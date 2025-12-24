ETV Bharat / sports

साकिबुल गनी 32, इशान किशन 33 तर वैभव सूर्यवंशीनं 36 चेंडूत ठोकलं शतक; तासाभरात बदलला लिस्ट-ए क्रिकेटचा इतिहास

विजय हजारे ट्रॉफी 2025 चा पहिला दिवस भारतीय स्थानिक क्रिकेटमधील विक्रमांनी गाजला. एकाच दिवसात तीन स्फोटक शतकांनी लिस्ट-ए क्रिकेटमध्ये भारतीय फलंदाजांची ताकद दाखवून दिली.

Fastest Hundreds Galore in Vijay Hazare
प्रातिनिधीक फोटो (IANS Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 24, 2025 at 3:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई Fastest Hundreds Galore in Vijay Hazare : विजय हजारे ट्रॉफी 2025 चा पहिला दिवस, 24 डिसेंबर, भारतीय देशांतर्गत क्रिकेटच्या इतिहासात दीर्घकाळ लक्षात राहील. या दिवशी तीन बिहारी खेळाडूंनी शानदार कामगिरी केली आणि काही तासांतच एकामागून एक विक्रम मोडले. वैभव सूर्यवंशी, साकिबुल गनी आणि इशान किशन यांनी एकाच दिवसात खेळलेल्या या खेळींमुळं विजय हजारे ट्रॉफी एका विक्रमी मैदानात रुपांतरित झाली आहे. साकिबुल बिहार संघाचा कर्णधार आहे, तर वैभव बिहारचा सलामीवीर आहे. इशान झारखंडकडून खेळतो, पण त्याचं कुटुंब बिहारमध्ये राहतं.

वैभवनंतर गनीची वादळी खेळी : पहिल्यांदा, 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी अरुणाचल प्रदेशविरुद्ध 36 चेंडूत शतक झळकावून विजय हजारे ट्रॉफी आणि लिस्ट ए मध्ये सर्वात जलद शतक झळकावणारा दुसरा भारतीय ठरला. मात्र त्याचा विक्रम एक तासही टिकला नाही. त्याच सामन्यात आणखी वेगवान फलंदाजी करणाऱ्या बिहारचा कर्णधार साकिबुल गनीनं फक्त 32 चेंडूत शतक झळकावलं आणि लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये भारतीय संघाकडून सर्वात जलद शतक झळकावलं.

गनीनं ठोकले 10 चौकार आणि 12 षटकार : अरुणाचल प्रदेशविरुद्धच्या या सामन्यात, बिहारनं प्रथम फलंदाजी करताना एक वादळ निर्माण केलं जे विरोधी गोलंदाजांना थांबवणं अशक्य झालं. बिहारनं 50 षटकांत सहा गडी बाद 574 धावा केल्या, जी लिस्ट ए क्रिकेटमधील आतापर्यंतची सर्वोच्च धावसंख्या आहे. या ऐतिहासिक डावाचा पाया वैभव सूर्यवंशीनं घातला, ज्यानं 84 चेंडूत 190 धावा केल्या. त्याच्या खेळीत 16 चौकार आणि 15 षटकारांचा समावेश होता. त्याच्यासोबत आलेल्या आयुष लोहारुकानं 56 चेंडूत 116 धावा केल्या, तर पियुष सिंगनं 77 धावांचं योगदान दिलं.

विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये सर्वाधिक धावा :

संघ धावा षटकं विरोधी संघ मैदान दिनांक
बिहार574/650.0अरुणाचल प्रदेशरांची24 डिसेंबर 2025
तमिळनाडु506/250.0अरुणाचल प्रदेशबेंगळुरु21 नोव्हेंबर 2022
मुंबई457/450.0पुडुचेरीजयपूर25 फेब्रुवारी 2021
महाराष्ट्र427/650.0मणिपुरजयपूर5 डिसेंबर 2023
पंजाब426/450.0हैदराबादअहमदाबाद3 जानेवारी 2025

वैभवनंतर गनी बरसला : सामन्यातील सर्वात मोठं आकर्षण म्हणजे कर्णधार साकिबुल गनी, ज्यानं फक्त 40 चेंडूत नाबाद 128 धावा केल्या आणि 32 चेंडूत शतक पूर्ण करुन वैभवचा विक्रम मोडला. गनीनं त्याच्या डावात 10 चौकार आणि 12 षटकार मारले. 574 धावा लिस्ट ए क्रिकेटमधील आतापर्यंतची सर्वाधिक सांघिक धावसंख्या ठरली. यापूर्वी, तामिळनाडूनं 2022 मध्ये अरुणाचल प्रदेशविरुद्ध 2 बाद 506 धावा केल्या होत्या.

भारतासाठी सर्वात वेगवान लिस्ट-ए शतक

फलंदाज संघ बॉल
सकीबुल गनीबिहार32
ईशान किशनझारखंड33
अनमोलप्रीत सिंगपंजाब35
वैभव सूर्यवंशीबिहार36
यूसुफ पठानबडौदा40
उर्विल पटेलगुजरात41
अभिषेक शर्मापंजाब42

ईशान किशनचं वादळी शतक : याचदरम्यान, विजय हजारे ट्रॉफीच्या दुसऱ्या सामन्यात, झारखंड आणि कर्नाटक यांच्यातील सामन्यानंही विक्रम नोंदवला. झारखंडचा कर्णधार इशान किशननं कर्नाटकविरुद्ध स्फोटक फलंदाजी करताना फक्त 33 चेंडूत शतक ठोकलं. ही खेळी भारतीय स्थानिक क्रिकेटमधील सर्वात जलद खेळींपैकी एक ठरली. त्यानं 39 चेंडूत 125 धावा केल्या, ज्यात 14 षटकार आणि सात चौकारांचा समावेश होता. त्याच्या स्फोटक फलंदाजीमुळं झारखंडनं 50 षटकांत नऊ बाद 412 धावा केल्या. इशाननं लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये भारतीय संघाकडून दुसरं सर्वात जलद शतकही ठोकलं.

हेही वाचा :

  1. वैभव सूर्यवंशीची स्फोटक फलंदाजी 84 चेंडूत ठोकल्या 190 धावा; 10 वर्षांपूर्वीचा विक्रम इतिहासजमा
  2. T20I क्रिकेटमध्ये 6 चेंडूत घेतल्या 5 विकेट; 'या' खेळाडूनं केला विश्वविक्रम
  3. इंग्लंडच्या खेळाडूंचा मद्यधुंद अवस्थेत व्हिडिओ व्हायरल; ECB नं सुरु केली चौकशी

TAGGED:

SAKIBUL GANI IN 32 BALLS
ISHAN KISHAN IN 33 BALLS
VAIBAHV SURYAWANSHI IN 36 BALLS
FASTEST HUNDREDS GALORE TODAY
FASTEST HUNDREDS GALORE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.