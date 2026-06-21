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FIFA मध्ये इराणचा सामना, स्पेन-सौदी अरेबिया दुसऱ्यांदा तर उरुग्वे विरुद्ध केप वर्दे पहिल्यांदा भिडणार; न्यूझीलंडसमोर इजिप्तचं आव्हान

फिफा विश्वचषक 2026 मध्ये आज बलाढ्य स्पेन सौदी अरेबियाविरुद्ध, बेल्जियमचा इराणविरुद्ध, उरुग्वेचा केप वर्देविरुद्ध तर न्यूझीलंड आणि इजिप्त यांच्यात सामने होणार आहेत.

FIFA World Cup 2026
FIFA मध्ये इराणचा सामना (AP Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 21, 2026 at 5:07 PM IST

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FIFA World Cup 2026 : आज रात्री, फिफा विश्वचषक 2026 मध्ये बलाढ्य स्पेनचा सामना सौदी अरेबियाशी होईल. हा सामना अटलांटा स्टेडियमवर रात्री 9:30 वाजता सुरु होईल. सर्वांचं लक्ष स्पेनचा तरुण खेळाडू, लामिन यामालवर असेल. हॅमस्ट्रिंगच्या दुखापतीतून पुनरागमन करणारा यामाल, पहिल्या सामन्यात 71 मिनिटं बेंचवर होता. यानंतर दुसरा सामना बेल्जियम आणि इराण यांच्यात लॉस एंजेलिस स्टेडियमवर मध्यरात्री 12:30 वाजता खेळला जाईल. अमेरिकेतील लॉस एंजेलिसमध्ये न्यूझीलंडविरुद्ध गोल केल्यानंतर इराणच्या मोहम्मद मोहेबीनं केलेल्या बंदुकीच्या आकाराच्या सेलिब्रेशनमुळं मोठा वाद निर्माण झाला होता. संघ लक्ष विचलित करुन सामना जिंकण्यावर लक्ष केंद्रित करेल. यानंतर, उरुग्वे आणि केप वर्दे यांच्यात मियामी स्टेडियमवर पहाटे 3:30 वाजता सामना होईल. तर दिवसाचा शेवटचा सामना न्यूझीलंड आणि इजिप्त यांच्यात सकाळी 6:30 वाजता खेळला जाईल.

स्पेन विरुद्ध सौदी अरेबिया सामना : गट 'एच' मध्ये असलेल्या स्पेन आणि सौदी अरेबियानं आतापर्यंत तीन सामने खेळले आहेत. स्पेननं तिन्ही वेळा विजय मिळवला आहे. विश्वचषकात हे दोन संघ दुसऱ्यांदा एकमेकांसमोर उभे ठाकतील. 2006 च्या विश्वचषकातील हा सामना स्पेननं 1-0 नं जिंकला होता. स्पेनला त्यांचा युवा स्टार खेळाडू लामिन यामाल, फॉरवर्ड अल्वारो मोराटा आणि मिडफिल्डर रोड्री यांच्याकडून दमदार कामगिरीची अपेक्षा असेल. सौदी अरेबियाचा सालेम अल-दोसारी आक्रमणाची धुरा सांभाळेल.

बेल्जियम विरुद्ध इराण यांच्यात विश्वचषकातील पहिलाच सामना : बेल्जियम आणि इराण 'जी' गटात आहेत. त्यांनी आतापर्यंत फक्त एकच आंतरराष्ट्रीय सामना एकत्र खेळला आहे, जो अनिर्णित राहिला. विश्वचषकातील हा त्यांचा पहिलाच सामना असेल. बेल्जियमला ​​स्टार खेळाडू केविन डी ब्रुयन, जेरेमी डोकू आणि स्ट्रायकर रोमेलू लुकाकू यांच्याकडून गोलची अपेक्षा असेल. इराणचे स्टार स्ट्रायकर मेहदी तारेमी आणि सरदार अझमून हे इराणी आक्रमणाचे मुख्य आधारस्तंभ असतील.

उरुग्वे विरुद्ध केप वर्दे आंतरराष्ट्रीय सामन्यात पहिल्यांदाच भिडणार : 'एच' गटात, दोन वेळचा विश्वविजेता उरुग्वे केप वर्देचा सामना करेल. आंतरराष्ट्रीय फुटबॉलमध्ये हा त्यांचा पहिलाच सामना असेल. उरुग्वे लिव्हरपूलचा स्टार स्ट्रायकर डार्विन नुनेझ आणि रियल माद्रिदचा स्टार मिडफिल्डर फेडेरिको वाल्व्हर्डे यांच्याकडून दमदार कामगिरीची अपेक्षा करत असेल. केप व्हर्डे कर्णधार रायन मेंडेस आणि फॉरवर्ड बेबे यांच्यावर अवलंबून असेल.

न्यूझीलंड आणि इजिप्त यांच्यात चुरशीचा सामना : न्यूझीलंड आणि इजिप्त 'जी' गटात आहेत. या दोन संघांमध्ये तीन आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले गेले असून, प्रत्येक संघानं एक सामना जिंकला आहे आणि एक सामना अनिर्णित राहिला आहे. विश्वचषकातील हा त्यांचा पहिलाच सामना असेल. न्यूझीलंडला स्टार स्ट्रायकर आणि कर्णधार ख्रिस वूडकडून दमदार कामगिरीची अपेक्षा करत असेल. तर इजिप्त स्टार फॉरवर्ड्स मुस्तफा मोहम्मद आणि ट्रेझेगेट यांच्या आक्रमक खेळावर अवलंबून असेल.

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TAGGED:

FIFA WC MATCHES TODAY
BELGIUM VS IRAN
URUGUAY VS CABO VERDE
SPAIN VS SAUDI ARABIA
FIFA WORLD CUP 2026

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