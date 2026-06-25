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नेमारचं पुनरागमन, ब्राझीलसह मोरक्को नॉकआउट फेरीत; दक्षिण आफ्रिकेनंही रचला इतिहास

फिफा विश्वचषक 2026 चा 14वा दिवस उत्साहानं भरलेला होता. ब्राझीलनं स्कॉटलंडला 3-0 नं हरवून बाद फेरीमध्ये प्रवेश केला.

FIFA World Cup 2026
ब्राझीलसह मोरक्को नॉकआउट फेरीत (AP Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 25, 2026 at 10:17 AM IST

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FIFA World Cup 2026 : फिफा विश्वचषक 2026 चा 14वा दिवस उत्साहानं भरलेला होता. ब्राझीलनं स्कॉटलंडला 3-0 नं हरवून बाद फेरीमध्ये प्रवेश केला, तर दुखापतीतून परतलेल्या नेमारनं स्पर्धेतील आपला पहिला सामना खेळला. मोरोक्कोनं हैतीविरुद्ध उल्लेखनीय पुनरागमन करत 4-2 नं विजय मिळवला. दरम्यान, 'गट अ' मध्ये, दक्षिण आफ्रिकेनं दक्षिण कोरियाला हरवून इतिहास रचला आणि विश्वचषकाच्या इतिहासात प्रथमच बाद फेरीत स्थान मिळवलं. दरम्यान, मेक्सिकोकडून पराभव झाल्यामुळं झेक प्रजासत्ताक विश्वचषकातून बाहेर पडला.

गट फेरीच्या अंतिम टप्प्यात एकाच वेळी अनेक सामने : फिफा विश्वचषक 2026 च्या गट फेरीच्या अंतिम फेरीत, आता दोन सामने एकाच वेळी खेळले जात आहेत. एका संघाला दुसऱ्या सामन्याच्या निकालाचा फायदा घेण्यापासून रोखण्यासाठी फिफानं एका गटातील दोन्ही सामने एकाच वेळी सुरु करण्याची व्यवस्था केली आहे.

नेमारचं पुनरागमन, ब्राझीलनं स्कॉटलंडला हरवलं : पाच वेळच्या विश्वविजेत्या ब्राझीलनं स्कॉटलंडला 3-0 नं हरवून नॉकआऊट फेरीमध्ये प्रवेश केला. स्टार विंगर विनिसियस ज्युनियरने दोन गोल करुन संघाच्या विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावली. विनिसियसनं सातव्या मिनिटाला पहिला गोल केला आणि त्यानंतर मध्यंतराच्या ठीक आधी दुसरा गोल केला. मॅथियस कुन्हानेही एक गोल केला. सामन्यातील सर्वात मोठी बातमी नेमारचं पुनरागमन ही होती. पोटरीच्या दुखापतीमुळं पहिले दोन सामने चुकवल्यानंतर, तो 76 व्या मिनिटाला मैदानात उतरला आणि स्टेडियममधील ब्राझीलच्या चाहत्यांनी त्याचं जोरदार स्वागत केलं. ब्राझीलनं गट 'सी' मध्ये अव्वल स्थान पटकावलं, तर स्कॉटलंडला पुन्हा एकदा गट फेरीतून पुढं जाण्यात अपयश आलं.

मोरक्कोनं हैतीला हरवलं : मोरक्कोनं हैतीला 4-2 नं हरवून गट 'सी'मध्ये दुसरं स्थान मिळवत नॉकआऊट फेरीमध्ये प्रवेश केला. हैतीनं सामन्यात दोनदा आघाडी घेतली होती. लेनी जोसेफनं 10व्या मिनिटाला आपल्या संघाला आघाडी मिळवून दिली. त्यानंतर 39व्या मिनिटाला अश्रफ हकिमीनं बरोबरी साधली, पण काही मिनिटांनंतरच विल्सन इसिडोरनं हैतीला पुन्हा आघाडी मिळवून दिली. मात्र मोरोक्कोनं हार मानली नाही. मध्यंतरापूर्वी इस्माईल सबारीनं 2-2 अशी बरोबरी साधली. त्यानंतर बदली खेळाडू सौफियान रहिमीनं 78व्या मिनिटाला निर्णायक गोल केला आणि 89व्या मिनिटाला गसीम यासीननं चौथा गोल करुन हैतीच्या आशा संपुष्टात आणल्या. कतार विश्वचषक 2022 च्या उपांत्य फेरीतील संघ असलेल्या मोरोक्कोनं पुन्हा एकदा अंतिम फेरी गाठण्याची आपली क्षमता सिद्ध केली.

