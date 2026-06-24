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FIFA WC: पूर्ण वेळ खेळूनही इंग्लंड-घाना सामना बरोबरीत; क्रोएशियानं पनामाला तर कोलंबियानं काँगोला हरवलं

फिफा विश्वचषक 2026 चा 13वा दिवस मोठ्या घडामोडींनी भरलेला होता. 'एल' गटात घानानं बलाढ्य इंग्लंडला 0-0 अशा बरोबरीत रोखलं.

FIFA 2026 Matches
पूर्ण वेळ खेळूनही इंग्लंड-घाना सामना बरोबरीत (AP Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 24, 2026 at 10:30 AM IST

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FIFA 2026 Matches : फिफा विश्वचषक 2026 चा 13वा दिवस मोठ्या घडामोडींनी भरलेला होता. ह्यूस्टनमध्ये ख्रिस्तियानो रोनाल्डोनं दोन गोल करुन पोर्तुगालला उझबेकिस्तानवर 5-0 असा दणदणीत विजय मिळवून दिला आणि एक नवीन विश्वचषक विक्रम प्रस्थापित केला. दरम्यान, 'एल' गटात घानानं बलाढ्य इंग्लंडला 0-0 अशा बरोबरीत रोखलं, ज्यामुळं बाद फेरीची शर्यत रोमांचक झाली आहे. दुसऱ्या गट सामन्यात, क्रोएशियानं पनामाला 1-0 नं हरवून आपल्या आशा जिवंत ठेवल्या आणि कर्णधार लुका मॉड्रिकनं आपला 200 वा आंतरराष्ट्रीय सामना खेळला. दरम्यान, कोलंबियानं एका रोमांचक सामन्यात काँगोला हरवून 32 संघांच्या फेरीत प्रवेश केला.

घानानं इंग्लंडला रोखलं : दिवसाच्या दुसऱ्या मोठ्या सामन्यात, घानानं एका बलाढ्य इंग्लंड संघाला 0-0 अशा बरोबरीत रोखून एक मोठा उलटफेर घडवला. पावसामुळं बाधित झालेल्या या सामन्यात, इंग्लंडनं 60 टक्क्यांहून अधिक चेंडूवर ताबा ठेवला आणि गोलवर 19 प्रयत्न केलं, तर घानाला केवळ एकच शॉट मारता आला. असं असूनही, इंग्लंडला गोल करण्यात अपयश आलं. इंग्लंडचे स्टार खेळाडू हॅरी केन, ज्यूड बेलिंगहॅम आणि निको ओ'रायली यांना अनेक संधी मिळाल्या, पण घानाचा बचाव उत्कृष्ट होता. 86 व्या मिनिटाला, निको ओ'रायलीचा हेडर क्रॉसबारला लागला. रिबाउंडवर हॅरी केनलाही गोल करता आला नाही. या क्षणानं इंग्लंडच्या विजयाच्या आशांवर पाणी फेरलं.

क्रोएशियानं पनामाला हरवून आशा वाढवल्या : ग्रुप एलच्या दुसऱ्या सामन्यात क्रोएशियानं पनामाला 1-0 नं हरवलं. विश्वचषकात पहिल्यांदाच अँटे बुदिमिरला सुरुवातीच्या अकरा खेळाडूंमध्ये संधी मिळावी, अशी मागणी क्रोएशियन चाहते बऱ्याच काळापासून करत होते. गेल्या तीन हंगामांपासून ला लीगामध्ये सातत्यानं गोल करणाऱ्या बुदिमिरला सुरुवातीच्या संघात स्थान न मिळाल्यानं समर्थक निराश झाले होते. पण दुसऱ्या हाफमध्ये त्याला मैदानात उतरवल्यानंतर अवघ्या 10 मिनिटांतच वातावरण पूर्णपणे बदललं. या 34 वर्षीय स्ट्रायकरनं एक शानदार गोल करुन क्रोएशियाला आघाडी मिळवून दिली. बदली खेळाडू मारिओ पासालिचच्या अप्रतिम बॅक-हील पासवर आणि जोसिप स्टॅनिसिचच्या उत्कृष्ट क्रॉसवर गोल झाला. या गोलमुळं क्रोएशियानं सामन्यावरील आपली पकड मजबूत केली. दुसरीकडे, पनामानं संपूर्ण सामन्यात कौतुकास्पद झुंज दिली, पण अखेरीस त्यांचा पराभव झाला आणि त्यांचा विश्वचषक प्रवास संपुष्टात आला.

कोलंबिया नॉकआउट फेरीत : उझबेकिस्तानला हरवून आपल्या मोहिमेची सुरुवात करणाऱ्या कोलंबियानं, एक सामना शिल्लक असताना डीआर काँगोवर कठीण विजय मिळवून फिफा विश्वचषक 2026 च्या 32 संघांच्या फेरीत आपलं स्थान निश्चित केलं. या विजयाचा नायक डॅनियल मुनोज होता, तर डीआर काँगोचा गोलरक्षक लिओनेल म्पासी देखील त्याच्या उत्कृष्ट कामगिरीबद्दल खूप कौतुकास पात्र आहे.

कोलंबियाचा पुढील सामना गट फेरीतील सर्वात मोठ्या सामन्यांपैकी एक मानला जातो, ज्यात त्यांचा सामना पोर्तुगालशी होईल. डीआर काँगोला अजूनही पुढील फेरीत पोहोचण्याची संधी आहे. डॅनियल मुनोझनं फिफा विश्वचषक 2026 मधील आपला दुसरा गोल केला. विशेष म्हणजे, त्यानं संपूर्ण 2024 कोपा अमेरिका स्पर्धेत केवळ दोन गोल केले होते आणि आता त्यानं विश्वचषकात त्या विक्रमाची बरोबरी केली आहे. काँगोकडे एक गुण आहे. त्यांना त्यांच्या पुढील सामन्यात उझबेकिस्तानला हरवावं लागेल आणि पोर्तुगाल कोलंबियाकडून पराभूत होईल याची खात्री करावी लागेल. शिवाय, जर गुण समान राहिले, तर गोल फरकाचा विचार करावा लागेल. पोर्तुगाल-कोलंबिया सामना अनिर्णित राहिला तरी, काँगो आणि उझबेकिस्तान स्पर्धेतून बाहेर होतील.

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TAGGED:

FIFA 2026
COLOMBIA BEAT DR CONGO
PANAMA LOST TO CROATIA
ENGLAND GHANA MATCH DRAW
FIFA WORLD CUP 2026

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