार्यानं हा उपक्रम हाती घेतला आहे. तिकीटधारकांना सामन्यादरम्यान कधीही या खोलीत प्रवेश करता येईल.

  • या खोलीत मंद प्रकाश, कमी आवाज आणि आरामदायक बसण्याची सोय असेल.
  • टीव्हीवर शांत करणारे व्हिडिओ दाखवले जातील. मन आणि शरीर शांत करण्यासाठी आवश्यक वस्तू पुरवल्या जातील.
  • ही सेंसरी रुम एकतर स्टेडियमच्या आत किंवा चाहत्यांच्या भागात असेल.
  • ही सुविधा आठ स्टेडियममधील दोन ठिकाणी उपलब्ध करून दिली जाईल.

प्रेक्षकांसाठी दिल्या जाणार मार्गदर्शिका : फॅन माहिती केंद्रांवर सेन्सरी बॅग्जदेखील उपलब्ध असतील. व्हेन्यू गाईड्स अनेक भाषांमध्ये जारी करण्यात आले आहेत, ज्यामुळं प्रेक्षकांना सामन्यापूर्वी स्टेडियमचं वातावरण समजण्यास आणि त्यांची चिंता कमी करण्यास मदत होईल. सांकेतिक भाषा, हॅप्टिक बोर्ड आणि ऑडिओ डिस्क्रिप्शन देखील प्रदान केले जातील.

अमेरिकेत वाढीव सुरक्षा : डिपार्टमेंट ऑफ होमलँड सिक्युरिटी (HSC) चे सचिव मार्वेन मुलीन यांनी इशारा दिला आहे की, विश्वचषकादरम्यान गर्दीच्या ठिकाणी बनावटगिरी, मानवी तस्करी आणि अमली पदार्थांची तस्करी यांसारख्या गुन्हेगारी कारवायांमध्ये वाढ होऊ शकते. याचा सामना करण्यासाठी, यूएस इमिग्रेशन अँड कस्टम्स एन्फोर्समेंट आणि HSE चे अधिकारी स्पर्धेच्या प्रत्येक दिवशी स्टेडियम आणि आसपासच्या परिसरात तैनात केले जातील.