दक्षिण आफ्रिका प्रथमच बाद फेरीमध्ये : गट 'अ' च्या अंतिम सामन्यात दक्षिण कोरियाला 1-0 नं पराभूत करुन दक्षिण आफ्रिकेनं इतिहास रचला. थापेलो मासेकोनं 63व्या मिनिटाला सामन्यातील एकमेव गोल करुन आपल्या संघाला विजय मिळवून दिला आणि दक्षिण आफ्रिकेला प्रथमच फिफा विश्वचषकाच्या बाद फेरीमध्ये पोहोचवलं. दक्षिण कोरियाविरुद्ध विजयी गोल करून मासेकोनं इतिहासात आपलं नाव कोरलं. 22 वर्षे आणि 225 दिवसांचा असताना, मासेको फिफा विश्वचषकात दक्षिण आफ्रिकेसाठी गोल करणारा दुसरा सर्वात तरुण खेळाडू ठरला.

या विजयामुळं दक्षिण आफ्रिकेनं गटात दुसरं स्थान पटकावलं आणि आता रविवारी लॉस एंजेलिसमध्ये होणाऱ्या 32 संघांच्या फेरीत त्यांचा सामना सह-यजमान कॅनडाशी होईल. कोरियाला बाद फेरीतील स्थान निश्चित करण्यासाठी केवळ बरोबरीची गरज होती, पण त्यांना त्यात यश आलं नाही. विशेष म्हणजे, दक्षिण कोरियानं संपूर्ण सामन्यात बहुतांश वेळ चेंडूवर ताबा ठेवला आणि 672 पास पूर्ण केले, परंतु त्यांना मिळालेल्या आघाडीचे गोलमध्ये रुपांतर करता आलं नाही. दुसरीकडे, दक्षिण आफ्रिकेनं आपल्या मर्यादित संधींचा पुरेपूर फायदा घेतला आणि इतिहास रचला. मात्र, पराभव होऊनही दक्षिण कोरियाच्या आशा पूर्णपणे संपलेल्या नाहीत. संघानं गटात तिसरं स्थान पटकावलं आहे आणि आता त्यांचं लक्ष इतर गटांच्या निकालांवर असेल. जर त्यांनी सर्वोत्तम आठ तिसऱ्या क्रमांकाच्या संघांमध्ये स्थान मिळवलं, तर ते बाद फेरीतील आपले स्थान निश्चित करू शकतात.

मेक्सिकोनं झेकियाला केलं बाहेर : गट 'अ' च्या दुसऱ्या सामन्यात, सह-यजमान मेक्सिकोनं दुसऱ्या हाफमध्ये शानदार कामगिरी करत झेकियाला 3-0 नं पराभूत केलं. पहिला हाफ चुरशीचा होता आणि त्यात एकही गोल झाला नाही, पण दुसऱ्या हाफमध्ये मेक्सिकोनं सामन्यावर पूर्णपणे नियंत्रण मिळवलं. 55व्या मिनिटाला, राऊल जिमेनेझच्या पासवर मातेओ चावेझनं एका शानदार गोलनं मेक्सिकोसाठी खातं उघडलं. अवघ्या सहा मिनिटांनंतर, ज्युलियन क्विनोनेसनं झेक संघाच्या बचावातील चुकीचा फायदा उचलत दुसरा गोल केला.

78व्या मिनिटाला, आपला सहावा विश्वचषक खेळणारा दिग्गज गोलरक्षक ग्विलेर्मो ओचोआ बदली खेळाडू म्हणून मैदानात उतरला, तेव्हा स्टेडियममधील जल्लोष अधिकच वाढला. हा त्याचा 153 वा आंतरराष्ट्रीय सामना होता. अतिरिक्त वेळेत अल्वारो फिदाल्गोनं तिसरा गोल करुन विजय निश्चित केला. या प्रभावी विजयासह, मेक्सिकोनं विश्वचषकातील आपले तिन्ही गट सामने जिंकून, पहिल्यांदाच एक परिपूर्ण गट फेरी पूर्ण केली. त्याच वेळी, 20 वर्षांनंतर विश्वचषकात परतलेल्या झेक संघाचा प्रवास गट फेरीतच संपला आणि त्यांना स्पर्धेतून बाहेर पडावं लागलं.

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TAGGED:

FIFA 2026
BRAZIL ADVANCED IN ROUND OF 32
SOUTH AFRICA QUALIFY FOR NEXT ROUND
ROUND OF 32 TEAMS
FIFA WORLD CUP 2026

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