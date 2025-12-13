ETV Bharat / sports

मेस्सी मैदानातून लवकर निघून गेल्यानंतर चाहते संतापले; रागाच्या भरात मैदानावर फेकल्या पाण्याच्या बाटल्या आणि खुर्च्या

कोलकातामध्ये लिओनेल मेस्सीला पाहण्यासाठी आलेले फुटबॉल चाहते सॉल्ट लेक स्टेडियममध्ये राजकारण्यांच्या अतिरेकी उपस्थितीमुळं संतापले आहेत.

Lionel Messi Left Ground Early
मेस्सी मैदानातून लवकर निघून गेल्यानंतर चाहते संतापले (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 13, 2025 at 12:47 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

कोलकाता Lionel Messi Left Ground Early : कोलकातामध्ये लिओनेल मेस्सीला पाहण्यासाठी आलेले फुटबॉल चाहते सॉल्ट लेक स्टेडियममध्ये राजकारण्यांच्या अतिरेकी उपस्थितीमुळं संतापले आहेत. संतप्त चाहत्यांनी स्टँडवरून बाटल्या आणि खुर्च्या जमिनीवर फेकण्यास सुरुवात केली, ज्यामुळं दंगल सदृश परिस्थिती निर्माण झाली. यामुळं अर्जेंटिनाचा फुटबॉल सुपरस्टार लिओनेल मेस्सीचा स्टेडियमच्या मैदानावर फिरुन चाहत्यांचं स्वागत करण्याचा कार्यक्रम रद्द करण्यात आला आहे. स्टेडियममधील बिघडलेली परिस्थिती पाहून मेस्सीला कडक सुरक्षेत तेथून बाहेर काढण्यात आलं आहे आणि हॉटेलमध्ये परत पाठवण्यात आलं आहे. पोलीस स्टेडियममधील परिस्थिती नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

(ही बातमी अपडेट होत आहे...)

TAGGED:

LIONEL MESSI LEFT GROUND EARLY
FANS THROWING WATER BOTTLES
LIONEL MESSI INDIA TOUR
LIONEL MESSI

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.