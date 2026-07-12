FIFA विश्वचषक खेळून मायदेशी परतलेल्या 25 वर्षीय खेळाडूचं निधन; वर्ल्ड कप दरम्यान फुटबॉलजगत स्तब्ध!
फिफा विश्वचषकात दक्षिण आफ्रिकेचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या मिडफिल्डर जेडन ॲडम्सचं वयाच्या अवघ्या 25व्या वर्षी निधन झालं आहे.
Published : July 12, 2026 at 12:04 PM IST
Jayden Adams Passed Away : फिफा विश्वचषकात दक्षिण आफ्रिकेचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या मिडफिल्डर जेडन ॲडम्सचं वयाच्या अवघ्या 25व्या वर्षी निधन झालं आहे. त्याच्या निधनाची पुष्टी शनिवारी दक्षिण आफ्रिकेचे क्रीडा, कला आणि संस्कृती मंत्री गेटन मॅकेन्झी यांनी केली. ॲडम्स सध्याच्या फिफा विश्वचषकासाठी दक्षिण आफ्रिकेच्या संघात होता. दक्षिण आफ्रिकेच्या पहिल्या विश्वचषक नॉकआऊट टप्प्यात ॲडम्सनं महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. मात्र त्याच्या मृत्यूचं कारण अद्याप उघड झालेलं नाही. दरम्यान आज नॉर्वे आणि इंग्लंड तसंच अर्जेंटिना विरुद्ध स्वित्झर्लंड यांच्यातील उपांत्यपूर्व सामन्यात मौन बाळगून जेडनला श्रद्धांजली वाहण्यात आली.
Death has cruelly stolen one of our own.— South African Football Players Union (@SAFPU_Official) July 11, 2026
It has robbed our nation of a remarkable footballer, but it will never take away the legacy Jayden Adams leaves behind. We will forever remember his humility, his extraordinary talent and the pride with which he represented South Africa.… pic.twitter.com/zl6uNXrbaV
फिफा विश्वचषकात उत्कृष्ट कामगिरी : जेडन ॲडम्सनं क्लब फुटबॉलमध्ये मॅमेलोडी सनडाउन्ससाठी उत्कृष्ट कामगिरी केली. त्यानं संघाला सीएएफ चॅम्पियन्स लीगचं विजेतेपद मिळवून देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली, ज्यामुळं त्याला दक्षिण आफ्रिकेच्या विश्वचषक संघात स्थान मिळालं. त्यानं विश्वचषकातही संघासाठी महत्त्वपूर्ण योगदान दिलं. दक्षिण आफ्रिकेनं नॉकआऊट टप्प्यात पोहोचून इतिहास रचला, परंतु अतिरिक्त वेळेत गोल स्वीकारल्यामुळं 32 संघांच्या फेरीत कॅनडाकडून 1-0 नं पराभूत झाले. जेडन अॅडम्सनं 2024 मध्ये दक्षिण आफ्रिकेच्या वरिष्ठ फुटबॉल संघात पदार्पण केलं. त्यानं दक्षिण आफ्रिकेसाठी नऊ सामने खेळले. आफ्रिका कप ऑफ नेशन्ससाठीच्या दक्षिण आफ्रिकेच्या संघात त्याला स्थान मिळालं नाही, परंतु फिफा विश्वचषक संघात त्यानं आपलं स्थान निश्चित केलं.
अफवा टाळण्याचा सल्ला : मॅकेन्झींनी 'एक्स' या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर लिहिलं, "अत्यंत जड अंतःकरणानं मला कळालं की, मॅमेलोडी सनडाउन्स आणि बाफाना बाफाना (दक्षिण आफ्रिकेचा राष्ट्रीय संघ) यांचा मिडफिल्डर जेडन ॲडम्स याचं वयाच्या 25 व्या वर्षी निधन झालं आहे. दक्षिण आफ्रिकेच्या फुटबॉलनं आपला एक अत्यंत प्रतिभावान तरुण खेळाडू गमावला आहे आणि संपूर्ण देश त्याच्या कुटुंबियांसोबत, सहकाऱ्यांसोबत आणि लाखो चाहत्यांसोबत शोक व्यक्त करत आहे. जेडनच्या मृत्यूचं कारण अद्याप निश्चित झालेलं नाही. मी प्रसारमाध्यमे आणि सर्वसामान्य जनतेला संयम आणि संवेदनशीलता बाळगण्याचं आणि कोणतीही अफवा टाळण्याचं आवाहन करतो."
The FIFA World Cup paid tribute to Jayden Adams. RIP. pic.twitter.com/vptnIXjude— Kallie Kriel (@kalliekriel) July 11, 2026
दक्षिण आफ्रिकेच्या राष्ट्रपतींनी केला शोक व्यक्त : विश्वचषकात झेक प्रजासत्ताकविरुद्धच्या 'अ' गटातील पहिल्या सामन्यात ॲडम्सला सुरुवातीच्या संघात स्थान मिळालं होतं, परंतु मध्यंतरात त्याला बदलण्यात आलं. मॅकेन्झीनं सांगितलं की, आपल्या आजीच्या निधनाची बातमी मिळाल्यानंतर काही तासांतच तो सामना खेळला होता. दक्षिण आफ्रिकन फुटबॉल खेळाडू संघटनेनं श्रद्धांजली वाहताना म्हटलं की, "देशानं एक असाधारण फुटबॉलपटू गमावला आहे. त्याची नम्रता, विलक्षण प्रतिभा आणि दक्षिण आफ्रिकेचं प्रतिनिधित्व करण्याचा त्याला वाटणारा अभिमान नेहमीच स्मरणात राहील. जेडन, तुला कधीही विसरलं जाणार नाही." दक्षिण आफ्रिकेचे अध्यक्ष सिरिल रामाफोसा यांनीही ॲडम्सच्या निधनाबद्दल तीव्र शोक व्यक्त केला.
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