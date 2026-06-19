FIFA WC: शेवटच्या 15 मिनिटांत 4 गोल करत स्वित्झर्लंडचा विजय तर दक्षिण आफ्रिका-झेक प्रजासत्ताक सामना बरोबरीत
फिफा विश्वचषक 2026 मध्ये गुरुवार हा विक्रम आणि उत्साहानं भरलेला दिवस होता. स्वित्झर्लंडनं बोस्निया-हर्झेगोविनावर 4-1 नं विजय मिळवून आपल्या गटात आघाडी घेतली.
Published : June 19, 2026 at 9:50 AM IST
FIFA 2026 : फिफा विश्वचषक 2026 मध्ये गुरुवार हा विक्रम आणि उत्साहानं भरलेला दिवस होता. स्वित्झर्लंडनं बोस्निया-हर्झेगोविनावर 4-1 नं विजय मिळवून आपल्या गटात आघाडी घेतली. त्याचवेळी, दक्षिण आफ्रिकेनं तेबोहो मोकोएनाच्या अखेरच्या क्षणी केलेल्या पेनल्टी गोलमुळं झेक प्रजासत्ताकविरुद्ध 1-1 असा सामना बरोबरीत सोडवून आपलं विश्वचषकातील आव्हान कायम ठेवलं.
Points shared in Group 🅰️🤝#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 18, 2026
दक्षिण आफ्रिकेचं पुनरागमन मोकोएनानं वाचवला सामना : दक्षिण आफ्रिका आणि झेक प्रजासत्ताक यांच्यातील गट 'अ' मधील सामना 1-1 असा बरोबरीत संपला. या निकालामुळं दक्षिण आफ्रिकेच्या नॉकआऊट फेरीत पोहोचण्याच्या आशा जिवंत राहिल्या. झेक संघानं सामन्याच्या सहाव्या मिनिटाला आघाडी घेतली. मिखाल सादिलेकनं गोल करुन आपल्या संघाला पुढं नेलं. दक्षिण आफ्रिकेनं बरोबरी साधण्याचा प्रयत्न सुरु ठेवला आणि अखेरीस 83व्या मिनिटाला त्यांना यश मिळालं. थापेलो मासेकोचा शॉट हँडबॉल ठरवण्यात आला, ज्यामुळं पेनल्टी मिळाली, जी टेबोहो मोकोएनानं गोलमध्ये रुपांतरित केली.
Success for Switzerland! 👏#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 18, 2026
स्वित्झर्लंडचा प्रभावी विजय : दुसरीकडे स्वित्झर्लंडनं गट 'बी' सामन्यात बोस्निया-हर्झेगोविनाला 4-1 नं पराभूत करून आपल्या मोहिमेला नवसंजीवनी दिली. सामना बराच काळ बरोबरीत होता, परंतु शेवटच्या 15 मिनिटांत स्विस संघानं आक्रमक खेळ करत चार गोल केले. बदली खेळाडू योहान मझांबी या विजयाचा नायक ठरला. त्यानं 74व्या आणि 90व्या मिनिटाला दोन गोल केले. रुबेन वर्गासनं 84व्या मिनिटाला गोल केला, तर कर्णधार ग्रॅनिट झाकानं स्टॉपेज टाइममध्ये पेनल्टीचं गोलमध्ये रुपांतर करुन विजय निश्चित केला.
Džeko's skills never get old ✨🇧🇦— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 18, 2026
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स्विस संघाचं आक्रमण रोखण्यात बोस्नियाला अपयश : जेव्हा तारिक मुहरेमोविचला धोकादायक टॅकलसाठी रेड कार्ड दाखवण्यात आलं, तेव्हा बोस्नियाच्या अडचणी वाढल्या. त्यानंतर, 10 खेळाडूंसह खेळणारा बोस्नियन संघ स्विस आक्रमणं रोखू शकला नाही. मात्र, एर्मिन महमिकनं इंज्युरी टाइममध्ये गोल करुन पराभवाचं अंतर कमी केलं.
वयाच्या 40व्या वर्षीही विश्वचषकात जादू : बोस्नियन कर्णधार एडिन जेकोनं वयाच्या 40 व्या वर्षी विश्वचषक सामना खेळून एक विशेष स्थान मिळवलं. वयाच्या 40 व्या वर्षी विश्वचषक सामना खेळणाऱ्या निवडक मैदानी खेळाडूंच्या गटात तो सामील झाला. या यादीत पोर्तुगालचा ख्रिस्तियानो रोनाल्डो आणि क्रोएशियाचा लुका मॉड्रिक यांसारख्या दिग्गजांचाही समावेश आहे.
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