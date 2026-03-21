FIFA नं इस्रायलला ठोठावला दंड; विश्वचषक ठरलेल्या वेळेनुसारच होणार
फुटबॉलची जागतिक नियामक संस्था असलेल्या फिफानं, भेदभावविरोधी नियमांचं उल्लंघन केल्याबद्दल इस्रायली फुटबॉल फेडरेशनला दंड ठोठावला आहे.
Published : March 21, 2026 at 12:37 PM IST
नवी दिल्ली FIFA Fines Israel : फुटबॉलची जागतिक नियामक संस्था असलेल्या फिफानं, भेदभावविरोधी नियमांचं उल्लंघन केल्याबद्दल इस्रायली फुटबॉल फेडरेशनला दंड ठोठावला आहे. मात्र, वेस्ट बँक वसाहतींमधील क्लबना परवानगी दिल्याबद्दल इस्रायलला जागतिक फुटबॉलमधून निलंबित करण्याच्या पॅलेस्टाईनच्या विनंतीवर कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. दरम्यान, फिफाचे अध्यक्ष जियानी इन्फँटिनो यांनी इराण आपलं विश्वचषक सामने अमेरिकेतून मेक्सिकोला हलवण्याची शक्यता फेटाळून लावली आहे.
JUST IN - #FIFA fines Israeli Football Association for 'discrimination' - AFP— Gautam Agarwal 🇮🇳 (@gauagg) March 19, 2026
किती ठोठावला दंड : इन्फँटिनो यांनी सांगितलं की, फिफाची इच्छा आहे की ही स्पर्धा नियोजित वेळेनुसारच व्हावी. या काळात फिफानं पॅलेस्टिनी फुटबॉल फेडरेशनच्या दोन स्वतंत्र याचिकांवर विचार केला. भेदभाव आणि वांशिक गैरवर्तन, तसंच अपमानास्पद वर्तन आणि निष्पक्ष खेळाच्या तत्त्वांचं उल्लंघन यांसारख्या शिस्तभंगाच्या आरोपांसाठी फिफानं इस्रायली फुटबॉल फेडरेशनला 1,90,000 अमेरिकन डॉलर्स (अंदाजे 18 कोटी रुपये) दंड ठोठावला. फिफानं या बहिष्कारासाठी पॅलेस्टिनींना जबाबदार धरलं.
🚨JUST IN: FIFA 𝐅𝐈𝐍𝐄𝐒 Israel Football Association in discrimination case filed by the Palestinian Football Association.— SportTime Football (@SPORTtimefb) March 19, 2026
फिफा विश्वचषकाचं वेळापत्रक अपरिवर्तित : इराण सरकारनं म्हटलं आहे की विश्वचषकावर बहिष्कार टाकण्याचा त्यांचा कोणताही हेतू नाही, परंतु 28 फेब्रुवारीपासून इस्रायल आणि अमेरिकेनं केलेल्या लष्करी हल्ल्यांमुळं राष्ट्रीय संघाला अमेरिकेत प्रवास करणं अशक्य झालं आहे. संघ इंग्लेवुड येथील लॉस एंजेलिस रॅम्स स्टेडियममध्ये दोन आणि सिएटलमध्ये एक सामना खेळणार आहे. इन्फँटिनो म्हणाले, "आमच्याकडे वेळापत्रक आहे आणि फिफा विश्वचषक ठरलेल्या वेळेनुसारच व्हावा अशी आमची इच्छा आहे." दुसऱ्या महायुद्धानंतर जागतिक अराजकतेच्या काळात ब्राझीलमध्ये झालेल्या 13-संघांच्या विश्वचषकानंतर, कोणत्याही संघाला विश्वचषकात प्रवेश नाकारण्यात आलेला नाही.
🚨🚨| JUST IN: FIFA 𝐅𝐈𝐍𝐄𝐒 Israel Football Association in discrimination case filed by the Palestinian Football Association.— CentreGoals. (@centregoals) March 19, 2026
इराणनं माघार घेतली तर कोणाला संधी मिळेल? : सध्याच्या परिस्थितीनंतर, इराण स्पर्धेत सहभागी होईल का असे प्रश्न आता उपस्थित झाले आहेत. जर इराणनं अधिकृतपणे विश्वचषकातून माघार घेतली तर फिफाला बदली संघाला संधी द्यावी लागेल. अशा परिस्थितीत, आशियाई संघांमध्ये इराक हा सर्वात मजबूत दावेदार मानला जातो, कारण तो अद्याप विश्वचषकासाठी पात्र न झालेल्या आशियाई संघांमध्ये सर्वोच्च स्थानावर आहे. युएई देखील संभाव्य पर्यायांमध्ये आहे.
