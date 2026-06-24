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FIFA मध्ये आज 39 सामन्यांपासून अपराजित मोरक्को हैतीविरुद्ध तर मेक्सिको-झेक प्रजासत्ताक, दक्षिण आफ्रिका-दक्षिण कोरिया पहिल्यांदाच भिडणार

फिफा विश्वचषक 2026 मध्ये आज रात्री ब्राझीलचा सामना स्कॉटलंडशी होईल. आंतरराष्ट्रीय फुटबॉलमध्ये स्कॉटलंडनं ब्राझीलला कधीही पराभूत केलेलं नाही.

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FIFA मध्ये आज 39 सामन्यांपासून अपराजित मोरक्को हैतीविरुद्ध तर मेक्सिको-झेक प्रजासत्ताक (AP Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 24, 2026 at 3:43 PM IST

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FIFA Matches Today : फिफा विश्वचषक 2026 मध्ये आज रात्री ब्राझीलचा सामना स्कॉटलंडशी होईल. आंतरराष्ट्रीय फुटबॉलमध्ये स्कॉटलंडनं ब्राझीलला कधीही पराभूत केलेलं नाही. हा सामना मियामी स्टेडियमवर दुपारी 3:30 वाजता सुरु होईल. अटलांटा स्टेडियमवर मोरोक्कोचा सामना हैतीशी होईल, जो दुपारी 3:30 वाजता सुरु होईल. मोरोक्को 39 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये अपराजित आहे. दोन सामने गमावल्यामुळं हैती आधीच स्पर्धेतून बाहेर पडला आहे. या दोन सामन्यांपूर्वी, बलाढ्य स्वित्झर्लंडचा सामना कॅनडाशी होईल. या सामन्याचा विजेता 'गट ब' मध्ये अव्वल स्थानी राहील. एकूण सहा सामने खेळले जातील, जे सर्व भारतीय वेळेनुसार 25 जून रोजी खेळले जातील.

विश्वचषकात प्रथमच स्वित्झर्लंड विरुद्ध कॅनडा : 'गट बी' मध्ये स्वित्झर्लंड आणि कॅनडा यांचे प्रत्येकी 4 गुण आहेत. चांगल्या गोल फरकामुळं कॅनडा पहिल्या स्थानावर आहे आणि स्वित्झर्लंड दुसऱ्या स्थानावर आहे. या दोन संघांमध्ये एक आंतरराष्ट्रीय सामना झाला असून, तो सामना कॅनडानं जिंकला आहे. विश्वचषकात या दोन संघांमधील ही पहिलीच भेट असेल. स्वित्झर्लंडचा संघ उत्कृष्ट फॉर्ममध्ये असलेल्या अनुभवी ग्रॅनिट झाकावर अवलंबून असेल. कॅनडा जोनाथन डेव्हिडकडे आशेनं पाहत असेल.

पहिल्या विजयासाठी बोस्निया आणि कतार : गट 'बी' मध्ये बोस्निया आणि हर्झेगोविना आणि कतार 1-1 अशा बरोबरीत आहेत. दोन्ही संघ आपल्या पहिल्या विजयाच्या शोधात आहेत. या दोन देशांमधील हा पहिला आंतरराष्ट्रीय सामना असेल. त्यांनी दोन मैत्रीपूर्ण सामने खेळले आहेत. कतारनं एक सामना जिंकला आणि एक सामना अनिर्णित राहिला. बोस्नियाचा स्टार स्ट्रायकर एडिन जेको संघाचं नेतृत्व करेल. कतारच्या आशा त्यांचा फॉरवर्ड अक्रम अफिफवर अवलंबून असतील.

ब्राझीलविरुद्ध स्कॉटलंड सामना : गट 'सी' मध्ये ब्राझीलला स्कॉटलंडवर एकतर्फी आघाडी मिळाली आहे. त्यांच्यात खेळल्या गेलेल्या 10 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांपैकी ब्राझीलनं आठ जिंकले आहेत आणि दोन अनिर्णित ठेवले आहेत. विश्वचषकाच्या इतिहासात या दोन संघांमधील ही पाचवी भेट असेल. ब्राझीलनं मागील चार सामन्यांपैकी तीन जिंकले आहेत आणि एक अनिर्णित ठेवला आहे. स्कॉटलंड मिडफिल्डमध्ये स्कॉट मॅकटोमिनेच्या आक्रमक खेळावर अवलंबून असेल. दुसरीकडे, ब्राझील आपला महत्त्वाचा विंगर व्हिनिसियस ज्युनियरकडून गोलची अपेक्षा करत असेल.

स्पर्धेतून बाहेर पडलेल्या हैतीचा सामना मोरोक्कोशी : मोरोक्को आणि हैती 'सी' गटात आहेत. मोरोक्को 4 गुणांसह गटात दुसऱ्या स्थानावर आहे. मोरोक्को आपल्या शेवटच्या 39 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये अपराजित आहे. दुसरीकडे, हैती सलग दोन पराभवांनंतर स्पर्धेतून बाहेर पडला आहे. या दोन देशांमधील हा पहिला आंतरराष्ट्रीय सामना असेल. मोरोक्कोला स्टार विंगर ब्राहिम डियाझकडून गोलची अपेक्षा असेल. तर हैतीला त्यांचा कर्णधार आणि गोलकीपर, जॉनी प्लासिडकडून अपेक्षा असेल.

झेक प्रजासत्ताक अपराजित मेक्सिकोला रोखण्याचा प्रयत्न करणार : 'अ' गटातील मेक्सिको आणि झेक प्रजासत्ताक यांच्यातील हा पहिला आंतरराष्ट्रीय सामना असेल. एक स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून, झेक प्रजासत्ताकनं 2000 साली एका मैत्रीपूर्ण सामन्यात मेक्सिकोला 2-1 नं पराभूत केलं होतं. यजमान मेक्सिको 6 गुणांसह स्पर्धेत आघाडीवर आहे आणि पुढील बाद फेरीसाठी आधीच पात्र ठरला आहे. दुसरीकडे, झेक प्रजासत्ताकनं दोन सामन्यांमधून 1 गुण मिळवला आहे. पुढील फेरीसाठी आपल्या आशा जिवंत ठेवण्याकरिता त्यांना हा सामना कोणत्याही परिस्थितीत जिंकावाच लागेल. चेक प्रजासत्ताक आपला स्टार स्ट्रायकर पॅट्रिक शिकच्या गोलची अपेक्षा करत असेल. मेक्सिकोच्या आशा त्यांचा शक्तिशाली फॉरवर्ड सँटियागो जिमेनेझवर अवलंबून असतील.

दक्षिण आफ्रिका आणि दक्षिण कोरिया यांच्यात 'करा किंवा मरा' सामना : 'अ' गटातील दक्षिण आफ्रिका आणि दक्षिण कोरियाचे वरिष्ठ संघ प्रथमच एकमेकांसमोर उभे ठाकतील. दक्षिण कोरिया 3 गुणांसह दुसऱ्या स्थानावर असून, पुढील फेरीत जाण्यासाठी त्यांना केवळ बरोबरीची गरज आहे. दक्षिण आफ्रिकेला (1 गुण) कोणत्याही परिस्थितीत विजय मिळवणं आवश्यक आहे. दक्षिण आफ्रिका आपला मिडफिल्डर तेबोहो मोकोएनाच्या जादुई कामगिरीची अपेक्षा करत असेल. दक्षिण कोरिया आपला सुपरस्टार आणि कर्णधार सोन ह्युंग-मिनच्या मोठ्या गोलची अपेक्षा करत असेल.

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