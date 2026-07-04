FIFA च्या इतिहासात इजिप्तनं पहिल्यांदाच जिंकला नॉकआउट सामना; 'राऊंड ऑफ 16' मध्ये मेस्सीचं आव्हान
फिफा विश्वचषक 2026 च्या राऊंड ऑफ 32 मध्ये इजिप्तनं ऑस्ट्रेलियाला पेनल्टी शूटआऊटमध्ये 4-2 नं हरवून आपला पहिला विश्वचषक नॉकआऊट सामना जिंकला आणि इतिहास रचला.
Published : July 4, 2026 at 9:40 AM IST
Australia vs Egypt : फिफा विश्वचषक 2026 च्या राऊंड ऑफ 32 मध्ये इजिप्तनं ऑस्ट्रेलियाला पेनल्टी शूटआऊटमध्ये 4-2 नं हरवून आपला पहिला विश्वचषक नॉकआऊट सामना जिंकला आणि इतिहास रचला. निर्धारित वेळेत आणि अतिरिक्त वेळेत सामना 1-1 असा बरोबरीत सुटल्यानंतर पेनल्टी शूटआऊटनं सामन्याचा निकाल लागला. इजिप्तनं आपल्या चारही पेनल्टी यशस्वीरित्या गोलमध्ये रुपांतरित केल्या, तर ऑस्ट्रेलियाचे हॅरी साऊटर आणि लुकास हॅरिंग्टन यांनी आपले प्रयत्न चुकवले.
Australia's equaliser takes the game to extra time in Dallas! 💪#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 3, 2026
पहिल्या हाफमध्ये इमाम अशूरनं मिळवून दिली आघाडी : ऑस्ट्रेलियानं आक्रमकपणे सामन्याची सुरुवात केली आणि ख्रिश्चन व्होल्पाटोचा लांबून मारलेला शॉट क्रॉसबारला लागला. काही मिनिटांनंतरच, 13 व्या मिनिटाला इजिप्तनं आघाडी घेतली. इमाम अशूरनं करीम हाफेझच्या सेट-पीसमधील क्रॉसवर एका उत्कृष्ट हेडरनं गोल केला. विश्वचषकातील अशूरचा हा सलग दुसरा गोल होता.
🇪🇬 Egypt have qualified for the Round of 16!#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 3, 2026
स्वयंगोलनंतर ऑस्ट्रेलियाचं पुनरागमन : दुसऱ्या हाफमध्ये ऑस्ट्रेलियानं बरोबरी साधली. 55 व्या मिनिटाला, इजिप्तचा बचावपटू मोहम्मद हानी, एडन ओ'नीलची फ्री-किक क्लिअर करण्याच्या प्रयत्नात असताना, हेडरनं चेंडू स्वतःच्याच गोलमध्ये मारला. या आत्मघाती गोलमुळं स्कोअर 1-1 असा बरोबर झाला आणि सामना रोमांचक बनला.
अतिरिक्त वेळेत दोन्ही संघांना संधी : अतिरिक्त वेळेत इजिप्तला सामना संपवण्याची सुवर्णसंधी मिळाली होती, परंतु ऑस्ट्रेलियन गोलरक्षक पॅट्रिक बीचनं रामी राबियाच्या जोरदार हेडरवर एका हातानं अप्रतिम बचाव केला. त्यानंतर मोहम्मद सलाहनं हैसम हसनसाठी एक संधी निर्माण केली, परंतु हॅरी साऊटरनं उत्कृष्ट ब्लॉक करून ऑस्ट्रेलियाला वाचवलं.
Egypt wins on penalties and goes through to the Round of 16! 👏#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 3, 2026
पेनल्टी शूटआऊटमध्ये इजिप्तनं दाखवली अचूकता : नियमित वेळ आणि अतिरिक्त वेळ अनिर्णित राहिल्यानंतर, सामना पेनल्टी शूटआऊटमध्ये गेला. इजिप्तनं आपल्या चारही पेनल्टी यशस्वीरित्या गोलमध्ये रुपांतरित केल्या. स्टार खेळाडू मोहम्मद सलाहनं एका शानदार "पॅनेन्का" शैलीत पेनल्टीचे गोलमध्ये रुपांतर केलं. दरम्यान, ऑस्ट्रेलियाचे हॅरी साऊटर आणि लुकास हॅरिंग्टन यांनी त्यांच्या पेनल्टी चुकवल्या, ज्यामुळं इजिप्तला 4-2 नं विजय मिळाला.
उपांत्यपूर्व फेरीत अर्जेंटिनाविरुद्ध सामना : या विजयासह, इजिप्तनं विश्वचषकाच्या बाद फेरीमध्ये प्रथमच विजय मिळवून उपांत्यपूर्व फेरीत आपलं स्थान निश्चित केलं आहे. आता त्यांचा सामना 7 जुलै रोजी अटलांटा इथं अर्जेंटिनाशी होईल.
ऑस्ट्रेलियाची कामगिरी खालावली : विश्वचषकाच्या इतिहासात ऑस्ट्रेलियानं तीन बाद फेरीचे सामने खेळले असून तिन्हीमध्ये त्यांना पराभव पत्करावा लागला आहे. यापूर्वी, 2006 मध्ये इटली आणि 2022 मध्ये अर्जेंटिनानं त्यांना स्पर्धेतून बाहेर केलं होतं, तर आता 2026 मध्ये इजिप्तनं त्यांचं आव्हान संपुष्टात आणलं आहे.
हेही वाचा :