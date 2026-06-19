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दक्षिण कोरियाला हरवत मेक्सिको नॉकआउटमध्ये; लुईस रोमोनं केला एकमेव गोल

फिफा विश्वचषक 2026 च्या 'अ' गटात मेक्सिकोचा सामना दक्षिण कोरियाशी झाला. मेक्सिकोनं हा सामना 1-0 नं जिंकून दुसऱ्या फेरीत, म्हणजेच 32 संघांच्या फेरीत प्रवेश केला.

Mexico Beat South Koera
दक्षिण कोरियाला हरवत मेक्सिको नॉकआउटमध्ये (AP Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 19, 2026 at 10:25 AM IST

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Mexico Beat South Koera : फिफा विश्वचषक 2026 च्या 'अ' गटात मेक्सिकोचा सामना दक्षिण कोरियाशी झाला. मेक्सिकोनं हा सामना 1-0 नं जिंकून दुसऱ्या फेरीत, म्हणजेच 32 संघांच्या फेरीत प्रवेश केला. 50व्या मिनिटाला लुईस रोमोनं मेक्सिकोचा एकमेव गोल केला. हा मेक्सिकोचा सलग दुसरा विजय होता, तर दक्षिण कोरियाला दोन सामन्यांमधील पहिल्या पराभवाला सामोरं जावं लागलं. मेक्सिकोचे आता 6 गुण झाले आहेत, तर दक्षिण कोरियाचे 3 गुण आहेत.

मेक्सिकोचा 1-0 नं विजय, दुसऱ्या फेरीत प्रवेश : दोन्ही संघांमधील सामना खूपच रोमांचक होता. पहिल्या सत्रात दोन्ही संघांना संधी मिळाल्या, पण कोणालाही गोल करता आला नाही. मेक्सिकोकडे चेंडूचा ताबा जास्त होता, तर सोन ह्युंग-मिन आणि त्याच्या संघानं दक्षिण कोरियाकडून प्रति-आक्रमणाचा धोका निर्माण केला होता. दोन्ही संघांचे प्रयत्न अयशस्वी ठरले आणि पहिलं सत्र गोलशून्य बरोबरीत संपलं.

कोरियन गोलरक्षकाची मोठी चूक : दुसऱ्या सत्राच्या सुरुवातीलाच, अवघ्या पाच मिनिटांत कोरियन गोलरक्षक किम सेउंग-ग्यूनं स्वतःच्या गोलजवळ एक मोठी चूक केली, ज्यामुळं लुईस रोमोला (50 व्या मिनिटाला) गोल करण्याची संधी मिळाली आणि मेक्सिकोला आघाडी मिळाली. त्यानंतर दक्षिण कोरियानं जोरदार हल्ला चढवला आणि गोल करण्याचे अनेक प्रयत्न केले, परंतु मेक्सिकोच्या गोलरक्षकानं आणि बचावपटूंनी उत्कृष्ट कामगिरी केली.

शेवटपर्यंत आघाडी कायम : दुसऱ्या हाफच्या 76व्या मिनिटाला ह्वांग ही-चाननं दक्षिण कोरियासाठी एक सुवर्णसंधी गमावली, तर दुसरीकडे ली कांग-इन आणि चो गु-संग यांनी मेक्सिकन बचावफळीवर दबाव कायम ठेवला होता. सामन्यातील निर्णायक क्षण 87व्या मिनिटाला आला, जेव्हा गोलरक्षक राऊल रँगेलनं जवळून मारलेला चोचा हेडर अप्रतिमरित्या अडवला. मेक्सिकोनं अतिरिक्त वेळेच्या सहा मिनिटांत आघाडी कायम ठेवली आणि आपलं स्थान निश्चित केलं, तर दक्षिण कोरियाला गमावलेल्या संधी आणि एका महत्त्वपूर्ण चुकीबद्दल पश्चात्ताप करावा लागला.

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TAGGED:

FIFA WORLD CUP 2026
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