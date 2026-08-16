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फिफा विश्वचषक विजेत्या स्पेनचा क्रिकेटमध्ये जबरदस्त कारनामा; पाच वेळच्या विश्वविजेत्या ऑस्ट्रेलियाचा वर्ल्ड रेकॉर्ड मोडला

आयसीसीचा सहयोगी देश असलेल्या स्पॅनिश क्रिकेट संघानं गेल्या काही वर्षांत मैदानावर प्रभावी कामगिरी दाखवत ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट संघाचा 23 वर्षांचा जुना विक्रम मोडत काढला आहे.

Spain Cricket
पाच वेळच्या विश्वविजेत्या ऑस्ट्रेलियाचा वर्ल्ड रेकॉर्ड मोडला (AP Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 16, 2026 at 10:14 AM IST

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मुंबई Spain Cricket : आयसीसीचा सहयोगी देश असलेल्या स्पॅनिश क्रिकेट संघानं गेल्या काही वर्षांत मैदानावर प्रभावी कामगिरी दाखवत ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट संघाचा 23 वर्षांचा जुना विक्रम मोडत काढला आहे. स्पेनमध्ये फुटबॉल हा एक लोकप्रिय खेळ असला तरी, तिथं आता क्रिकेटलाही लोकप्रियता मिळत आहे. 2026 चं फिफा विश्वचषक जिंकलेल्या स्पेननं आता आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक सलग विजय मिळवणारा संघ बनण्याचा मान मिळवला आहे आणि ऑस्ट्रेलियाचा 21 सलग विजयांचा 23 वर्षांचा जुना विक्रम मोडला आहे. स्पॅनिश संघाला 2019 मध्ये टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळण्यासाठी आयसीसीची मान्यता मिळाली. तेव्हापासून, त्यांनी खेळलेल्या 51 टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांपैकी 42 सामने जिंकले आहेत, केवळ आठ सामन्यांमध्ये त्यांना पराभव पत्करावा लागला आहे आणि एक सामना रद्द झाला आहे.

फिनलंडला पराभूत करत स्पेननं केला विक्रम : स्पॅनिश संघ सध्या 2028 च्या टी-20 विश्वचषकासाठी युरोप उप-प्रादेशिक पात्रता फेरी 'क' मध्ये खेळत आहे. 14 ऑगस्ट रोजी त्यांचा सामना फिनलंडशी झाला. 131 धावांचं लक्ष्य गाठताना स्पेननं हा सामना 8 गडी राखून जिंकला. स्पेनचा हा सलग 21 वा टी-20 आंतरराष्ट्रीय विजय होता, त्यांनी 2026 मध्ये आपला पहिला सामना खेळला होता. या विजयासह, त्यांनी ऑस्ट्रेलियाचा सर्वाधिक सलग टी-20 आंतरराष्ट्रीय विजयांचा विक्रम मोडला. स्पेननं ही विजयी मालिका 2023 मध्ये सुरु केली आणि 2025 मध्ये त्यांनी सलग 20 विजयांसह केला, जो विक्रम त्यांनी या वर्षीही कायम ठेवला आहे.

आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक सलग विजय मिळवणारे संघ :

  • स्पेन - 21 सामने (2023-26)*
  • ऑस्ट्रेलिया - 20 सामने (2003)
  • युगांडा - 17 सामने (2024-25)
  • ऑस्ट्रेलिया - 16 सामने (2000-01)
  • ऑस्ट्रेलिया - 16 सामने (2006-07)

ऑस्ट्रेलियानं 2003 मध्ये प्रस्थापित केला होता विक्रम : रिकी पाँटिंगच्या नेतृत्वाखाली ऑस्ट्रेलियन संघानं अनेक विजय मिळवत, दीर्घकाळ जागतिक क्रिकेटवर वर्चस्व गाजवलं आहे. कांगारु संघानं 2003 च्या सुरुवातीपासून मे महिन्यापर्यंत खेळलेले सर्व 20 आंतरराष्ट्रीय सामने जिंकले, ज्यात 17 वनडे आणि तीन कसोटी सामन्यांचा समावेश होता. त्याच वर्षी, ऑस्ट्रेलियन संघानं दक्षिण आफ्रिकेत वनडे विश्वचषकही जिंकला होता.

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TAGGED:

FIFA 2026 WINNER SPAIN
SPAIN SHATTERED AUSTRALIA RECORD
MOST CONSECUTIVE WINS
AUSTRALIA CRICKET TEAM
21 WIN IN ROW

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